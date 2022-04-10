Novo Império levanta arquibancadas no Sambão e sai com gritos de "é campeã"

Novo Império foi a terceira escola a desfilar no Sambão do Povo neste sábado (9), na terceira e última noite do Carnaval de Vitória . A agremiação empolgou o público com as paradinhas e coreografia da bateria, que é mais conhecida como orquestra capixaba de percussão. Com o samba-enredo "Santo Antônio, olhai por nós", a escola fez uma oração ao santo padroeiro da comunidade, que dá também nome ao bairro onde está situada a agremiação em Vitória.

O desfile foi encerrado com quase 60 minutos e chegou na dispersão com gritos de "é campeã". A arquibancada cantou e vibrou junto com a escola, sobretudo nas paradinhas.

O presidente da Novo Império, Alessandro Souza, finalizou o desfile confiante de que fez um bom trabalho. "Nós somos isso que mostramos na avenida: emoção, coração e técnica. A comunidade de Santo Antônio esteve presente e sair com o público e os componentes gritando, mostrou que fomos pelo caminho certo."

O samba-enredo empolgou o público. Além da bateria que deu um show a parte, um destaque foi a comissão de frente, que falou sobre a pandemia e a fé, com o pedido dos fiéis para que Santo Antônio realizasse o milagre a cura. Mas logo na abertura do desfile um contratempo: o tripé de coroa que seria usado na comissão de frente quebrou e não conseguiu entrar na avenida.

Uma das surpresas foi o primeiro carro alegórico da escola, que retratou a viagem de Frei Antônio de Portugal ao Marrocos. Durante o trajeto, houve muitas diversidades, mas ele conseguiu conhecer Francisco de Assis.

Os foliões também se mostraram encantados com o grandioso carro que retratou o Santuário de Santo Antônio, além do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Klayson Faria Rodrigues e Amanda Ribeiro, que deram um show de sincronia e graciosidade.

DEU SAMBA

As paradinhas e a coreografia da bateria empolgaram o público e fez a escola sair da avenida ouvindo gritos de campeã da arquibancada. O samba-enredo também caiu no gosto de quem estava presente.

ATRAVESSOU

O tripé da coroa, que faria parte da comissão de frente da escola, quebrou e ficou de fora do desfile.