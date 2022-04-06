Andaraí conta a história do bairro Santa Martha no Sambão; ouça o samba-enredo

Ê, povo de fé... Santa Martha

Tem solo tem axé... Santa Martha

Terra abençoada, de tradição

Andaraí, somos filhos desse chão

Oxalá! Num sopro pela história nos conduz

Com as bençãos de Olorum se fez a luz

Dos elementos à humanidade

Mulembá, árvore sagrada tem missão

Herança ancestral da criação

Raiz que acalenta a saudade

Floresceu, quando viajou ao Novo Mundo

Aportando em solo tão fecundo

Com lendas e mistérios a enfrentar

Profana visão,

Sagrado lugar

Estenda as suas mãos e agradeça aos céus

Prometa em oração, Deus é fiel!

Foi só pedir com fé e aconteceu

No amor de Maria, o milagre nasceu

Lembranças em cada esquina

O vento soprando a herança

Cantinho irá chamar de meu

O coração chega balança

Morada da poesia

Sinto a nostalgia

Guardo na memória

Costumes, momentos de pura alegria

Futebol e prosa na mesa do bar

Vai ecoar a esperança em meu tambor

Guiado pela forte oração

Em verde-rosa eu sigo a procissão!