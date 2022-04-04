Novo Império apresenta desfile em forma de oração; ouça o samba-enredo

Confira a letra do samba-enredo
Meu Padim! Sou romeiro sim sinhô
Imperiano matuto versador
Meus olhos vão marejar ao te ver chegando
Viva Santo Antônio! Viva Santo Antônio!
Em prece nesta canção
Abro meu coração
Te peço pra alumiar
Rezo forte em procissão
Faço verso em oração
Minha graça alcançar
Desço o morro aperreado
Hoje em céu enluarado
Vou com fé e devoção
Eita Santim danado
Cabra macho, moço bom (bis)
Puxe o fole sanfoneiro
Toca um samba arretado
Meu santo casamenteiro
Esperei o ano inteiro
Hoje eu saio ajuntado
Meu Antônio franciscano, o bem-amado
Jamais desamparou o teu irmão
Ser tão bondoso, protetor e abençoado
Eternamente a dividir o vosso pão
Em teus braços a embalar o rei menino
Sigo na prece popular, em comunhão imperiano de fé, sou peregrino;
A ti declamo meu amor em oração...
A benção,
Conceda o meu último pedido!
A sétima estrela em meu pavilhão
Soltar o grito: é campeão.