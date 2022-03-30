Escolas fazem promoção de fantasias para desfiles do Carnaval de Vitória

Boa notícia para quem quer desfilar e ainda não comprou a fantasia: as escolas estão fazendo promoções! Tem desconto para quem vai desfilar em grupo, para pagamento à vista e também tem agremiação que baixou o preço de alas específicas. Confira!
MUG
Na MUG, as últimas unidades das alas 4 (Vodus) e 12 (Malhando o Judas) estão sendo vendidas por R$ 150. Para quem reunir um grupo de, pelo menos, três pessoas, o desconto é ainda maior: cada fantasia sai por R$ 100. O contato na MUG é Michele, pelo telefone: (27) 99976-6936.
JUCUTUQUARA
Em Jucutuquara, quem compra cinco fantasias ganha a sexta fantasia. Cada uma está custando R$ 150. O contato pode ser feito pelo telefone (27) 99823-0224.
NOVO IMPÉRIO
A Novo Império vende cada fantasia por R$ 150, mas o desconto aumenta se as fantasias forem compradas em grupo. Para grupos de cinco a nove pessoas, cada fantasia sai por R$ 130. E a partir de 10 fantasias, cada uma sai por R$ 110. O telefone para contato é: (27) 99274-1291.
PIEDADE
Na Piedade, até o próximo sábado (2), quem comprar cinco fantasias ou mais vai pagar R$ 100 em cada. Os contatos são Cláudia (27) 99840-3767 ou Carlos (27) 98817-1626.
BOA VISTA
A Boa Vista está vendendo as fantasias de alas por R$ 120, exceto a ala de passistas. O valor pode ser pago no cartão de crédito, Pix ou PicPay. Contato pelo telefone (27) 99925-1116.
ANDARAÍ
A Andaraí é a escola que tem o preço mais em conta do grupo especial. Todas as alas custam R$ 70. A fantasia de composição, para desfilar no carro alegórico, está R$ 150. A escola divide o valor da fantasia em até duas vezes no cartão de crédito. Contato pelo (27) 99976-8227.