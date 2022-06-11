Roberto Carlos elogia Anitta e mostra interesse em parceria com a cantora

Anitta e Roberto Carlos durante o especial de fim de ano do cantor em 2013 Crédito: Globo/Renato Rocha Miranda

Roberto Carlos declarou ser fã de Anitta. Em show realizado na Praia do Forte, na Bahia, na última quinta-feira (9), o Rei fez vários elogios à cantora, mostrando acompanhar sua carreira.

"Anitta é uma grande artista. Eu a respeito muito, admiro a capacidade dela. Ela tem conseguido coisas fantásticas aqui e lá fora. Ela tem um senso de profissionalismo muito grande. Admiro a maneira com a qual ela tem conduzido sua carreira. Ela é fantástica", disse Roberto.

Durante sua fala, o capixaba mostrou interesse em gravar uma música com Anitta. "Não pretendo fazer um dueto, por enquanto, com alguém. Não tenho isso programado no momento. Mas se Anitta me apresentasse alguma coisa e eu tivesse interesse, não teria nada contra".

Vale lembrar que Anitta e Roberto Carlos já cantaram juntos no especial de fim de ano do cantor, em 2013.