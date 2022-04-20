Roberto Carlos aparece na sacada após dois anos e comemora aniversário

O cantor capixaba Roberto Carlos voltou a aparecer na sacada do seu prédio, o Golden Bay, na Urca, zona sul do Rio de Janeiro, para comemorar o aniversário próximo a fãs. A tradicional aparição do artista foi suspensa em 2020 e 2021 para evitar aglomerações, por causa da pandemia da Covid-19.

Nesta terça (19), o artista comemorou 81 anos e retomou a tradição. Na sacada de seu apartamento, ele acenou para fãs no meio da tarde. Entre os fãs de Roberto estavam três sósias que foram ao local especialmente para a comemoração.

Cantor Roberto Carlos acena para fãs na sacada do prédio onde mora, na Urca, Rio de Janeiro Crédito: 19.abril.2022/AgNews

No ano passado, a equipe do cantor chegou a divulgar um comunicado pedindo para os fãs não ficarem em frente ao prédio no aniversário de 80 anos. "Seguindo as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) ele não pode prestigiar aglomerações, por isso não aparecerá na varanda como de costume", disse a nota, na ocasião.

Além dos fãs, vários famosos parabenizaram Roberto Carlos neste 19 de abril. "Eu sempre te amei. E continuo amando. Seja feliz sempre", disse a atriz Vera Fischer. "Saúde, saúde e mais saúde", desejou o apresentador Luciano Huck. "Receba meu abraço apertado, todo meu carinho e amizade e um beijo no coração", afirmou a cantora Daniela Mercury.

Querido @robertocarlos, parabéns, que seu dia seja muito feliz. Receba meu abraço apertado, todo meu carinho e amizade e um beijo no coração! felizaniversario #danielamercury #robertocarlos #comovaivocê pic.twitter.com/AmMnWCmCf7 — Daniela Mercury (@danielamercury) April 19, 2022

A cantora Wanderléa, amiga do cantor desde a Jovem Guarda, contou nas redes sociais que os dois têm o hábito de comemorar os aniversários presencialmente ou por meio de telefonemas carinhosos. "Roberto continua o amigo de sempre das horas felizes e das horas incertas. Vibro sempre muita proteção divina em seu caminho", disse.