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Televisão

Elenco de 'Pantanal' testa positivo para Covid-19 e protagonistas entram em isolamento

Dira Paes, Jesuíta Barbosa, Gabriel Sater e Marcos Palmeira estão contaminados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 07:55

Jesuita Barbosa (Jove) e Marcos Palmeira (José Leôncio) estão entre as estrelas do elenco que testaram positivo para a Covid-19
Jesuita Barbosa (Jove) e Marcos Palmeira (José Leôncio) estão entre as estrelas do elenco que testaram positivo para a Covid-19 Crédito: João Miguel Jr./Globo
Dira Paes, Jesuíta Barbosa, Marcos Palmeira e Gabriel Sater entraram para as estatísticas do coronavírus no país. Os quatro testaram positivo para a Covid-19 na semana em que o Brasil bateu recorde de novos casos -só na última terça (7) foram 80.603 contaminados, maior número desde 25 de fevereiro.
Os atores voltaram a gravar a novela Pantanal in loco em meados de maio e fazem parte do mesmo núcleo. Dira e Marcos interpretam o casal Filó e José Leôncio; Jesuíta é Jove, um dos filhos de Leôncio. Todos moram na mesma fazenda, onde Sater (Trindade), entre outras atividades, trabalha como peão, toca viola e incorpora o Diabo, com quem fez um pacto.
Procurada pela reportagem, a Globo enviou o seguinte comunicado: "Os Estúdios Globo estão acompanhando o desdobramento e os impactos da Covid-19 e, sempre que necessário e de acordo com as melhores práticas das áreas de saúde, revisita e atualiza os protocolos para viabilizar o trabalho nos sets com segurança para todos os envolvidos. No Pantanal, as gravações, que já estavam em sua reta final, foram readequadas."

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