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Roberto Carlos avalia se mantém cruzeiro em navio que teve surto de Covid

Equipe do cantor diz que ele vai seguir orientações das autoridades sanitárias
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 07:51

Especial de Natal do Rei Roberto Carlos
Roberto Carlos avalia se mantém cruzeiro Crédito: Futura Press/Folhapress
O cantor Roberto Carlos, 80, aguarda uma reunião com o grupo MSC Cruzeiros, responsável pelo navio MSC Preziosa, no qual programou realizar em março o projeto Emoções 2022.
A embarcação atracou no porto do Rio de Janeiro no domingo (2) com 28 pessoas contaminadas pela Covid. Segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), eram 26 passageiros e 2 tripulantes.
A assessoria do cantor afirma que a direção do projeto Emoções 2022 vai seguir "o que o Roberto faz e fez durante toda a pandemia: seguir as orientações das autoridades sanitárias". "Nesse exato momento, estamos aguardando a MSC marcar uma reunião para o grupo conversar", diz.
A expectativa é que o cruzeiro possa ocorrer normalmente, uma vez que ainda faltam mais de dois meses para que o navio precise estar em condições de abrigar o cruzeiro do rei. A Anvisa autorizou novos embarques por enquanto, mas ressaltou que "não há garantia futura de novos embarques, que dependem de futuras investigações".
O Emoções 2022, se tudo se confirmar, deve ocorrer entre 11 e 15 de março. Os pacotes custam a partir de R$ 4.176 por pessoa, sendo que há lista de espera para todas as categorias de acomodação. O ponto alto do projeto Emoções é um show de Roberto Carlos, que ocorre dentro da embarcação.
Procurada pela reportagem, a MSC Cruzeiros não se manifestou sobre a realização do cruzeiro com Roberto Carlos até a última atualização deste texto. À Folha, a empresa já havia dito que as pessoas com Covid representavam 0,6% da população total do navio e que todos os casos eram assintomáticos ou tinham sintomas leves.
"De acordo com o protocolo, os casos confirmados são desembarcados de forma segura para que retornem para suas casas ou fiquem em hotéis para fazerem o período de isolamento necessário", disse a empresa, acrescentando que a viagem do MSC Preziosa seguiria normalmente com destino a Ilhéus, na Bahia.
O MSC Preziosa foi o terceiro cruzeiro na costa brasileira que notificou casos de Covid-19 no domingo (2). O desembarque dos passageiros foi iniciado após avaliação das autoridades de saúde da situação epidemiológica a bordo.
Na quinta-feira (30), a Anvisa interrompeu as atividades do Costa Diadema após 68 casos da doença terem sido confirmados, sendo 56 entre tripulantes e 12 entre passageiros. A viagem tinha previsão para ser concluída em 3 de janeiro.
Já o cruzeiro da MSC Splendida, que teria como destino o Rio de Janeiro, teve que atracar no porto de Santos na quarta (29) após aumento de casos de Covid observados entre os tripulantes. No total, 51 tripulantes e 27 passageiros testaram positivo.
Segundo a Anvisa, as embarcações Costa Diadema e MSC Splendida estão impedidas de realizar novas operações. A agência reguladora continua supervisionando as demais embarcações que operam na costa brasileira e já intensificou as ações de investigação epidemiológica e sanitária para controlar a transmissão
Além disso, acrescentou que irá apurar possíveis descumprimentos de protocolos sanitários pelas embarcações que operam cruzeiros marítimos.
"Ressalta-se que o descumprimento dos protocolos sanitários e a desobediências às medidas de restrição impostas pelas autoridades constituem infrações sanitárias que, se confirmadas após apuração em processo administrativo, resultam em multas e suspensão das atividades", disse em nota

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