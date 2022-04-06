Piedade canta a riqueza do café e a força do negro; ouça o samba-enredo

Confira a letra do samba-enredo
O axé do cafezal
Invocou meu ancestral
Preto velho mandingueiro
E no toque do tambor
Derramando seu amor, baixou no terreiro
Para lembrar dos tempos da Casa Grande
Onde plantar, colher era resistir
De grão em grão a terra que germinava
O braço forte do negro não sucumbir
De seus grilhões quebraram-se as correntes
A semente no solo fecundou
Com seu aroma e sabor
A Majestade o café encantou...
Oh! Senhora do Rosário, me alumia
Cantigas na festança de Maria
Louvar aos Reis e a São Benedito
O Espírito Santo é a luz do Divino
Tem arte, vendedor e tamborzeiro
Nessa congada toda fé e devoção
Arautos que iluminam a cidade
E as fitinhas que enfeitam o São João
E lá no morro fiz do samba minha vida
Pra desfilar a cada ano na avenida
E lá no morro fiz do samba minha vida
Te ver brilhar, oh Mais Querida!
Vem, pode chegar
Que aqui tem samba no pé
Tá na boca desse povo
O sabor do meu café
Pra brindar a alegria
E matar essa saudade
Canta forte, Piedade"