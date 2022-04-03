Imperatriz do Forte vai para o Sambão em busca do 10; ouça o samba-enredo

Surgiu na Índia na antiguidade

A Ásia anuncia pra humanidade

Os "números" Que regem as "fases da lua"

Em cada estação a sua beleza

Sete cores de magia

Esplendor da natureza

Ao raiar de um novo dia,

Aquece o meu coração prece pra quem tem fé

Protege quem tem axé

É verde rosa a minha identidade

Me sinto a vontade

O destino quis assim

Bilhete premiado, sonho encantado

E o futuro o que será de mim

O filho do "Forte" se entrega a sorte

Não teme o azar

Doce melodia, emoção e fantasia

Um ano pra se trabalhar

E o sonho vira realidade

Na "Alegoria" do meu coração

Garra e força do meu pavilhão

Chegou a hora não me leve a mal

Canto em meus versos toda a minha inspiração

Sou bem mais que especial

A minha conquista vem no carnaval

A escola do povo chegou

O berço do samba "é Imperatriz"

Gira coroa, reluz o meu sonho

O “Dez” que eu sempre quis