Imperatriz do Forte: sincronia da comissão de frente e crianças na bateria dão show

Com uma comissão de frente bem sincronizada, vestindo as cores verde e rosa da agremiação, a Imperatriz do Forte já entrou no Sambão do Povo mostrando para o que veio. A escola do Forte São João, em Vitória, trouxe o samba-enredo "Em busca do 10" para contar a história dos números.

Era 23h25 quando a agremiação pisou na avenida. No cartão de visita, uma comissão de frente composta por 13 pessoas realizou movimentos da dança indiana, a maioria deles executados com as mãos (os chamados mudras). A professora de dança clássica indiana Ana Paiva veio como destaque do grupo e representou o Deus Ganesha. Como parte da coreografia, ela subia em um altar.

Logo em seguida, o casal de mestre-sala e porta-bandeira Júlia Mariano e Vinícius Costa mostraram, mais uma vez, porque são considerados um dos casais com mais harmonia do carnaval capixaba. Apesar de serem velhos conhecidos da avenida, eles desfilaram pela primeira vez na Imperatriz do Forte.

O carro abre-alas trouxe Neucimar Pires. O destaque, que é integrante da escola Imperatriz Leopoldinense, do Rio de Janeiro, não passou despercebido na avenida. Ele veio vestido de Faraó, rei do Egito, com uma fantasia coberta de pedras e pérolas.

À frente da bateria estava Ana Lucia Pentz. Ela fez jus ao posto de rainha, que assumiu pela primeira vez na escola. Não faltou samba no pé. A fantasia também estava extremamente luxuosa: detalhes dourados e faisões rosas e pretos.

A bateria foi, inclusive, um destaque à parte. O grupo veio representando o dinheiro e mostrou ritmo e empolgação, além de graciosidade ao trazer crianças no grupo. Quem assistia ao desfile, não perdeu a oportunidade de fotografar os pequenos.

A escola fechou o desfile com a alegoria "Em busca do 10", nome do samba-enredo. Nela vieram 15 pessoas da Velha Guarda, personalidades, baluartes e fundadores da escola.

O último carro, com 12 metros de comprimento e nove de altura, exibiu uma galeria de troféus, da Copa do Mundo ao Oscar. Ele representou o sonho da agremiação em ser campeã do carnaval capixaba. A Imperatriz do Forte trouxe 15 alas, três carros e 1.200 componentes para a avenida.

ATRAVESSOU

Dois carros da escola deram problema logo na entrada, o que atrasou o desfile. Por causa disso, algumas alas tiveram que correr. Além disso, teve gente perdendo parte da fantasia na avenida. O destaque de chão Marco Aurélio, por exemplo, perdeu a asa. Ele representava Oxumaré, o orixá do arco-íris. Estava belíssimo, mas com a fantasia incompleta.

DEU SAMBA

A comissão de frente da Imperatriz do Forte, sem dúvidas, merece todos os aplausos. Os movimentos com as mãos da dança indiana não eram fáceis de fazer, mas foram executados de forma impecável pela equipe, que estava muito bem sincronizada.