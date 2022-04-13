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Benção e felicidade

Novo Império é a campeã do Carnaval de Vitória 2022

Escola de samba entrou na avenida com menção a Santo Antônio, padroeiro da comunidade que dá nome ao bairro onde está a agremiação, em Vitória

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 18:42

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

13 abr 2022 às 18:42
Carnaval 2022 - Desfile da Novo Império
Novo Império é a campeã do Carnaval de Vitória 2022 Crédito: Fernando Madeira
A Novo Império é a campeã do Grupo Especial no Carnaval de Vitória 2022! Com 179,60 pontos, a escola voltou a conquistar um título após mais de 30 anos em jejum. A agremiação entrou na avenida com menção a Santo Antônio, padroeiro da comunidade que dá nome ao bairro onde está a agremiação, em Vitória.
O segundo lugar ficou com a Mocidade Unida da Glória (MUG), de Vila Velha, e o terceiro, com a Andaraí, que cantou o bairro Santa Martha, onde a agremiação surgiu.  A Imperatriz do Forte, em último lugar, volta para o Grupo de Acesso A. Confira o resultado:
  • Novo Império - 179,60
  • MUG - 179,30
  • Andaraí - 178,80
  • Boa Vista - 178,60
  • Jucutuquara - 178,50
  • Piedade - 177,30
  • Imperatriz do Forte - 175,70
Novo Império é a campeã do Carnaval de Vitória 2022

Veja imagens da apuração do Carnaval de Vitória 2022

A apuração foi marcada pela presença forte das comunidades que as escolas representam e, a cada vez que o locutor anunciava as notas, a emoção tomava conta das arquibancadas e  também da pista onde estavam representantes das agremiações. Entre os integrantes da Novo Império, "Santo Antônio" também fazia parte da torcida. Alguns componentes estavam caracterizados, numa homenagem àquele que foi o enredo do desfile deste ano. 

REVEJA TODA A APURAÇÃO

A Novo Império foi a terceira escola a desfilar no Sambão do Povo no sábado (9), na terceira e última noite do Carnaval de Vitória. A agremiação empolgou o público com as paradinhas e coreografia da bateria, que é mais conhecida como orquestra capixaba de percussão.

REVEJA TRECHO DO DESFILE DA NOVO IMPÉRIO

Com o samba-enredo "Santo Antônio, olhai por nós", a escola fez uma oração ao santo padroeiro da comunidade. O desfile foi encerrado com quase 60 minutos e chegou na dispersão com gritos de "é campeã". A arquibancada cantou e vibrou junto com a escola, sobretudo nas paradinhas.

CONHEÇA A HISTÓRIA DA CAMPEÃ

Fundada em dezembro de 1956, a Novo Império conquistou seu primeiro título em 1978 com o enredo “Esplendor da Natureza”. Dois anos depois, ganhou com "O Incrível Reino da Fantasia" e, em 1985, cantando "De lá pra cá", época em que as escolas ainda desfilavam no Centro de Vitória, na avenida Princesa Isabel.
Após um vice-campeonato no desfile de 1986, realizado na Reta da Penha, a Novo Império foi a primeira campeã do Sambão do Povo, no ano seguinte, quando o sambódromo ainda estava em obras, com o enredo “Sou eu, sou eu”. Em 1988, venceu com "Magia da Noite" e, em 1989, até então ano do seu último título, foi vitoriosa com "Acorda, Brasil!". 

Confira fotos dos momentos marcantes da Novo Império

Nos anos seguintes, conquistou dois terceiros lugares e um vice-campeonato, até a interrupção dos desfiles, em 1993. Retornou em 1998, para desfiles não competitivos até 2001. Após o retorno das apresentações no Sambão, em 2002, a melhor colocação havia sido o vice-campeonato em 2003 e no ano de 2010. A agremiação foi rebaixada nos anos de 2013 e 2015, desfilou no Grupo A, e foi campeã nas duas vezes. De volta ao Grupo Especial, a melhor colocação havia sido o terceiro lugar em 2019. Agora, 2022 completa a história. 

Confira a letra do samba-enredo

Meu Padim! Sou romeiro sim sinhô

Imperiano matuto versador

Meus olhos vão marejar ao te ver chegando

Viva Santo Antônio! Viva Santo Antônio!

Em prece nesta canção

 Abro meu coração

 Te peço pra alumiar

 Rezo forte em procissão

 Faço verso em oração

Minha graça alcançar

 Desço o morro aperreado

 Hoje em céu enluarado

Vou com fé e devoção

 Eita Santim danado

 Cabra macho, moço bom (bis)

Puxe o fole sanfoneiro

Toca um samba arretado

Meu santo casamenteiro

Esperei o ano inteiro

Hoje eu saio ajuntado

  Meu Antônio franciscano, o bem-amado

 Jamais desamparou o teu irmão

 Ser tão bondoso, protetor e abençoado

 Eternamente a dividir o vosso pão

 Em teus braços a embalar o rei menino

 Sigo na prece popular, em comunhão imperiano de fé, sou peregrino;

 A ti declamo meu amor em oração...

 A benção,

 Conceda o meu último pedido!

 A sétima estrela em meu pavilhão

Soltar o grito: é campeão.

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