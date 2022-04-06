Piedade canta a riqueza do café e a força do negro; ouça o samba-enredo

O axé do cafezal

Invocou meu ancestral

Preto velho mandingueiro

E no toque do tambor

Derramando seu amor, baixou no terreiro

Para lembrar dos tempos da Casa Grande

Onde plantar, colher era resistir

De grão em grão a terra que germinava

O braço forte do negro não sucumbir

De seus grilhões quebraram-se as correntes

A semente no solo fecundou

Com seu aroma e sabor

A Majestade o café encantou...

Oh! Senhora do Rosário, me alumia

Cantigas na festança de Maria

Louvar aos Reis e a São Benedito

O Espírito Santo é a luz do Divino

Tem arte, vendedor e tamborzeiro

Nessa congada toda fé e devoção

Arautos que iluminam a cidade

E as fitinhas que enfeitam o São João

E lá no morro fiz do samba minha vida

Pra desfilar a cada ano na avenida

E lá no morro fiz do samba minha vida

Te ver brilhar, oh Mais Querida!

Vem, pode chegar

Que aqui tem samba no pé

Tá na boca desse povo

O sabor do meu café

Pra brindar a alegria

E matar essa saudade

Canta forte, Piedade"