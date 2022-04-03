Confira quais são os tratamentos estéticos das musas do Carnaval de Vitória

Rayane Rosa, rainha de bateria da Novo Império Crédito: Thiago Soares/jornalismo Faesa

Para ficarem ainda mais bonitas para o Carnaval, algumas rainhas e musas optam por fazer procedimentos estéticos nas vésperas do desfile. Com a correria de ensaios e toques finais das fantasias, as musas buscam momentos em que possam relaxar e cuidar do corpo ao mesmo tempo, como apontou o biomédico-esteta Augusto Ferrari - que também já foi Rei Momo. Augusto atende beldades como Rayane Rosa, rainha de bateria da Novo Império e a madrinha de bateria do Pega no Samba, Rana Loureiro. Veja abaixo os três procedimentos mais procurados pelas foliãs.

A musa Layla Melo durante o ensaio técnico da Escola de Samba Mocidade Unida da Glória, a MUG, no Sambão do Povo Crédito: Carlos Alberto Silva

HARMONIZAÇÃO CORPORAL

A harmonização corporal é um conjunto de procedimentos estéticos para estimular a simetria e modelar o corpo, conforme a necessidade da paciente. De acordo com o biomédico, os procedimentos mais usados na harmonização são a criolipólise, a aplicação de enzimas, bioestimulador e corrente russa.

"Cada paciente tem queixas sobre o corpo, como nos casos de gordura localizada e celulite. Levando isso em consideração, a harmonização corporal combina várias terapias não cirúrgicas em diversas regiões para amenizar esses incômodos, proporcionando mais harmonia entre a pele e o corpo de uma forma natural", explicou Augusto.

CRIOFREQUÊNCIA

A criofrequência tem o objetivo de estimular a produção de colágeno, que dá firmeza à pele, e elastina, que dá elasticidade aos tecidos do corpo. Além disso, o procedimento destrói as células de gordura, de acordo com o biomédico. Para isso, a criofrequência combina a radiofrequência com o frio - ela deixa a pele bem gelada, para que o choque térmico elimine a gordura localizada. Normalmente é utilizada por quem quer melhorar a elasticidade da pele, a aparência de linhas de expressão e, claro, eliminar a gordura localizada.

O ex-Rei Momo Augusto Ferrari Crédito: Thiago Soares/jornalismo Faesa

BOTOX