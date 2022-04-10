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Festa no Sambão

Carnaval de Vitória: veja as fotos das escolas do Grupo Especial

Confira a cobertura fotográfica dos profissionais de A Gazeta no Sambão do Povo

Publicado em 

10 abr 2022 às 08:07

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 08:07

Carnaval 2022 - Desfile da escola Unidos da Piedade
Escolas exibiram show de cores na passarela do Sambão do Povo Crédito: Rodrigo Gavini
Composto por sete escolas de samba, o Grupo Especial iniciou os desfiles às 22 horas deste sábado (9) com a Unidos de Jucutuquara. Por volta das 8h deste domingo (10), a Andaraí encerrou a folia no Sambão. Veja abaixo a cobertura fotográfica feita pelos profissionais de A Gazeta.
  1. Unidos de Jucutuquara abriu o desfile do grupo especial. Veja fotos
  2. Confira fotos dos momentos marcantes da Imperatriz do Forte. Veja aqui
  3. Confira fotos dos momentos marcantes da Novo Império. Veja aqui
  4. Confira fotos dos momentos marcantes da Independente de Boa Vista. Veja aqui
  5. Confira fotos dos momentos marcantes da Mocidade Unida da Glória. Veja aqui
  6. Confira fotos dos momentos marcantes da Unidos da Piedade. Veja aqui
  7. Confira fotos dos momentos marcantes da Andaraí. Veja aqui

VEJA MAIS SOBRE OS DESFILES

Piedade faz desfile recheado de emoção e leva cheiro de café para o Sambão

Mesmo com contratempo, MUG levanta o público e sai aplaudida do Sambão

Boa Vista leva alegorias gigantes e belas fantasias para o Sambão

Novo Império levanta arquibancadas no Sambão e sai com gritos de "é campeã"

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