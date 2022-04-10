Piedade faz desfile recheado de emoção e leva cheiro de café para o Sambão

Sexta a se apresentar, a escola contou a história do café no Brasil e no mundo, com o enredo "Da Riqueza do café, sua força e majestade". A comissão de frente trouxe uma linda coreografia para apresentar as lendas relacionadas ao fruto e como ele chegou ao nosso país.

Primeiro carro alegórico da Piedade Crédito: Pedro Cunha

"O desfile foi muito emocionante e estou sem palavras. Estamos confiantes de que podemos brigar pelo título. O atraso para entrar na avenida não desanimou os integrantes da escola", comentou o presidente da Piedade, Valdeir Lopes de Sá.

A bateria deu um show a parte com ritmo contagiante e várias paradinhas que foram cobertas pelo público, que cantou o samba a plenos pulmões. Os ritmistas contaram com o rei e a rainha, Danilo e Rose de Oliveira. Muito emocionado, um dos integrantes mais antigos da escola, Edson Papo Furado, foi um dos destaques do terceiro carro alegórico.

A Unidos da Piedade se apresentou em 58 minutos e 59 segundos (sendo que o limite é 62 minutos). Com tempo de sobra na reta final, integrantes da escola ainda puderam brincar na avenida, empolgando o público e saindo com gritos de campeã.

DEU SAMBA

A tradicional escola ousou neste ano e produziu carros grandiosos e luxuosos. A bateria e o samba empolgaram o público, que entrou no embalo e cantou junto o tempo todo.

ATRAVESSOU

A escola teve problema com o primeiro carro alegórico, que quase não conseguiu entrar na avenida. Integrantes da escola tiveram que ajudar a colocar a alegoria na posição correta para conseguir participar do desfile.