Guia para o folião curtir os desfiles no Sambão do Povo do início ao fim

Ensaio técnico da Novo Império Crédito: Thiago Soares/jornalismo Faesa

Começou a semana dos desfiles no Sambão do Povo! E é claro que a coluna Ziriguidum não vai te deixar na mão. Tem dicas sobre como chegar até o Sambão, como conferir a fantasia e qual lanchinho levar para matar a fome durante à noite. Confira este guia com informações básicas para foliões e desfilantes!

COMIDAS E BEBIDAS

O acesso ao Sambão do Povo com recipientes de vidro é proibido, em qualquer setor. Cada folião pode levar, no máximo, duas garrafas plásticas de 500ml contendo bebida e dois itens de alimentação, como frutas, salgados e sanduíches. As bebidas e os alimentos podem ser colocados em bolsas térmicas.

Os foliões não podem entrar na arena portando isopores, garrafas de vidro, bebidas em lata, sacolas, objetos cortantes, armas, fogos de artifício e sinalizadores.

INGRESSO

Ainda dá tempo de comprar o ingresso de arquibancada! Eles custam entre R$ 30 e R$ 120. Lembrando que há o esquema da meia entrada solidária: o folião leva 2kg de alimentos não perecíveis e paga metade do valor do ingresso. As entradas podem ser compradas pela internet

QUESITO FANTASIA

Para quem vai desfilar, a primeira dica da coluna é: antes de sair de casa, confira a sua fantasia. Veja se todos os itens estão presentes (cinto, sapato, caneleiras, munhequeiras, cabeça, gola) e se todos eles têm condições de ser presos ao corpo. Às vezes, algumas fantasias precisam de pequenos ajustes antes de vesti-las. Por isso, prove a sua fantasia e veja se não está faltando nada. Lembrando que fantasia incompleta faz a escola perder ponto.

ANTECEDÊNCIA

Em geral, a recomendação das escolas é que se chegue na concentração com cerca de duas horas de antecedência em relação ao horário do desfile. Assim, é possível arrumar as alas e conferir os componentes com tranquilidade. Portanto, não vá se atrasar!

NADA NAS MÃOS

Na hora do desfile, o folião não pode entrar na avenida portando ou vestindo nenhum objeto que não esteja na fantasia apresentada pela escola. Se isso acontecer, a escola perde ponto. Não pode entrar segurando copos ou latinhas. Não pode manusear o celular dentro da avenida. E também não pode deixar bolsas aparentes. A dica da coluna é cobrir a bolsa com a camisa da agremiação, ou usar a boa e velha pochete.

COMO CHEGAR

Uma das novidades para chegar ao Sambão do Povo neste ano é um serviço de ônibus que sai em horários especiais, de determinados pontos da Grande Vitória, e volta com horário marcado. É como se fosse um ônibus de viagem, em que você compra o ticket e embarca. O transporte custa a partir de R$ 35 e o local de origem pode ser de diferentes pontos de Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari, Cariacica, Domingos Martins e Viana. As passagens precisam ser compradas pelo site

ENDEREÇO

Lembrando, para quem quiser ir de transporte por aplicativo, que o endereço do Sambão do Povo é Avenida Dário Lourenço de Souza, no bairro Mário Cypreste, em Vitória. Outros pontos de referência que podem ser usados para embarque e desembarque são: Parque Tancredão e Clínica dos Acidentados (concentração) e Clube de Pesca (dispersão).

CHIQUE

Quem quer curtir a folia com mais luxo, pode optar pelos camarotes. Um deles, o Camarote P12, terá o serviço de maquiagem e massagem durante todo o evento. O camarote fica ao lado do recuo da bateria e tem esquema de open-bar no sábado (9). Já na sexta (8), o serviço de bar é pago à parte. Os ingressos custam entre R$ 70 e R$400, e podem ser comprados pela internet.

TRANSPORTE PÚBLICO