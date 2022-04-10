Mesmo com contratempo, MUG levanta o público e sai aplaudida do Sambão

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Mas os contratempos não foram capazes de tirar o brilho da MUG, que empolgou o público do início ao fim e saiu da avenida ouvindo gritos de "é campeã".

"A gente acredita na força da superação. Acidentes acontecem, mas a gente acredita no título. Entregamos ritmo, canto. Tudo nota 10", afirmou o diretor de harmonia da escola Slin Ribeiro.

Desfile da Mocidade Unida da Glória (MUG) agitou o Sambão Crédito: Fernando Madeira

Com o enredo "O leão em caravana traz ao palco folia a imagem e a semelhança com um quê de fantasia", a MUG abriu o desfile com a "Caravana da Alegria", uma comissão de frente com 15 integrantes que carregavam bonecos de diferentes tipos e formatos. Era contagiante a energia dos componentes, que, de forma lúdica, representavam diferentes amuletos.

No carro abre-alas, leões de madeira (símbolo da escola) puxavam uma caixa de música, de onde saía uma bailarina. O público vibrava quando ela aparecia. A alegoria estava deslumbrante.

O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Hudson Maia e Klaura Costa, era estreante, mas estava com o samba-enredo na ponta da língua e uma harmonia de dar inveja a qualquer um.

As outras alas apresentavam muita cor e coreografia. Em diversos momentos a arquibancada vibrou. O público assistiu até mesmo a um pedido de casamento em uma das alas, que contava a história de Lampião e Maria Bonita.

O grande destaque da escola foi, sem dúvidas, a rainha de bateria da MUG: Fernanda Figueredo. Com um sorriso no rosto e bastante emocionada, ela entregou muito sampa no pé e mostrou porque é a rainha com mais tempo desfilando em uma mesma bateria no carnaval capixaba. São 20 anos.

ATRAVESSOU

O carro abre-alas da MUG era luxuoso, mas teve um problema mecânico logo no início do sambódromo e precisou ser desmembrado. Com isso, a escola desfilou durante a maior parte da avenida com a alegoria quebrada. Era perceptível o sentimento de frustração dos integrantes, que tentavam alinhar o carro.

DEU SAMBA

Destaque para a rainha de bateria Fernanda Figueredo. Além de estar deslumbrante com uma fantasia azul, que tinha luzes de LED e brilhavam, Fernanda esbanjou carisma e samba no pé.