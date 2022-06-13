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Jojo Todynho é eliminada no 'Dança dos Famosos' e pede contratação para a Globo

A artista encarou a eliminação com bom humor e ainda comemorou dizendo 'tô livre!'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 14:24

Jojo Todynho
Jojo Todynho Crédito: Reprodução @Jojotodynho
Jojo Todynho não se deu bem na salsa e foi eliminada do quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck, no domingo, 12, por causa de dois décimos. Após o resultado, a funkeira aproveitou para pedir um emprego na Rede Globo.
"Muito obrigada a todos. Vou aproveitar aqui: Globo, me contrata Boninho, me bota no BBB, em uma novela, Gloria Perez, alguém. Me bota aí, por favor", brincou ela.
"No Domingão, você tem lugar garantido, é só querer ficar", disse Luciano Huck para ela. "Deixa eu ser sua assistente de palco", respondeu Jojo.
Em clima do Dia dos Namorados, antes de dançar, Jojo recebeu uma declaração do seu marido, Lucas Souza, e brincou: "Depois dessa, hoje é chicote."
O programa também contou com duas participações especiais: Grazi Massafera e Juliette Freire foram as convidadas para compor o júri artístico do reality show de dança.

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