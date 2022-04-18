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Carnaval capixaba

Problemas com a bateria tiraram título da série B da Mocidade Serrana

Segundo Liga-ES, escola de Feu Rosa perdeu o título do Carnaval de Vitória 2022 em sua categoria após uma ação de recurso aberto pela Unidos de Barreiros
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 16:59

Escola de Samba Unidos de Barreiros
Unidos de Barreiros: nova vencedora da Série B do Carnaval Capixaba 2022 Crédito: Fernando Madeira
Anunciada na noite de sábado (16) pela Liga Independente do Grupo de Acesso A e B das Escolas de Samba do Espírito Santo (Liga-ES) como nova campeã da Série B do Carnaval 2022, a Unidos de Barreiros volta a desfilar no Grupo A em 2023, tomando o posto da vencedora anunciada na apuração de quarta-feira (13), a Mocidade Serrana.
Segundo a Liga-ES, a escola de Feu Rosa (Serra) perdeu o título após uma ação de recurso aberto pela coirmã de São Cristóvão (Vitória) na última quinta (14), pedindo revisão do resultado após comprovar, com fotos, problemas cometidos pela Mocidade Serrana.
"A Barreiros entrou com um recurso pedindo revisão da Comissão de Verificação da Liga-ES. Ficou comprovado que a Mocidade Serrana desfilou com 58 ritmistas na bateria, sendo que o número mínimo exigido são 60. Além disso, por um erro de fiscalização, não foi verificado que a bateria da escola da Serra desfilou usando instrumentos da Chegou o Que Faltava, mostrando o logo de outra escola. Pelo regulamento, isso não é permitido", informou Sandro Rosa, presidente da Liga-ES.
"HZ" teve acesso a uma das páginas do recurso aberto pela Barreiros, cedida pela Liga-ES, que consta uma imagem de membros da bateria da Mocidade Serrana portando instrumentos com o logotipo (símbolo) de outra agremiação. Veja abaixo.
Página do recurso da Unidos do Barreiros Crédito: Liga-ES
Com as novas penalizações, a Mocidade Serrana acabou perdendo mais 1,2 pontos na apuração, descendo para a terceira colocação, com 176,4, e sendo ultrapassada pela Unidos de Barreiros (177,4) e União Jovem de Itacibá (176,9).
"Lembrando que é permitido que outros ritmistas desfilem em outra escola, como também o empréstimo de instrumentos, mas com a substituição do logo", esclarece Rosa, afirmando que a decisão não cabe recurso.
Segundo Sandro Rosa, aconteceu uma assembleia na manhã desta segunda-feira (18), com a participação de todas as agremiações da Série B do carnaval capixaba, em que foi assinado um documento confirmando a Unidos de Barreiros como nova campeã da divisão, ganhando o direito de desfilar na sexta-feira de carnaval em 2023.

O OUTRO LADO

"HZ" conversou com o presidente da Mocidade Serrana, Rogerio De Yansã, que afirmou à reportagem ter aceitado a decisão da Liga-ES e que não pretende recorrer do resultado na justiça.
"Porém, nada tira da nossa comunidade a sensação de ter sido campeã, pois foi assim que as notas dos jurados definiram. Mesmo que o troféu não fique conosco, estamos tranquilos, com a sensação de dever cumprido. Faço carnaval porque amo. Ano que vem estaremos desfilando novamente, seja na quinta ou na sexta", apontou, questionando que o prazo para agremiações apresentarem denúncias, com provas, a Liga-ES, segundo regulamento definido anteriormente, se encerraria na segunda-feira (11). Como citamos, a Barreiros, segundo a liga, apresentou seu recurso na quinta (14).  

Veja Também

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"HZ" questionou Sandro Rosa sobre a questão de prazos para o recebimento de recursos das agremiações. "A Barreiros apresentou mais de 51 denúncias relacionadas a Mocidade Serrana. Não aceitamos porque estavam fora do prazo. Aceitamos apenas duas relacionadas à Comissão de Verificação da Liga-ES. Para essas obrigatoriedades, a comissão aceita recursos em até dez dias após o carnaval", explica.

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