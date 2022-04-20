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Roberto Carlos aparece na sacada após dois anos e comemora aniversário

Por causa da pandemia da Covid-19, cantor capixaba havia suspendido a tradicional celebração perto dos fãs, na Urca, bairro nobre do Rio de Janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 16:56

O cantor capixaba Roberto Carlos voltou a aparecer na sacada do seu prédio, o Golden Bay, na Urca, zona sul do Rio de Janeiro, para comemorar o aniversário próximo a fãs. A tradicional aparição do artista foi suspensa em 2020 e 2021 para evitar aglomerações, por causa da pandemia da Covid-19.
Nesta terça (19), o artista comemorou 81 anos e retomou a tradição. Na sacada de seu apartamento, ele acenou para fãs no meio da tarde. Entre os fãs de Roberto estavam três sósias que foram ao local especialmente para a comemoração.
Cantor Roberto Carlos acena para fãs na sacada do prédio onde mora, na Urca, Rio de Janeiro
Cantor Roberto Carlos acena para fãs na sacada do prédio onde mora, na Urca, Rio de Janeiro Crédito: 19.abril.2022/AgNews
No ano passado, a equipe do cantor chegou a divulgar um comunicado pedindo para os fãs não ficarem em frente ao prédio no aniversário de 80 anos. "Seguindo as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) ele não pode prestigiar aglomerações, por isso não aparecerá na varanda como de costume", disse a nota, na ocasião.
Além dos fãs, vários famosos parabenizaram Roberto Carlos neste 19 de abril. "Eu sempre te amei. E continuo amando. Seja feliz sempre", disse a atriz Vera Fischer. "Saúde, saúde e mais saúde", desejou o apresentador Luciano Huck. "Receba meu abraço apertado, todo meu carinho e amizade e um beijo no coração", afirmou a cantora Daniela Mercury.
A cantora Wanderléa, amiga do cantor desde a Jovem Guarda, contou nas redes sociais que os dois têm o hábito de comemorar os aniversários presencialmente ou por meio de telefonemas carinhosos. "Roberto continua o amigo de sempre das horas felizes e das horas incertas. Vibro sempre muita proteção divina em seu caminho", disse.
No final de 2021, após dois anos, Roberto Carlos voltou à programação de final de ano da Globo com um show gravado e inédito. O Especial de Roberto Carlos de Natal aumentou em 6% a audiência do horário na Globo em São Paulo, em relação à média das quatro quartas-feiras anteriores. No Rio, o crescimento foi de 33%. O programa foi ao ar no dia 22 de dezembro.

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