Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No Sambão

Jucutuquara faz desfile com paradinhas no samba e agita o público

Primeira escola do grupo especial a se apresentar no Carnaval de Vitória 2022 cantou os 50 anos da agremiação e resgatou a história da comunidade, do povo negro e indígena. Veja fotos e vídeo da apresentação
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

10 abr 2022 às 00:18

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 00:18

A Unidos de Jucutuquara abriu os desfiles no Sambão do Povo neste sábado (9), na terceira e última noite do Carnaval de Vitória, fazendo paradinhas no samba e agitando o público. A agremiação cantou os 50 anos de sua fundação e resgatou também a história da comunidade, dos povos indígenas e negro. A escola atravessou a avenida respeitando o tempo regulamentar, de até 62 minutos, e chegou na dispersão ainda muito animada, com os componentes cantando e sambando. 
Um dos diferenciais da apresentação foi também um pouco de ousadia. Igor Sorriso, intérprete do samba-enredo "O povo inteiro vai saber, é Jucutuquara que vem lá!", fez algumas paradinhas ao longo do desfile para que o público cantasse junto com a escola. O que poderia ser arriscado, se não tivesse a plateia e os componentes atendido aos pedidos. Foram esses os momentos de maior animação e emoção. 
Outro destaque foi o carro abre-alas "Jucu-ita-quera", palavra de origem indígena que significa pássaro do buraco na pedra e que deu origem ao nome do bairro onde surgiu a escola, era uma mistura de vários elementos que ajudaram a formar a história da comunidade. Grandioso, trazia em esculturas a coruja, que é o símbolo da agremiação, acompanhada de outras aves, onças e os povos originários. Em verde, procurava representar as matas ainda intocadas pelo colonizador. 
Uma das surpresas esperadas na Jucutuquara, Tati Paysan entrou um pouco depois de o desfile começar. Ela teve um contratempo, mas não a ponto de atrapalhar sua evolução, já que foi conduzida por integrantes da agremiação para se apresentar diante da comissão de frente antes de passar pelo primeiro grupo de jurados. Tati foi rainha de bateria por 16 anos, contudo desfilou pela escola por mais de 30 anos e estava sem pisar na avenida desde 2014. A volta foi de muita emoção. 

Veja Também

Jucutuquara cantar os 50 anos de sua história; ouça o samba-enredo

Para o presidente da escola, Rogério Sarmento, a resposta do público à apresentação é a demonstração de que tudo deu certo. "Foi um desfile técnico, empolgante mesmo enfrentando muitas dificuldades. O resultado, só depois. Não dá para saber o que passa na cabeça do julgador", resumiu. 

DEU SAMBA

As paradinhas da bateria, a partir do momento que o público entendeu que era pra cantar junto, tornaram a apresentação emocionante. 

ATRAVESSOU

A grandiosidade do abre-alas provocou uma certa dificuldade na locomoção do carro no início do desfile e formou um buraco na avenida que fez os destaques de chão correrem para tentar ocupá-lo.

Unidos de Jucutuquara abre o terceiro dia de desfile

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória Sambão do Povo Unidos de Jucutuquara Carnaval no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prédios na Orla de Itaparica
Novas regras do Minha Casa, Minha Vida passam a valer quarta-feira (22); veja o que muda
Imagem de destaque
Hamster: 7 curiosidades sobre esse roedor 
Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados