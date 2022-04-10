Carnaval de Vitória: escolas superam dificuldades e sambas empolgam

O público respondeu à altura: cantou, sambou e se entregou. Ao todo, sete escolas desfilaram: Jucutuquara, Imperatriz do Forte, Novo Império, Independente de Boa Vista, Mocidade Unida da Glória, Piedade e Andaraí.

Logo no início do desfile, o Rei Momo, Luiz Guilherme Monteiro, falou sobre os desafios de se fazer o carnaval deste ano. A alta dos preços dos materiais, principalmente, levou muitas escolas de samba a improvisar nas fantasias e carros alegóricos. Nada que não tenha sido superado pela garra das agremiações de fazer uma grande festa.

Imagens do desfile das escolas de samba de Vitória Crédito: Luciney Araújo

A Mocidade Unida da Glória (MUG) não ficou para trás. Mesmo com o carro abre-alas quebrado, os integrantes chamaram a responsabilidade e entregaram ritmo e muita disposição . Destaque para a rainha da bateria Fernanda Figueredo, que não parou de sambar um minuto. A escola saiu da avenida acreditando no título e com grito de "é campeã".

Quase todas as escolas tiveram problemas com carros alegóricos. Algumas demoraram a colocar as alegorias na avenida e deixaram um buraco no desfile. Outras tiveram problemas mecânicos. Além da MUG, o tripé da Piedade, em forma de coroa, quebrou e ficou de fora do desfile.

RAINHAS DE BATERIA

As rainhas das escolas fizeram seu próprio espetáculo. Elas exibiram glamour, samba no pé e mostraram porque detêm os postos à frente da bateria. As fantasias estavam muito bem elaboradas e ricas, com pedras e até luz de LED.

Algumas rainhas trouxeram adereços diferenciados. Rose de Oliveira, da Piedade, carregava um bastão dourado de onde saía uma fumaça rosa, combinando com a fantasia. Já a rainha da Andaraí, Fernanda Passon, vestia uma fantasia coberta de ouro, que custou cerca de R$ 200 mil.

ESTOUROU O TEMPO

Das sete escolas do Grupo Especial, apenas a MUG ultrapassou o tempo máximo para o desfie. Quando ela pisou fora da avenida, o relógio marcava 63 minutos, o limite era 62 minutos e 59 segundos, ou seja, apenas um segundo a mais do que era permitido.

OS DESFILES EM FOTOS

Unidos de Jucutuquara abre o terceiro dia de desfile

Confira fotos dos momentos marcantes da Imperatriz do Forte

Confira fotos dos momentos marcantes da Novo Império