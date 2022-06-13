Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Mãe de Britney celebra casamento da filha, mesmo sem convite: 'Te amo'

Lynne Spears deixou comentário no Instagram para a cantora; irmã curtiu publicação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 14:58

Britney Spears e Sam Asghari
Britney Spears e Sam Asghari Crédito: Instagram/@samasghari
Apesar de não ter sido convidada para o casamento de Britney Spears, 40, com Sam Asghari, 28, a mãe da princesa do pop parabenizou a filha pela cerimônia e união com o dançarino. Os dois se casaram na última quinta-feira (9), em uma cerimônia para convidados íntimos.
Lynne Spears, 67, deixou um comentário em uma publicação de Brintey. "Você parece radiante e tão feliz! Seu casamento é o casamento dos 'sonhos'! E tê-lo em sua casa o torna tão sentimental e especial! Estou tão feliz por você! Eu te amo!", completou.
A irmã da artista, Jamie Lynn Spears, não comentou a publicação, mas demonstrou seu apoio ao curtir o carrossel de fotos, porém a curtida foi retirada algumas horas depois. Britney e Asghari fizeram uma cerimônia para cerca de 60 convidados. Dentre eles, nomes como Drew Barrymore, Selena Gomez, Madonna e Paris Hilton chamaram atenção.
A cantora não convidou sua mãe e irmã para a comemoração. Seu pai, Jamie, Spears, também ficou de fora da cerimônia de casamento. A decisão de não convidar os familiares vem após a briga por sua tutela, encerrada em novembro de 2021, após mais de uma década.
Segundo fontes contaram à revista People, a cantora caminhou sozinha até o altar. "Ela estava absolutamente deslumbrante em seu vestido principal. Ela chorou lágrimas de felicidade em alguns momentos". Os filhos da cantora Sean Preston, 16, e Jayden James, 15, também não estavam na cerimônia.
Comentário de Lynne Spears
Comentário de Lynne Spears Crédito: Reprodução/Instagram/britneyspears

Veja Também

Jojo Todynho é eliminada no 'Dança dos Famosos' e pede contratação para a Globo

Ivete Sangalo vai comandar programa nas tardes de domingo na Globo

Dança dos Famosos: Jéssica Ellen critica falta de empatia com sua gravidez

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Britney Spears Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados