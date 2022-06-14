Elenco de 'Pantanal' testa positivo para Covid-19 e protagonistas entram em isolamento

Jesuita Barbosa (Jove) e Marcos Palmeira (José Leôncio) estão entre as estrelas do elenco que testaram positivo para a Covid-19 Crédito: João Miguel Jr./Globo

Dira Paes, Jesuíta Barbosa, Marcos Palmeira e Gabriel Sater entraram para as estatísticas do coronavírus no país. Os quatro testaram positivo para a Covid-19 na semana em que o Brasil bateu recorde de novos casos -só na última terça (7) foram 80.603 contaminados, maior número desde 25 de fevereiro.

Os atores voltaram a gravar a novela Pantanal in loco em meados de maio e fazem parte do mesmo núcleo. Dira e Marcos interpretam o casal Filó e José Leôncio; Jesuíta é Jove, um dos filhos de Leôncio. Todos moram na mesma fazenda, onde Sater (Trindade), entre outras atividades, trabalha como peão, toca viola e incorpora o Diabo, com quem fez um pacto.