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Andaraí conta a história do bairro Santa Martha no Sambão; ouça o samba-enredo

A escola voltou este ano para o grupo especial e será a sétima escola do sábado a desfilar, já na madrugada de domingo, no Carnaval de Vitória, com o enredo “Mulembá”
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

06 abr 2022 às 17:16

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 17:16

Andaraí conta a história de Santa Marta
Andaraí vai retratar a cultura do bairro Santa Martha, em Vitória, onde surgiu a escola Crédito: Rodrigo Gavini / Arte: Geraldo Neto
Com o enredo “Mulembá”, a Andaraí leva para o Sambão do Povo o resgate histórico e cultural do bairro Santa Martha, em Vitória, onde surgiu a escola de samba. A agremiação voltou este ano para o grupo especial e será a sétima e última a se apresentar no Carnaval de Vitória sábado (9), já na madrugada de domingo. Ouça o samba:
Conheça um pouco do enredo da Andaraí no carnaval de 2022
A reconstrução de um poema sacro sobre a criação do mundo na mitologia yorùbá vai ditar os passos da agremiação para contar essa história.
A escola se baseia em contos orais dos povos africanos e sua vinda para o Brasil, até chegar ao Espírito Santo, onde desembarcaram trazendo em suas roupas sementes da árvore sagrada — a Mulembá, uma figueira real angolana sob a sombra da qual se reuniram grandes chefes, reis e anciões do passado.
Na voz do intérprete Lauro do Andaraí, o samba transita pelo sagrado e o profano, lendas e registros históricos sobre o surgimento do bairro até os dias atuais e sua importância para a cidade de Vitória. 

Confira a letra do samba-enredo:

Ê, povo de fé... Santa Martha

Tem solo tem axé... Santa Martha

Terra abençoada, de tradição

Andaraí, somos filhos desse chão

Oxalá! Num sopro pela história nos conduz

Com as bençãos de Olorum se fez a luz

Dos elementos à humanidade

Mulembá, árvore sagrada tem missão

Herança ancestral da criação

Raiz que acalenta a saudade

Floresceu, quando viajou ao Novo Mundo

Aportando em solo tão fecundo

Com lendas e mistérios a enfrentar 

Profana visão,

Sagrado lugar

Estenda as suas mãos e agradeça aos céus

Prometa em oração, Deus é fiel!

Foi só pedir com fé e aconteceu

No amor de Maria, o milagre nasceu

Lembranças em cada esquina 

O vento soprando a herança

Cantinho irá chamar de meu

O coração chega balança

Morada da poesia

Sinto a nostalgia 

Guardo na memória 

Costumes, momentos de pura alegria 

Futebol e prosa na mesa do bar 

Vai ecoar a esperança em meu tambor

Guiado pela forte oração

Em verde-rosa eu sigo a procissão!

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