Carnaval de Vitória: veja as fotos das escolas do Grupo Especial

Composto por sete escolas de samba, o Grupo Especial iniciou os desfiles às 22 horas deste sábado (9) com a Unidos de Jucutuquara. Por volta das 8h deste domingo (10), a Andaraí encerrou a folia no Sambão. Veja abaixo a cobertura fotográfica feita pelos profissionais de A Gazeta.
- Unidos de Jucutuquara abriu o desfile do grupo especial. Veja fotos
- Confira fotos dos momentos marcantes da Imperatriz do Forte. Veja aqui
- Confira fotos dos momentos marcantes da Novo Império. Veja aqui
- Confira fotos dos momentos marcantes da Independente de Boa Vista. Veja aqui
- Confira fotos dos momentos marcantes da Mocidade Unida da Glória. Veja aqui
- Confira fotos dos momentos marcantes da Unidos da Piedade. Veja aqui
- Confira fotos dos momentos marcantes da Andaraí. Veja aqui