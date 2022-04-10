Carnaval de Vitória: veja as fotos das escolas do Grupo Especial

Composto por sete escolas de samba, o Grupo Especial iniciou os desfiles às 22 horas deste sábado (9) com a Unidos de Jucutuquara. Por volta das 8h deste domingo (10), a Andaraí encerrou a folia no Sambão. Veja abaixo a cobertura fotográfica feita pelos profissionais de A Gazeta.