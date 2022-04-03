Imperatriz do Forte vai para o Sambão em busca do 10; ouça o samba-enredo

Confira a letra do samba-enredo
Surgiu na Índia na antiguidade
A Ásia anuncia pra humanidade
Os "números" Que regem as "fases da lua"
Em cada estação a sua beleza
Sete cores de magia
Esplendor da natureza
Ao raiar de um novo dia,
Aquece o meu coração prece pra quem tem fé
Protege quem tem axé
É verde rosa a minha identidade
Me sinto a vontade
O destino quis assim
Bilhete premiado, sonho encantado
E o futuro o que será de mim
O filho do "Forte" se entrega a sorte
Não teme o azar
Doce melodia, emoção e fantasia
Um ano pra se trabalhar
E o sonho vira realidade
Na "Alegoria" do meu coração
Garra e força do meu pavilhão
Chegou a hora não me leve a mal
Canto em meus versos toda a minha inspiração
Sou bem mais que especial
A minha conquista vem no carnaval
A escola do povo chegou
O berço do samba "é Imperatriz"
Gira coroa, reluz o meu sonho
O “Dez” que eu sempre quis