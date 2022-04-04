Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vem Sambar

Novo Império apresenta desfile em forma de oração; ouça o samba-enredo

A agremiação da região de Santo Antônio, em Vitória, será a terceira a desfilar no próximo sábado (9), dia do grupo especial no Carnaval de Vitória
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

04 abr 2022 às 16:29

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 16:29

Novo Império canta para Santo Antônio no carnaval de 2022
Novo Império vai cantar Santo Antônio no carnaval de 2022 Crédito: Vitor Jubini / Arte: Geraldo Neto
O sagrado está no samba da Novo Império, que traz neste ano o enredo “Santo Antônio, olhai por nós”. Em meio ao sofrimento e à angústia provocados pela pandemia, muitos se apegaram ainda mais à fé para passar por este momento da história recente da humanidade. A escola vai ser a terceira a apresentar no próximo sábado (9), dia do grupo especial do Carnaval de Vitória
O santo padroeiro da comunidade, que dá também nome ao bairro onde está situada a agremiação, em Vitória, é visto como um refúgio, um elo com o divino para ajudar nas horas de medo e dor.
Mas, na avenida, será o momento de esquecer a tristeza e o intérprete Kleber Simpatia vai cantar a alegria da escola voltar ao Sambão do Povo. Ouça aqui:
Conheça um pouco do enredo da Novo Império no carnaval de 2022

Confira a letra do samba-enredo

Meu Padim! Sou romeiro sim sinhô

Imperiano matuto versador

Meus olhos vão marejar ao te ver chegando

Viva Santo Antônio! Viva Santo Antônio!

Em prece nesta canção

 Abro meu coração

 Te peço pra alumiar

 Rezo forte em procissão

 Faço verso em oração

Minha graça alcançar

 Desço o morro aperreado

 Hoje em céu enluarado

Vou com fé e devoção

 Eita Santim danado

 Cabra macho, moço bom (bis)

Puxe o fole sanfoneiro

Toca um samba arretado

Meu santo casamenteiro

Esperei o ano inteiro

Hoje eu saio ajuntado

  Meu Antônio franciscano, o bem-amado

 Jamais desamparou o teu irmão

 Ser tão bondoso, protetor e abençoado

 Eternamente a dividir o vosso pão

 Em teus braços a embalar o rei menino

 Sigo na prece popular, em comunhão imperiano de fé, sou peregrino;

 A ti declamo meu amor em oração...

 A benção,

 Conceda o meu último pedido!

 A sétima estrela em meu pavilhão

Soltar o grito: é campeão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória Novo Império Núcleo ag Carnaval no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados