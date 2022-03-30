Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Desfiles

Escolas fazem promoção de fantasias para desfiles do Carnaval de Vitória

Tem fantasia com preço reduzido, desconto para grupos e para pagamento à vista. Tudo para o folião não ficar de fora da festa

Publicado em 30 de Março de 2022 às 11:11

Públicado em 

30 mar 2022 às 11:11
Any Cometti

Colunista

Any Cometti

Diretor administrativo da MUG, Patrick Rocha, mostra fantasia da ala 4, Vodus, que está em promoção
Diretor administrativo da MUG, Patrick Rocha, mostra fantasia da ala 4, Vodus, que está em promoção Crédito: Carlos Alberto Silva
Boa notícia para quem quer desfilar e ainda não comprou a fantasia: as escolas estão fazendo promoções! Tem desconto para quem vai desfilar em grupo, para pagamento à vista e também tem agremiação que baixou o preço de alas específicas. Confira!

MUG

Na MUG, as últimas unidades das alas 4 (Vodus) e 12 (Malhando o Judas) estão sendo vendidas por R$ 150. Para quem reunir um grupo de, pelo menos, três pessoas, o desconto é ainda maior: cada fantasia sai por R$ 100. O contato na MUG é Michele, pelo telefone: (27) 99976-6936.

JUCUTUQUARA

Em Jucutuquara, quem compra cinco fantasias ganha a sexta fantasia. Cada uma está custando R$ 150. O contato pode ser feito pelo telefone (27) 99823-0224.

NOVO IMPÉRIO

A Novo Império vende cada fantasia por R$ 150, mas o desconto aumenta se as fantasias forem compradas em grupo. Para grupos de cinco a nove pessoas, cada fantasia sai por R$ 130. E a partir de 10 fantasias, cada uma sai por R$ 110. O telefone para contato é: (27) 99274-1291.
Fantasia da Piedade para o Carnaval 2022
Fantasia da Piedade para o Carnaval 2022 Crédito: Divulgação/Piedade

PIEDADE

Na Piedade, até o próximo sábado (2), quem comprar cinco fantasias ou mais vai pagar R$ 100 em cada. Os contatos são Cláudia (27) 99840-3767 ou Carlos (27) 98817-1626.
Fantasia da Boa Vista para o Carnaval 2022
Fantasia da Boa Vista para o Carnaval 2022 Crédito: Divulgação/Boa Vista

BOA VISTA

A Boa Vista está vendendo as fantasias de alas por R$ 120, exceto a ala de passistas. O valor pode ser pago no cartão de crédito, Pix ou PicPay. Contato pelo telefone (27) 99925-1116.

ANDARAÍ

A Andaraí é a escola que tem o preço mais em conta do grupo especial. Todas as alas custam R$ 70. A fantasia de composição, para desfilar no carro alegórico, está R$ 150. A escola divide o valor da fantasia em até duas vezes no cartão de crédito. Contato pelo (27) 99976-8227.

Veja Também

Samba no pé e na ponta da língua durante a última semana de ensaios técnicos

Confira detalhes da transmissão do Carnaval de Vitória na TV e na internet

Confira os preparativos do Carnaval de Vitória pelas frestas dos barracões

Any Cometti

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória Carnaval no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vasco na Libertadores de futebol de areia
Vasco vence Sampaio Corrêa e conquista o penta da Libertadores de beach soccer
Luiz Henrique, atacante do Porto Vitória
Porto Vitória vence e volta para vice-liderança
Araújo marcou o gol do triunfo do Vitória sobre o Democrata GV
Vitória vence líder Democrata GV e entra no G-4 do Grupo 12

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados