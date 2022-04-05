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Boa Vista volta ao Sambão para exaltar o amor; ouça o samba-enredo

A escola, que será a quarta a desfilar no próximo sábado (9), vai recontar uma lenda indígena para falar do surgimento do Mochuara, em Cariacica, e do Mestre Álvaro, na Serra

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 11:09

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

05 abr 2022 às 11:09
Boa Vista exalta o amor em desfile
A lenda de um amor proibido vai ser retratada pela Boa Vista no desfile de sábado Crédito: Bernardo Coutinho / Arte: Geraldo Neto
Com o enredo “O pássaro de fogo traz a boa nova: é tempo de amar”, a Independente de Boa Vista vai resgatar a lenda indígena que conta a história do surgimento das montanhas Mochuara, em Cariacica, e Mestre Álvaro, na Serra. A escola será a quarta a desfilar no próximo sábado (9), dia do grupo especial no Carnaval de Vitória
Conheça um pouco do enredo da Independente de Boa Vista no carnaval de 2022
É um conto de amor proibido, entre jovens nativos de duas tribos indígenas, que embala a história do município de Cariacica, de onde é a agremiação. Eles não podiam ficar juntos e foram transformados nos montes, mas um encanto permite que, pelo menos uma vez no ano, o casal se liberte e seus espíritos se encontrem.
Tratando a intolerância como o grande mal do século, a Boa Vista quer, com seu samba na voz do intérprete Emerson Xumbrega, mostrar que o amor é transformador.

Confira a letra do samba-enredo

Sou índio Guerreiro,

 Capixaba, Brasileiro!

 O pássaro de fogo anunciou:

 A “Tribo Boa Vista” chegou!

 Oh! Mãe Terra… Paraíso dos meus ancestrais!

 Salve os filhos desse chão.

 Ritual, celebração.

 Nossa Aldeia canta forte pela paz.

 Na Serra, a Lua cheia beija o Sol

 Corre o Rio para o Mar

 Mata Virgem de amor

 Reluz paixão nos olhos da nativa Aymoré.

 Desperta o desejo do invasor,

 E surge o poder de um Xamã.

 Cacique ordena o mal

 Lenda de um casal proibido…

 Imortal!

 Mensageiro do amor a viajar

 Com lindas melodias no ar

 Prazer e sedução

 Feitiço e solidão

 Belezas que não podem se tocar

 Transforma Jaciara em Mochuara!

 Mestre Álvaro imponente foi valente Guaraci

 Índio não quer mais lutar

 Quer se abraçar

 Índio quer sorrir

 Baila! Na Floresta ao som da fé!

 Guapore que banha a alma…

 Santo Espírito é!

 É quilombola a herança dos carnavais

 De mascarado vou levantar poeira,

 Cariacica é meu lar

 Eu vou amar e cuidar!

 Meu São João é devoção pra vida inteira.

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