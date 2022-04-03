Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cuidados

Confira quais são os tratamentos estéticos das musas do Carnaval de Vitória

Ex-Rei Momo Augusto Ferrari é biomédico-esteta e atende várias musas do Carnaval. Ele explica os três procedimentos mais procurados pelas beldades

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 19:24

Públicado em 

03 abr 2022 às 19:24
Any Cometti

Colunista

Any Cometti

Rayane Rosa, rainha de bateria da Novo Império
Rayane Rosa, rainha de bateria da Novo Império Crédito: Thiago Soares/jornalismo Faesa
Para ficarem ainda mais bonitas para o Carnaval, algumas rainhas e musas optam por fazer procedimentos estéticos nas vésperas do desfile. Com a correria de ensaios e toques finais das fantasias, as musas buscam momentos em que possam relaxar e cuidar do corpo ao mesmo tempo, como apontou o biomédico-esteta Augusto Ferrari - que também já foi Rei Momo. Augusto atende beldades como Rayane Rosa, rainha de bateria da Novo Império e a madrinha de bateria do Pega no Samba, Rana Loureiro. Veja abaixo os três procedimentos mais procurados pelas foliãs.
Mocidade Unida da Glória
A musa Layla Melo durante o ensaio técnico da Escola de Samba Mocidade Unida da Glória, a MUG, no Sambão do Povo Crédito: Carlos Alberto Silva

HARMONIZAÇÃO CORPORAL

A harmonização corporal é um conjunto de procedimentos estéticos para estimular a simetria e modelar o corpo, conforme a necessidade da paciente. De acordo com o biomédico, os procedimentos mais usados na harmonização são a criolipólise, a aplicação de enzimas, bioestimulador e corrente russa.
"Cada paciente tem queixas sobre o corpo, como nos casos de gordura localizada e celulite. Levando isso em consideração, a harmonização corporal combina várias terapias não cirúrgicas em diversas regiões para amenizar esses incômodos, proporcionando mais harmonia entre a pele e o corpo de uma forma natural", explicou Augusto.

CRIOFREQUÊNCIA

A criofrequência tem o objetivo de estimular a produção de colágeno, que dá firmeza à pele, e elastina, que dá elasticidade aos tecidos do corpo. Além disso, o procedimento destrói as células de gordura, de acordo com o biomédico. Para isso, a criofrequência combina a radiofrequência com o frio - ela deixa a pele bem gelada, para que o choque térmico elimine a gordura localizada. Normalmente é utilizada por quem quer melhorar a elasticidade da pele, a aparência de linhas de expressão e, claro, eliminar a gordura localizada.
O ex-Rei Momo Augusto Ferrari
O ex-Rei Momo Augusto Ferrari Crédito: Thiago Soares/jornalismo Faesa

BOTOX

Queridinho de quem faz procedimentos estéticos e já muito conhecido nas clínicas, o botox continua sendo um dos mais procurados. Segundo o biomédico, a toxina botulínica, popularmente conhecida como botox, relaxa a musculatura nas regiões aplicadas, e por isso deixa as marcas de expressão mais suaves. Além disso, o botox pode ajudar e até prevenir a formação de rugas que são indesejadas pelas pacientes. A toxina pode ser aplicada em várias áreas do rosto, como olhos, sobrancelhas, lábios e nariz, trazendo a sensação de descanso e de musculatura relaxada.

Any Cometti

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual
Belo e Viviane protagonizaram beijo nesta semana
Belo e Gracyanne protagonizam beijo em capítulo de "Três Graças"
O cantor Roberto Carlos ficou sem gasolina a caminho de seu estúdio no Rio de Janeiro
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados