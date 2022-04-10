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Agitou o público

Boa Vista leva alegorias gigantes e belas fantasias para o Sambão

Atual campeã do Carnaval de Vitória, a escola de Cariacica cantou e encantou com lenda do pássaro de fogo na expectativa de conquistar o terceiro título seguido. Veja fotos e vídeo com os melhores momentos da apresentação
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

10 abr 2022 às 04:13

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 04:13

A atual campeã do Carnaval de Vitória, a Independente de Boa Vista cantou a lenda do pássaro de fogo, encantando o público que aclamava a escola a cada ala que passava na avenida. A escola de Cariacica atravessou o Sambão do Povo na esperança de conquistar o terceiro título consecutivo e se consagrar como tricampeã. 
A agremiação investiu em belas fantasias, algumas delas luxuosas, além de grandes carros alegóricos com muitos detalhes de brilho e cor.
Algumas alegorias apresentavam esculturas com movimentos, como o abre-alas em que a águia, símbolo da escola, mexia as asas e virava de um lado a outro para o público. No tripé "O Poder do Xamã", o personagem também sinalizava para a plateia. 
Desde o início do desfile, a Boa Vista agitou o público com o intérprete e presidente Emerson Xumbrega instigando todos a cantar.  A bateria "Pássaro de Fogo" foi um espetáculo à parte, e nem mesmo o escorregão da rainha Thalita Zampirolli, que rapidamente se recompôs, apagou o brilho da apresentação. 
A alas das baianas, numa homenagem à Nossa Senhora da Penha, e a ala das crianças, que representavam uma noite de festa, também se destacaram durante a apresentação. 

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Para Xumbrega, foi um desfile lindo e que está, sim, na disputa pelo título, apesar de ter havido atraso na conclusão da apresentação, problema que ele minimizou. "A galera cantou, o povo curtiu", ressaltou o presidente da escola.  

DEU SAMBA

O ponto alto do desfile da Boa Vista sem dúvidas foi a beleza das fantasias e dos carros alegóricos, com toda a estrutura muito bem acabada, personagens em movimento, e os destaques cantando o samba-enredo. 

ATRAVESSOU

A escola passou no limite do tempo máximo do desfile, que é de 1h02min. Os últimos integrantes da agremiação precisaram correr, o que fez a Boa Vista encerrar a participação ainda no dentro do cronometro.

Carnaval 2022 - Desfile da Independente de Boa Vista

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