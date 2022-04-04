Novo Império apresenta desfile em forma de oração; ouça o samba-enredo

Meu Padim! Sou romeiro sim sinhô

Imperiano matuto versador

Meus olhos vão marejar ao te ver chegando

Viva Santo Antônio! Viva Santo Antônio!

Em prece nesta canção

Abro meu coração

Te peço pra alumiar

Rezo forte em procissão

Faço verso em oração

Minha graça alcançar

Desço o morro aperreado

Hoje em céu enluarado

Vou com fé e devoção

Eita Santim danado

Cabra macho, moço bom (bis)

Puxe o fole sanfoneiro

Toca um samba arretado

Meu santo casamenteiro

Esperei o ano inteiro

Hoje eu saio ajuntado

Meu Antônio franciscano, o bem-amado

Jamais desamparou o teu irmão

Ser tão bondoso, protetor e abençoado

Eternamente a dividir o vosso pão

Em teus braços a embalar o rei menino

Sigo na prece popular, em comunhão imperiano de fé, sou peregrino;

A ti declamo meu amor em oração...

A benção,

Conceda o meu último pedido!

A sétima estrela em meu pavilhão

Soltar o grito: é campeão.