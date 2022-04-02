Jucutuquara vai cantar os 50 anos de sua história; ouça o samba-enredo

O som do apitou ecoou

Me levou a viajar no tempo

Histórias marcadas no chão

Índio e natureza em comunhão

Terra emoldurada de beleza

Jucu-ita-quera batizou

A Pedra dos Olhos tão belas memórias guardou:

O bonde que vem, progresso nos traz

Mercado envolvente, no Cine o cartaz

Anunciou, então: “O bairro que se fez nação”

Okê! Okê! Caboclo caçador

Batuca no tambor, a flecha é quem te guia

Entre louvores, rezas, devoção

A oração nas bênçãos de Dona Maria

Lembro a vibração na arquibancada

Nos bares a torcida apaixonada

E o bloco pelas ruas desfilar No meu lugar... Unidos em novo caminho

Coruja do sambista és o ninho

São 50 anos de história

Esperei por tanto tempo

Esse momento vou eternizar

E o povo inteiro vai saber quem vem lá...

Você me conhece e sabe bem quem sou

Eu sou aquela que te conquistou

Quando a sirene toca, o coração dispara

Chegou Jucutuquara