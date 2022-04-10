Jucutuquara faz desfile com paradinhas no samba e agita o público

A Unidos de Jucutuquara abriu os desfiles no Sambão do Povo neste sábado (9), na terceira e última noite do Carnaval de Vitória , fazendo paradinhas no samba e agitando o público. A agremiação cantou os 50 anos de sua fundação e resgatou também a história da comunidade, dos povos indígenas e negro. A escola atravessou a avenida respeitando o tempo regulamentar, de até 62 minutos, e chegou na dispersão ainda muito animada, com os componentes cantando e sambando.

Um dos diferenciais da apresentação foi também um pouco de ousadia. Igor Sorriso, intérprete do samba-enredo "O povo inteiro vai saber, é Jucutuquara que vem lá!", fez algumas paradinhas ao longo do desfile para que o público cantasse junto com a escola. O que poderia ser arriscado, se não tivesse a plateia e os componentes atendido aos pedidos. Foram esses os momentos de maior animação e emoção.

Outro destaque foi o carro abre-alas "Jucu-ita-quera", palavra de origem indígena que significa pássaro do buraco na pedra e que deu origem ao nome do bairro onde surgiu a escola, era uma mistura de vários elementos que ajudaram a formar a história da comunidade. Grandioso, trazia em esculturas a coruja, que é o símbolo da agremiação, acompanhada de outras aves, onças e os povos originários. Em verde, procurava representar as matas ainda intocadas pelo colonizador.

Uma das surpresas esperadas na Jucutuquara, Tati Paysan entrou um pouco depois de o desfile começar. Ela teve um contratempo, mas não a ponto de atrapalhar sua evolução, já que foi conduzida por integrantes da agremiação para se apresentar diante da comissão de frente antes de passar pelo primeiro grupo de jurados. Tati foi rainha de bateria por 16 anos, contudo desfilou pela escola por mais de 30 anos e estava sem pisar na avenida desde 2014. A volta foi de muita emoção.

Para o presidente da escola, Rogério Sarmento, a resposta do público à apresentação é a demonstração de que tudo deu certo. "Foi um desfile técnico, empolgante mesmo enfrentando muitas dificuldades. O resultado, só depois. Não dá para saber o que passa na cabeça do julgador", resumiu.

DEU SAMBA

As paradinhas da bateria, a partir do momento que o público entendeu que era pra cantar junto, tornaram a apresentação emocionante.

ATRAVESSOU

A grandiosidade do abre-alas provocou uma certa dificuldade na locomoção do carro no início do desfile e formou um buraco na avenida que fez os destaques de chão correrem para tentar ocupá-lo.