Confira quais são os tratamentos estéticos das musas do Carnaval de Vitória

Para ficarem ainda mais bonitas para o Carnaval, algumas rainhas e musas optam por fazer procedimentos estéticos nas vésperas do desfile. Com a correria de ensaios e toques finais das fantasias, as musas buscam momentos em que possam relaxar e cuidar do corpo ao mesmo tempo, como apontou o biomédico-esteta Augusto Ferrari - que também já foi Rei Momo. Augusto atende beldades como Rayane Rosa, rainha de bateria da Novo Império e a madrinha de bateria do Pega no Samba, Rana Loureiro. Veja abaixo os três procedimentos mais procurados pelas foliãs.
HARMONIZAÇÃO CORPORAL
A harmonização corporal é um conjunto de procedimentos estéticos para estimular a simetria e modelar o corpo, conforme a necessidade da paciente. De acordo com o biomédico, os procedimentos mais usados na harmonização são a criolipólise, a aplicação de enzimas, bioestimulador e corrente russa.
"Cada paciente tem queixas sobre o corpo, como nos casos de gordura localizada e celulite. Levando isso em consideração, a harmonização corporal combina várias terapias não cirúrgicas em diversas regiões para amenizar esses incômodos, proporcionando mais harmonia entre a pele e o corpo de uma forma natural", explicou Augusto.
CRIOFREQUÊNCIA
A criofrequência tem o objetivo de estimular a produção de colágeno, que dá firmeza à pele, e elastina, que dá elasticidade aos tecidos do corpo. Além disso, o procedimento destrói as células de gordura, de acordo com o biomédico. Para isso, a criofrequência combina a radiofrequência com o frio - ela deixa a pele bem gelada, para que o choque térmico elimine a gordura localizada. Normalmente é utilizada por quem quer melhorar a elasticidade da pele, a aparência de linhas de expressão e, claro, eliminar a gordura localizada.
BOTOX
Queridinho de quem faz procedimentos estéticos e já muito conhecido nas clínicas, o botox continua sendo um dos mais procurados. Segundo o biomédico, a toxina botulínica, popularmente conhecida como botox, relaxa a musculatura nas regiões aplicadas, e por isso deixa as marcas de expressão mais suaves. Além disso, o botox pode ajudar e até prevenir a formação de rugas que são indesejadas pelas pacientes. A toxina pode ser aplicada em várias áreas do rosto, como olhos, sobrancelhas, lábios e nariz, trazendo a sensação de descanso e de musculatura relaxada.