Boa Vista leva alegorias gigantes e belas fantasias para o Sambão

A atual campeã do Carnaval de Vitória , a Independente de Boa Vista cantou a lenda do pássaro de fogo, encantando o público que aclamava a escola a cada ala que passava na avenida. A escola de Cariacica atravessou o Sambão do Povo na esperança de conquistar o terceiro título consecutivo e se consagrar como tricampeã.

A agremiação investiu em belas fantasias, algumas delas luxuosas, além de grandes carros alegóricos com muitos detalhes de brilho e cor.

Algumas alegorias apresentavam esculturas com movimentos, como o abre-alas em que a águia, símbolo da escola, mexia as asas e virava de um lado a outro para o público. No tripé "O Poder do Xamã", o personagem também sinalizava para a plateia.

Desde o início do desfile, a Boa Vista agitou o público com o intérprete e presidente Emerson Xumbrega instigando todos a cantar. A bateria "Pássaro de Fogo" foi um espetáculo à parte, e nem mesmo o escorregão da rainha Thalita Zampirolli, que rapidamente se recompôs, apagou o brilho da apresentação.

A alas das baianas, numa homenagem à Nossa Senhora da Penha, e a ala das crianças, que representavam uma noite de festa, também se destacaram durante a apresentação.

Para Xumbrega, foi um desfile lindo e que está, sim, na disputa pelo título, apesar de ter havido atraso na conclusão da apresentação, problema que ele minimizou. "A galera cantou, o povo curtiu", ressaltou o presidente da escola.

DEU SAMBA

O ponto alto do desfile da Boa Vista sem dúvidas foi a beleza das fantasias e dos carros alegóricos, com toda a estrutura muito bem acabada, personagens em movimento, e os destaques cantando o samba-enredo.

ATRAVESSOU

A escola passou no limite do tempo máximo do desfile, que é de 1h02min. Os últimos integrantes da agremiação precisaram correr, o que fez a Boa Vista encerrar a participação ainda no dentro do cronometro.