Semana vai esquentar com grito de Carnaval e descida da ladeira

Baianas no ensaio técnico da Piedade Crédito: Thiago Soares/jornalismo Faesa

Se engana quem acha que, depois dos ensaios técnicos, as escolas de samba vão ficar quietinhas trabalhando. Nada disso! Ainda tem muito ensaio e agitação até as vésperas dos desfiles!

Um dos eventos mais esperados do pré-Carnaval, a Descida da Ladeira da Piedade vai acontecer na próxima terça-feira (5), a partir das 19h. Para quem não sabe como funciona, é assim: a concentração é na Praça Mario de Oliveira, que fica ao final da Rua 7, na subida do Morro da Fonte Grande. Depois, a escola - literalmente - desce a ladeira tocando e sambando. E todo mundo vai junto! Para participar, é só chegar. O evento é totalmente gratuito.

Dona Zilda, famosa dona de um bar no Centro de Vitória, ensaia com a Unidos da Piedade Crédito: Thiago Soares/jornalismo Faesa

Mas, antes disso, no sábado (2), também tem dois eventos gratuitos! A Boa Vista faz seu ensaio de rua em frente à quadra da escola, na Rua Muniz Freire, em Itaquari, a partir das 19h. E no mesmo dia, a Jucutuquara faz ensaio de rua no bairro, próximo ao Ifes de Vitória, com concentração às 17h30. É só chegar!

No domingo (3), tem nada menos do que três ensaios de quadra programados. O primeiro é o da Jucutuquara, que começa às 18h no Clube Anchietinha. Os ingressos são vendidos a R$ 10 na porta da quadra. O segundo a começar vai ser o da Novo Império, na quadra que fica na Avenida Santo Antônio, em Caratoíra, a partir das 19h. Ingressos a R$ 10 na porta da quadra. E também no domingo tem o Grito de Carnaval da MUG, com início às 19h30, na quadra da escola, que fica na Rua Mourisco, na Glória. Ingressos também a R$ 10.

Porta-bandeira da Boa Vista, Vanessa Benittez Crédito: Thiago Soares/jornalismo Faesa

ESQUENTA DE SUCESSO

É preciso falar sobre o sucesso que foram os ensaios técnicos desta semana, no Sambão do Povo. O público compareceu em peso e ocupou os espaços nos camarotes, nas arquibancadas e nas laterais da pista, que ficam todos abertos nessa época. Sobretudo no ensaio da Novo Império, escola da região da Grande Santo Antônio, que tem o Sambão do Povo no quintal de casa. Porém, quem veio de longe também não ficou para trás! Foi admirável o canto do público durante o ensaio da Boa Vista. Arquibancadas e camarotes cantavam, emocionados, o samba sobre a lenda do Pássaro de Fogo.

Clarinha Girão, destaque da São Torquato, esbanjou carisma durante ensaio da escola Crédito: Thiago Soares/jornalismo Faesa

PRESTA ATENÇÃO

Tem escola que está deixando oportunidades passarem. Nos ensaios técnicos, segmentos importantes, como a comissão de frente e a bateria, não cantavam o samba - nem no refrão, nem nas paradinhas. E, por falar em paradinhas, algumas baterias estão programando essa "parada" em partes do samba que não são tão fortes ou tão fáceis de decorar, para "levantar" o público. E esta não é uma opinião exclusiva desta repórter-colunista. Consultei gente que realmente sabe do babado para escrever este parágrafo. Tem que ficar de olho para não perder pontos à toa. Ainda mais por falta de canto da escola, algo tão básico.

Dona Maria dos Anjos e seu Aloísio da Vitória no ensaio técnico da Piedade Crédito: Thiago Soares/jornalismo Faesa

REVERÊNCIA AO PASSADO

Se tem uma escola que sabe reverenciar o passado é a Unidos da Piedade, não é mesmo? No ensaio técnico desta semana, quem puxou o esquenta da escola foi nada mais, nada menos, do que Edson Papo-Furado, lendário intérprete e baluarte da escola. A comoção do público antecipou o sentimento que deve vir no desfile oficial da escola, quando "Papito" também deve cantar o samba-exaltação, abrindo o desfile sobre o mesmo tema em que a Piedade foi campeã pela última vez, em 1986, cantando o café.