Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carnaval de Vitória

Piedade faz desfile recheado de emoção e leva cheiro de café para o Sambão

Sexta a desfilar, escola entrou na avenida com o nascer do sol contando a história do café. Rainha e rei das baterias e carros grandiosos foram destaques. Veja fotos e vídeo com melhores momentos da apresentação
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 abr 2022 às 07:27

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 07:27

Uma das escolas mais tradicionais do Carnaval de Vitória, a Unidos da Piedade voltou para ao Sambão do Povo com um desfile que levou muita emoção e cheiro de café. A agremiação, que acabou atrasando para entrar na avenida por conta de um problema técnico com um guindaste, começou a desfilar já com o dia claro, por volta das 6 horas da manhã deste domingo (10).
Sexta a se apresentar, a escola contou a história do café no Brasil e no mundo, com o enredo "Da Riqueza do café, sua força e majestade". A comissão de frente trouxe uma linda coreografia para apresentar as lendas relacionadas ao fruto e como ele chegou ao nosso país. 
Primeiro carro alegórico da Piedade
Primeiro carro alegórico da Piedade Crédito: Pedro Cunha
"O desfile foi muito emocionante e estou sem palavras. Estamos confiantes de que podemos brigar pelo título. O atraso para entrar na avenida não desanimou os integrantes da escola", comentou o presidente da Piedade, Valdeir Lopes de Sá. 
A bateria deu um show a parte com ritmo contagiante e várias paradinhas que foram cobertas pelo público, que cantou o samba a plenos pulmões. Os ritmistas contaram com o rei e a rainha, Danilo e Rose de Oliveira. Muito emocionado, um dos integrantes mais antigos da escola, Edson Papo Furado, foi um dos destaques do terceiro carro alegórico. 

Veja Também

Confira fotos dos momentos marcantes da Unidos da Piedade

Piedade canta a riqueza do café e a força do negro; ouça o samba-enredo

A Unidos da Piedade se apresentou em 58 minutos e 59 segundos (sendo que o limite é 62 minutos). Com tempo de sobra na reta final, integrantes da escola ainda puderam brincar na avenida, empolgando o público e saindo com gritos de campeã. 

DEU SAMBA

A tradicional escola ousou neste ano e produziu carros grandiosos e luxuosos. A bateria e o samba empolgaram o público, que entrou no embalo e cantou junto o tempo todo.

ATRAVESSOU

A escola teve problema com o primeiro carro alegórico, que quase não conseguiu entrar na avenida. Integrantes da escola tiveram que ajudar a colocar a alegoria na posição correta para conseguir participar do desfile. 

Confira fotos dos momentos marcantes da Unidos da Piedade

Veja Também

Mesmo com contratempo, MUG levanta o público e sai aplaudida do Sambão

Boa Vista leva alegorias gigantes e belas fantasias para o Sambão

Novo Império levanta arquibancadas no Sambão e sai com gritos de "é campeã"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória Sambão do Povo Unidos da Piedade Carnaval no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados