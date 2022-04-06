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Piedade canta a riqueza do café e a força do negro; ouça o samba-enredo

A escola da Fonte Grande vai para o Sambão no próximo sábado (9), dia do grupo especial, valorizando o povo que faz história no ES
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

06 abr 2022 às 15:56

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 15:56

A força do café e do povo negro na voz da Piedade
A força do café e do povo negro no Espírito Santo será exaltada na voz da Piedade Crédito: Rodrigo Gavini / Arte: Geraldo Neto
Com o enredo “Da riqueza do café, sua força e majestade”, a Unidos da Piedade reconta a história da produção dos grãos que ainda hoje têm relevante papel na economia do Espírito Santo. A escola será a sexta a se apresentar no Sambão no sábado (9), dia do grupo especial do Carnaval de Vitória. Ouça o samba:
Conheça um pouco do enredo da Unidos da Piedade no carnaval de 2022
Mais que a importância dos cafezais, a escola da região da Fonte Grande, em Vitória, resgata também a história do povo negro e fala das lutas que atravessam o tempo, sobretudo das desigualdades sociais.
Com as diferenças retratadas em samba, que será interpretado por Thiago Brito, a escola pretende provocar uma reflexão em busca de uma nova realidade. 

Confira a letra do samba-enredo

O axé do cafezal

 Invocou meu ancestral

 Preto velho mandingueiro

 E no toque do tambor

 Derramando seu amor, baixou no terreiro

 Para lembrar dos tempos da Casa Grande

 Onde plantar, colher era resistir

 De grão em grão a terra que germinava

 O braço forte do negro não sucumbir

 De seus grilhões quebraram-se as correntes

 A semente no solo fecundou

 Com seu aroma e sabor

 A Majestade o café encantou...

 Oh! Senhora do Rosário, me alumia

 Cantigas na festança de Maria

 Louvar aos Reis e a São Benedito

 O Espírito Santo é a luz do Divino

 Tem arte, vendedor e tamborzeiro

 Nessa congada toda fé e devoção

 Arautos que iluminam a cidade

 E as fitinhas que enfeitam o São João

 E lá no morro fiz do samba minha vida

 Pra desfilar a cada ano na avenida

 E lá no morro fiz do samba minha vida

 Te ver brilhar, oh Mais Querida!

 Vem, pode chegar

 Que aqui tem samba no pé

 Tá na boca desse povo

 O sabor do meu café

 Pra brindar a alegria

 E matar essa saudade

 Canta forte, Piedade"

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