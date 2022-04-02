Jucutuquara vai cantar os 50 anos de sua história; ouça o samba-enredo

Confira a letra do samba-enredo
O som do apitou ecoou
Me levou a viajar no tempo
Histórias marcadas no chão
Índio e natureza em comunhão
Terra emoldurada de beleza
Jucu-ita-quera batizou
A Pedra dos Olhos tão belas memórias guardou:
O bonde que vem, progresso nos traz
Mercado envolvente, no Cine o cartaz
Anunciou, então: “O bairro que se fez nação”
Okê! Okê! Caboclo caçador
Batuca no tambor, a flecha é quem te guia
Entre louvores, rezas, devoção
A oração nas bênçãos de Dona Maria
Lembro a vibração na arquibancada
Nos bares a torcida apaixonada
E o bloco pelas ruas desfilar No meu lugar... Unidos em novo caminho
Coruja do sambista és o ninho
São 50 anos de história
Esperei por tanto tempo
Esse momento vou eternizar
E o povo inteiro vai saber quem vem lá...
Você me conhece e sabe bem quem sou
Eu sou aquela que te conquistou
Quando a sirene toca, o coração dispara
Chegou Jucutuquara