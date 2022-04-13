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Direto do Sambão

Carnaval de Vitória: veja como foi a apuração dos desfiles de 2022

Confira o resultado oficial dos desfiles das escolas do grupo especial e dos grupos de acesso B e A no último fim de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2022 às 16:28

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 16:28

Novo Império é a campeã do Carnaval de Vitória 2022
Novo Império é a campeã do Carnaval de Vitória 2022 Crédito: Fernando Madeira
Foi com emoção a apuração dos desfiles das escolas de samba do Espírito Santo nesta quarta-feira (13). No grupo especial, que se apresentou no sábado (9), a Novo Império levou o título de campeã do Carnaval de Vitória 2022. Já no grupo A, que desfilou na sexta-feira (8), a Chegou o que Faltava ficou em primeiro, conquistando uma vaga na elite do carnaval capixaba em 2023.
Já no grupo B, a vencedora foi a Mocidade Serrana. A apuração aconteceu no Sambão do Povo, palco da folia. Confira todos os resultados:

REVEJA TODA A APURAÇÃO

Para conduzir a apuração foi montada uma comissão composta por integrantes da Liesge, entidades filiadas à liga e um representante da Prefeitura de Vitória. Eles leram as notas dadas por cada um dos 27 julgadores.
Ao todo, nove quesitos foram avaliados:
  • Bateria
  • Samba-Enredo
  • Evolução
  • Harmonia
  • Enredo
  • Alegorias e Adereços
  • Fantasias
  • Comissão de Frente
  • Mestre-Sala e Porta-Bandeira

Confira fotos dos momentos marcantes da Novo Império

VEJA OS MELHORES MOMENTOS DO DESFILE DA NOVO IMPÉRIO

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