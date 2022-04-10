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Andaraí encerra desfiles no Sambão com bateria "puro veneno"

Os ritmistas da escola do bairro Santa Martha foram destaque, com paradinhas e batidas que animaram o público que esperou até o amanhecer
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

10 abr 2022 às 08:36

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 08:36

Andaraí encerrou os desfiles do grupo especial no Sambão do Povo já na manhã deste domingo (10) e com sol forte. A bateria "puro veneno" foi um dos destaques na apresentação do último dia do Carnaval de Vitória, com paradinhas e batidas que levantaram o público que resistiu até o amanhecer para acompanhar a evolução da escola.  
A agremiação fez um enredo sobre a Mulembá - árvore sagrada e aproveitou para contar a história da própria comunidade, o bairro Santa Martha. O refrão era contagiante e fez todo mundo cantar, mesmo quando o intérprete Lauro do Andaraí deixava o samba apenas por conta da comunidade. "Andaraí, somos filhos desse chão!"
Carnaval 2022 - Desfile da Andaraí
A bateria da Andaraí foi um destaque no desfile já na manhã deste domingo  Crédito: Fernando Madeira
As alas não eram muito grandes, mas estavam bem coloridas e deram um bonito visual à avenida, embora já fosse dia e a luz tenha reduzido um pouco o impacto. 
O presidente Thiago Bandeira, que começou a desfile bastante emocionado, na dispersão da escola era pura animação. Ele acredita que a escola fez um desfile para levar o título.

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Mesmo com todas as dificuldades, Thiago ressalta que a agremiação tem quesitos fortes para competir igualmente com outras escolas. "Nós respeitamos todas, mas também podemos. Se não agora, amanhã. Estamos trabalhando para isso."

DEU SAMBA

A bateria "puro veneno" foi responsável por momentos de maior animação. Sob o comando do mestre Kaio Amorim, agitou a galera que resistiu há quase 10 horas de desfiles. 

ATRAVESSOU

As alegorias não se mostraram tão bem acabadas, embora alguns carros fossem grandiosos. Alas pequenas também não ocuparam de maneira satisfatória a avenida. 

Carnaval 2022 - Desfile da Andaraí

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