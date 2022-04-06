MUG vai levar amuletos e caravana da alegria ao Sambão; ouça o samba-enredo

Minha MUG é sonho de esperança

Da alegria, a imagem e semelhança

Quem já foi treco, cacareco, hoje é boneco, vem ver!

A fantasia acontecer

Quando a cortina se abrir

Meu Leão rugir à luz da magia

Numa verdadeira traquitana

Cheguei na Caravana da Alegria

Trago o fascínio na bagagem

Coração de cada personagem

Fiel companheiro aos nobres corações

Marquei a história de civilizações

Já fui sabedoria milenar

Regalo companheiro de uma vida

E no enlace ao Sol Nascente

Simbolizei a tradição presente

Meu feitiço é vodu, clareia

Um lamento pelo mar no clarão da Lua cheia

É o ciclo de uma vida construída pelas mãos

De um nobre artesão

Gira a liberdade bailarina

O amor guerreiro me fascina

De pano, a saudade faço história

Se o medo toma conta do lugar

O meu sonho de criança vai me abrigar

Ê mamulengo, eu sou!

Malhar o Judas, eu vou

Calunga, majestade do Maracatu

Pela ladeiras eu fui, “Oh! Linda” me aplaudiu

De barro é o coração do meu Brasil

Se minha vida é paz e fé

Oh! Minha Penha, seja como Deus quiser!