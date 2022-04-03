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Imperatriz do Forte vai para o Sambão em busca do 10; ouça o samba-enredo

A escola da comunidade do Forte São João será a segunda a entrar na avenida no sábado (9) e vai cantar a história dos números no Carnaval de Vitória
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

03 abr 2022 às 16:07

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 16:07

Imperatriz do Forte vai para o Sambão em busca do 10
A Imperatriz do Forte vai demonstrar a importância dos números no desfile e espera conquistar a nota máxima Crédito: Vitor Jubini / Arte: Geraldo Neto
"Em Busca do 10" é o enredo da escola Imperatriz do Forte, que cria uma linha do tempo, do nascimento à morte, para demonstrar que os números estão presentes em nossas vidas a todo momento. A escola será a segunda a desfilar no próximo sábado (9), dia da apresentação do grupo especial no Carnaval de Vitória, no Sambão de Povo. 
A agremiação, da comunidade do Forte São João, em Vitória, vai contar a origem dos números e como era a sua representação ao longo da história, passando por diferentes culturas.
Sob o comando do intérprete Fernando Brito no Sambão, a escola também vai cantar sobre a variedade de uso que é dado aos números, da certidão de nascimento ao esperado bilhete premiado da loteria, ou, para alegria dos foliões, o tão sonhado 10 para conquistar o primeiro lugar na avenida. Ouça aqui
Conheça um pouco do enredo da Imperatriz do Forte no carnaval de 2022

Confira a letra do samba-enredo

Surgiu na Índia na antiguidade

 A Ásia anuncia pra humanidade

 Os "números" Que regem as "fases da lua" 

 Em cada estação a sua beleza

 Sete cores de magia

 Esplendor da natureza

 Ao raiar de um novo dia,

 Aquece o meu coração prece pra quem tem fé

 Protege quem tem axé

 É verde rosa a minha identidade

 Me sinto a vontade

 O destino quis assim

 Bilhete premiado, sonho encantado

 E o futuro o que será de mim

 O filho do "Forte" se entrega a sorte

 Não teme o azar

 Doce melodia, emoção e fantasia

 Um ano pra se trabalhar 

 E o sonho vira realidade

 Na "Alegoria" do meu coração

 Garra e força do meu pavilhão

 Chegou a hora não me leve a mal

 Canto em meus versos toda a minha inspiração 

 Sou bem mais que especial 

 A minha conquista vem no carnaval

 A escola do povo chegou

 O berço do samba "é Imperatriz"

 Gira coroa, reluz o meu sonho

 O “Dez” que eu sempre quis

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