Boa Vista volta ao Sambão para exaltar o amor; ouça o samba-enredo

Confira a letra do samba-enredo
Sou índio Guerreiro,
Capixaba, Brasileiro!
O pássaro de fogo anunciou:
A “Tribo Boa Vista” chegou!
Oh! Mãe Terra… Paraíso dos meus ancestrais!
Salve os filhos desse chão.
Ritual, celebração.
Nossa Aldeia canta forte pela paz.
Na Serra, a Lua cheia beija o Sol
Corre o Rio para o Mar
Mata Virgem de amor
Reluz paixão nos olhos da nativa Aymoré.
Desperta o desejo do invasor,
E surge o poder de um Xamã.
Cacique ordena o mal
Lenda de um casal proibido…
Imortal!
Mensageiro do amor a viajar
Com lindas melodias no ar
Prazer e sedução
Feitiço e solidão
Belezas que não podem se tocar
Transforma Jaciara em Mochuara!
Mestre Álvaro imponente foi valente Guaraci
Índio não quer mais lutar
Quer se abraçar
Índio quer sorrir
Baila! Na Floresta ao som da fé!
Guapore que banha a alma…
Santo Espírito é!
É quilombola a herança dos carnavais
De mascarado vou levantar poeira,
Cariacica é meu lar
Eu vou amar e cuidar!
Meu São João é devoção pra vida inteira.