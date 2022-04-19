Aniversário de Roberto Carlos é comemorado com atividades em Vitória e Cachoeiro

Atrações acontecerão das 9h às 18h, na casa onde Roberto Carlos morou em Cachoeiro Crédito: Márcia Leal/PMCI

O Rei Roberto Carlos está completando 81 anos nesta terça-feira (19). E para celebrar a vida do artista cachoeirense, a Casa de Cultura Roberto Carlos, local onde o músico morou na infância, receberá atividades ao longo de todo o dia. O imóvel localizado no bairro Recanto, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, foi transformado em um centro cultural e se tornou um ponto turístico para os fãs do cantor.

A programação começou às 9h e vai até às 18h. Entre as atrações, trabalhos artísticos feitos pelas crianças da escola municipal Luiz Semprini e apresentações musicais com os servidores da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro.

Quem passar por lá ainda poderá visitar a exposição “Emoções Eu Vivi”, feita pelos estudantes da escola municipal, no porão do centro cultural. No jardim do espaço cultural, será realizada uma apresentação de flauta doce dos alunos da oficina de musicalização.

E a festa continua nesta quarta-feira (20), na quadra do projeto Casa Verde, localizada na rua Elisário Imperial, bairro Teixeira leite. A programação será às 19h30, com um concerto musical em homenagem a Roberto Carlos. A apresentação marca o encerramento da oficina de musicalização.

Além disso, até o próximo sábado (23), o público poderá apreciar uma feira de artesanato na rua João de Deus Madureira, que dá acesso à Casa. O horário de funcionamento será das 9h às 18h, e contará com peças de artesanato com temas relacionados a Roberto Carlos.

VITÓRIA

A capital capixaba também não vai ficar de fora dessa festa. O espetáculo "O Rei como você nunca viu" promete levar muitas emoções para o palco Palácio Sônia Cabral, às 20h, com entrada gratuita. Os bilhetes, no entanto, devem ser adquiridos através do site Sympla

No show, o cantor e compositor Douglas Lopes se junta à banda Black Katz para revisitar a rica obra do rei Roberto Carlos. Haverá a participação especial do cantor e compositor Nano Vianna.

O repertório é todo constituído de canções do rei, lançadas originalmente em sua fase rock/soul entre o final da década de 60 e o início da década de 70. As clássicas “Eu Te Amo”, “As Curvas da Estrada de Santos”, “Não Vou Ficar”, “Negro Gato” (que serve inclusive de inspiração ao nome da banda) e muitas outras, compõem o espetáculo que transita entre a diversão da jovem guarda e a emoção das canções mais intimistas com versões em rock, blues, soul, jazz.

SHOW E CONCURSO DE COVERS

No último sábado (16), a Praça de Fátima, localizada na avenida Beira-rio, em Cachoeiro, recebeu um evento da programação Aniversário do Rei, que contou com diversas homenagens a Roberto Carlos.

O musical “Elas Cantam Roberto em Cachoeiro” teve a participação de sete cantoras da região escolhidas via edital, que emocionaram o público com os grandes sucessos da carreira do cantor, como "Nossa Senhora" e "As Curvas da Estrada de Santos".

Outra atração que chamou a atenção dos presentes foi o “Prêmio Zunga”, concurso de covers do artista. O vencedor deste ano foi Robson Barbosa Carvalho, de Minas Gerais, que conquistou os jurados com sua performance no palco e similaridade física e vocal com o cantor.

No sábado (16), município promoveu a terceira edição do concurso nacional de covers do cantor Crédito: Divulgação/PMCI

“Abril é sempre um mês muito especial para nós, cachoeirenses, pois é o período em que rendemos homenagens a um dos filhos mais ilustres da nossa terra, o Rei Roberto Carlos. Buscamos diversificar as atrações, para alcançar um público heterogêneo, de todas as idades, com o objetivo de exaltar essa figura tão importante para a cultura e o turismo de Cachoeiro de Itapemirim”, destaca a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.