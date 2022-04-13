Carnaval de Vitória: veja como foi a apuração dos desfiles de 2022

Foi com emoção a apuração dos desfiles das escolas de samba do Espírito Santo nesta quarta-feira (13). No grupo especial, que se apresentou no sábado (9), a Novo Império levou o título de campeã do Carnaval de Vitória 2022. Já no grupo A, que desfilou na sexta-feira (8), a Chegou o que Faltava ficou em primeiro, conquistando uma vaga na elite do carnaval capixaba em 2023.
Já no grupo B, a vencedora foi a Mocidade Serrana. A apuração aconteceu no Sambão do Povo, palco da folia. Confira todos os resultados:
- O grupo B foi o primeiro a ter o resultado revelado. A campeã foi a Mocidade Serrana, que em 2023 desfilará no grupo A.
- No grupo A, a vencedora foi a Chegou o que Faltava, que voltará para a elite do carnaval capixaba, desfilando no grupo especial em 2023.
- No grupo especial, a vencedora foi a Novo Império, que levou o título de grande campeã do carnaval após 30 anos.
REVEJA TODA A APURAÇÃO
Para conduzir a apuração foi montada uma comissão composta por integrantes da Liesge, entidades filiadas à liga e um representante da Prefeitura de Vitória. Eles leram as notas dadas por cada um dos 27 julgadores.
Ao todo, nove quesitos foram avaliados:
- Bateria
- Samba-Enredo
- Evolução
- Harmonia
- Enredo
- Alegorias e Adereços
- Fantasias
- Comissão de Frente
- Mestre-Sala e Porta-Bandeira