MUG vai levar amuletos e caravana da alegria ao Sambão; ouça o samba-enredo

Confira a letra do samba-enredo
Minha MUG é sonho de esperança
Da alegria, a imagem e semelhança
Quem já foi treco, cacareco, hoje é boneco, vem ver!
A fantasia acontecer
Quando a cortina se abrir
Meu Leão rugir à luz da magia
Numa verdadeira traquitana
Cheguei na Caravana da Alegria
Trago o fascínio na bagagem
Coração de cada personagem
Fiel companheiro aos nobres corações
Marquei a história de civilizações
Já fui sabedoria milenar
Regalo companheiro de uma vida
E no enlace ao Sol Nascente
Simbolizei a tradição presente
Meu feitiço é vodu, clareia
Um lamento pelo mar no clarão da Lua cheia
É o ciclo de uma vida construída pelas mãos
De um nobre artesão
Gira a liberdade bailarina
O amor guerreiro me fascina
De pano, a saudade faço história
Se o medo toma conta do lugar
O meu sonho de criança vai me abrigar
Ê mamulengo, eu sou!
Malhar o Judas, eu vou
Calunga, majestade do Maracatu
Pela ladeiras eu fui, “Oh! Linda” me aplaudiu
De barro é o coração do meu Brasil
Se minha vida é paz e fé
Oh! Minha Penha, seja como Deus quiser!