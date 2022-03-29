Samba no pé e na ponta da língua durante a última semana de ensaios técnicos

Musa Layla Melo ensaia com a MUG Crédito: Carlos Alberto Silva

Recomeçam nesta terça (29) os ensaios técnicos no Sambão do Povo. As escolas que ainda não entraram na avenida para os últimos ajustes vão se apresentar a partir das 20h, mostrando que o samba está no pé e na ponta da língua. A semana tem início com São Torquato e Piedade; na quarta (30) e a vez de Chegou o que Faltava e Novo Império; e na quinta (31), para encerrar, entram na avenida a Chega Mais e a campeã do Carnaval, Boa Vista. Lembrando que o acesso ao Sambão do Povo é livre durante os ensaios técnicos. É só chegar, procurar um espacinho, e aproveitar o samba!

Primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Andaraí, Alana Marques e Weskley Blank Crédito: Thiago Soares / Jornalismo Faesa

ESPETÁCULO GARANTIDO

Tem escola verde e rosa que vai dar trabalho! Só não sei se vai ser uma só, ou se vão ser as duas de vez. No último dia de ensaios técnicos da semana passada, sexta (25), Andaraí e Imperatriz do Forte surpreenderam pela força que levaram para a avenida. Ambas as escolas com comissões de frente fortes, bem coreografadas e muito detalhistas; com casais de mestre-sala e porta-bandeira que empunham os pavilhões com orgulho, honra e maestria; e com toda uma legião de comunidade, fãs e adeptos que cantavam fervorosamente seus sambas. Andaraí e Imperatriz do Forte raras vezes foram vistas como ameaças a algumas das escolas que, hoje, ocupam uma cadeira no grupo especial. Mas a verdade é que as duas podem dar trabalho - e muito! Pro folião, telespectador ou desfilante, o espetáculo tá garantido!

Julia Mariano e Vinícius Costa, primeiro casal de Mestre-sala e Porta-bandeira da Imperatriz Crédito: Ana Clara Gonçalves / jornalismo Faesa

BANDEIRA ABERTA

A coluna pede licença ao leitor para, na figura dos casais de mestre-sala e porta-bandeira que empunharam as bandeiras de Andaraí e Imperatriz do Forte, homenagear esse quesito tão inspirador. Alana Marques e Weskley Blank, da Andaraí, e Julia Mariano e Vinícius Costa, da Imperatriz, mostraram na sexta-feira que o quesito está mais forte do que nunca. Quem não se arrepia ao ver a arquibancada gritar, aplaudir, reverenciar um belo bailado, com uma bandeira aberta a todo custo pela força do giro da porta-bandeira? Julia, inclusive, surpreende pela habilidade de manter a bandeira aberta, o máximo possível, na primeira cabine de jurados. Quem frequenta o Sambão do Povo, sabe: ali bate um vento muito específico que faz com que elas redobrem o trabalho com as bandeiras. Mantê-las flamulando é missão. Mas não impossível, quando se conhece bem o chão onde se pisa. E o vento que sopra.

Chica Chiclete durante ensaio técnico da Andaraí Crédito: Ana Clara Gonçalves / jornalismo Faesa

O ESPETÁCULO DE CHICA

Chica Chiclete foi um espetáculo à parte durante os ensaios da sexta (25)! Usando um vestido cor-de-rosa, seios de silicone (que ela faz questão de destacar: são dela, falsa sou eu, brinca Chica) e duas perucas e duas coroas (pelo menos!), a Drag animou o público e garantiu um terceiro espetáculo a quem acompanhava os ensaios. Em seu show, Chica Chiclete disse que, pelo menos, três foliões teriam feito juras de amor a ela; convidou uma senhora de 83 anos para ir a uma boate; e disse que uma vizinha teria roubado o cachorro dela. Tudo com muita graça e acompanhada de risos e aplausos do público. A cereja do bolo foi quando Chica foi derrubada no chão - e teve suas perucas arrancadas - por uma menina de três anos. Há quem diga que Chica deveria ter sido contratada para animar os ensaios técnicos. Nós, da coluna, somos favoráveis!

Musa Joyce Krystyny, da MUG Crédito: Ana Luisa Fotógrafa

FESTA DA MUSA

Surpreendeu os convidados e o público da MUG o camarote de Joyce Krystyny, que assumiu a função de musa da escola no último domingo (27). A musa fez uma verdadeira festa para marcar a sua nova fase no Carnaval. Joyce, que já foi rainha de bateria da Imperatriz do Forte, estava deslumbrante! Produzida pelo Atelier Aguiar Marins, Joyce fez questão de tirar fotos com todos os convidados. E os pais dela, Luciana e Denilson, o "Gringo", receberam muito bem todos os amigos no espaço.

Integrante da São Torquato carrega instrumentos doaos Crédito: Thiago Soares / jornalismo Faesa

INSTRUMENTOS DOADOS