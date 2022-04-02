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Jucutuquara vai cantar os 50 anos de sua história; ouça o samba-enredo

A escola de samba será a primeira a desfilar no próximo sábado (9), dia da apresentação do grupo especial no Carnaval de Vitória

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 11:54

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

02 abr 2022 às 11:54
Jucutuquara vai cantar os 50 anos de sua história
“O povo inteiro vai saber, é Jucutuquara que vem lá” é o enredo da escola que leva o mesmo nome da comunidade Crédito: Fernando Madeira / Arte: Geraldo Neto
Carnaval de Vitória vai começar, mas, antes de conferir as escolas na avenida, vale conhecer um pouco da história por trás do espetáculo. Na Unidos de Jucutuquara, a primeira a desfilar no próximo sábado (9), dia da apresentação do grupo especial, o enredo celebra os 50 anos da agremiação. 
É um resgate da própria história, mas também de um tempo em que a natureza era mais exuberante, em que indígenas habitavam essas terras e deram o nome ao que seria o bairro mais tarde. Não são esquecidos os negros escravizados que, pela força de seu trabalho, contribuíram para o desenvolvimento da comunidade. Sob o comando do intérprete Igor Sorriso, a Unidos de Jucutuquara vai cantar o orgulho que têm de onde veio e de onde está. Ouça aqui
Conheça um pouco do enredo da Unidos de Jucutuquara no carnaval de 2022

Confira a letra do samba-enredo

O som do apitou ecoou

 Me levou a viajar no tempo

 Histórias marcadas no chão

 Índio e natureza em comunhão

 Terra emoldurada de beleza

 Jucu-ita-quera batizou

 A Pedra dos Olhos tão belas memórias guardou:

 O bonde que vem, progresso nos traz

 Mercado envolvente, no Cine o cartaz

 Anunciou, então: “O bairro que se fez nação”

 Okê! Okê! Caboclo caçador

 Batuca no tambor, a flecha é quem te guia

 Entre louvores, rezas, devoção

 A oração nas bênçãos de Dona Maria

 Lembro a vibração na arquibancada

 Nos bares a torcida apaixonada

 E o bloco pelas ruas desfilar No meu lugar... Unidos em novo caminho

 Coruja do sambista és o ninho

 São 50 anos de história

 Esperei por tanto tempo

 Esse momento vou eternizar

 E o povo inteiro vai saber quem vem lá...

 Você me conhece e sabe bem quem sou

 Eu sou aquela que te conquistou

 Quando a sirene toca, o coração dispara

 Chegou Jucutuquara

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