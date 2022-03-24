Confira detalhes da transmissão do Carnaval de Vitória na TV e na internet

As equipes de A Gazeta, TV Gazeta e G1 estão empenhadas em construir a melhor transmissão do Carnaval dos últimos anos! E, em meio ao agito dos preparativos, o editor-chefe de telejornalismo, do G1 e do GE, Bruno Dalvi, e o Gerente de Operação e Programação da TV Gazeta, Kassius Sipolati, liberaram algumas informações exclusivas para a coluna. A primeira delas: o horário de início das transmissões. Na sexta-feira de Carnaval (8), a transmissão começa às 22h, para o Brasil e para o mundo, pelo portal G1. E no sábado (9), a transmissão será encabeçada pela TV Gazeta, em transmissão aberta para todo o Espírito Santo, a partir das 23h10, depois do BBB. O G1 também vai transmitir os desfiles de sábado pela internet. Já no site e nas redes sociais de A Gazeta, você confere na sexta (8) e no sábado (9) os principais acontecimentos da folia em tempo real, vídeos dos melhores momentos, galerias de fotos e análise dos desfiles.

Projeção de arquitetura do estúdio da TV Gazeta no Sambão do Povo Crédito: TV Gazeta

Toda a transmissão vai contar com uma equipe de 170 profissionais envolvidos, dos setores de jornalismo, operação, programação, tecnologia, engenharia, comunicação, comercial, marketing e terceirizados. Para as imagens, teremos 18 câmeras e um drone. E olha só como o nosso estúdio no Sambão do Povo vai ficar bonito! Ele será montado do lado esquerdo do desfilante, do lado da maré, na dispersão do sambódromo. Um sonho de estrutura! Nas próximas semanas, daremos mais detalhes sobre a transmissão aqui na coluna!

A BARREIRA

No primeiro dia dos ensaios técnicos no Sambão do Povo, que começaram na terça-feira (22), chamou a atenção de muitos sambistas a barreira que foi montada na concentração. As placas de metal, escuro e intransponível, foram colocadas onde, antes, a concentração da escola era separada do público externo por um alambrado, o que permitia o contato de integrantes com quem não estava no desfile. Naquela região, é tradicional a montagem de barraquinhas de comidas; o público que fica esperando a hora do sinal verde para a sua escola, e o intercâmbio entre quem acaba de desfilar e quem vai entrar em breve na avenida. Um contato fundamental para os sambistas, que acham que essa visão do público ajuda no "esquenta" da escola. Para eles, as placas de metal, que tapam essa visão, prejudicam o contato com o público, o que preocupa bastante diretores de harmonia das escolas. Pois, boas notícias para a comunidade do samba: parte das placas de metal vão ser retiradas e o alambrado vai voltar.

SETOR 1

Naquela terça-feira (22), em uma conversa entre Evandro Figueiredo, da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), o presidente da LP Eventos, empresa responsável pela organização dos desfiles, Pablo Pacheco, e Humberto Girão, diretor de harmonia do Império de Fátima, Girão falou sobre a importância de que aquele pedaço não seja isolado da rua. "Aqui é como o setor 1 do Rio. É onde avaliamos o esquenta da escola, a recepção do público. Pelo carinho e pelo calor humano que recebemos pelo alambrado, sabemos como o desfile vai ser. A barreira impede esse contato", explicou.

Placas de metal colocadas na concentração do Sambão do Povo serão retiradas Crédito: Any Cometti

VAI CAIR

Na ocasião, Pablo Pacheco garantiu que parte das placas metálicas serão retiradas e substituídas pelo alambrado. Ele prometeu, na frente desta colunista que vos fala, que, para os desfiles, os alambrados estarão de volta! Um alívio pro sambista que não dispensa o contato com o público antes de entrar na avenida.

ENSAIOS TÉCNICOS CONTINUAM

Nesta quinta (24) e sexta-feira (25) continuam os ensaios técnicos no Sambão do Povo. Nesta quinta, a partir das 20h, entram na avenida o Pega no Samba e a MUG. E na, é dia de Andaraí e Imperatriz do Forte, também no mesmo horário. Lembrando que, depois delas, os ensaios técnicos serão retomados a partir da terça-feira da próxima semana (29).

O RETORNO

Ricardinho da MUG volta ao Sambão do Povo, nesta quinta (24), à frente do carro de som do Leão da Glória, escola onde não cantava há 10 anos. Uma alegria sem tamanho para o intérprete! "A ansiedade é enorme! Desde segunda-feira, não consigo dormir direito. Estou muito ansioso até pelo desfile. Me dá insônia, fico ouvindo samba. Para mim, é uma responsabilidade triplicada estar de novo à frente do carro de som da MUG, escola de referência, de ponta. Tenho muita fé em Deus e em meus orixás que vai dar tudo certo! Avante MUG!".

CARREIRA LONGA

Já na sexta, entra na avenida Lauro Campos, do Andaraí. Desde 1982, ele não parou de cantar! Apenas em dois anos, não esteve na verde e rosa de Santa Martha. Com 40 anos de carreira, Lauro nunca imaginou passar por um carnaval em abril, depois de dois anos de pandemia. "Ao longo desses 40 anos, o carnaval teve várias mudanças, ficou mais profissionalizado. Um exemplo é o número de intérpretes de cada escola de samba. Eu sou do tempo que se cantava o samba com no máximo dois puxadores e os ensaios eram todos os dias!", lembrou.

"Nunca imaginei passar por um carnaval como esse. Foram muitas perdas ao longo desses dois anos, foi muito triste. A sensação de voltar? Só de perguntar, o coração acelera! A adrenalina vai a mil! Poder pisar na Avenida de novo é mágico. O sambista precisa dessa cultura e alegria que é o nosso desfile de carnaval" Lauro Campos - Impérprete do Andaraí

VELHA GUARDA EM FESTA

Acontece neste domingo (27) a partir das 9h30, o 2º Encontro de Velhas Guardas e Baluartes do Samba Capixaba, na quadra do Pega no Samba. O evento, que é promovido pelo Instituto Raízes, vai ser fechado para as velhas guardas até as 14h. Neste horário, será aberto ao público gratuitamente. A partir das 16h15, tem show da Velha Guarda do Império Serrano. Vale a pena conferir!