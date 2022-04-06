Andaraí conta a história do bairro Santa Martha no Sambão; ouça o samba-enredo

Confira a letra do samba-enredo:
Ê, povo de fé... Santa Martha
Tem solo tem axé... Santa Martha
Terra abençoada, de tradição
Andaraí, somos filhos desse chão
Oxalá! Num sopro pela história nos conduz
Com as bençãos de Olorum se fez a luz
Dos elementos à humanidade
Mulembá, árvore sagrada tem missão
Herança ancestral da criação
Raiz que acalenta a saudade
Floresceu, quando viajou ao Novo Mundo
Aportando em solo tão fecundo
Com lendas e mistérios a enfrentar
Profana visão,
Sagrado lugar
Estenda as suas mãos e agradeça aos céus
Prometa em oração, Deus é fiel!
Foi só pedir com fé e aconteceu
No amor de Maria, o milagre nasceu
Lembranças em cada esquina
O vento soprando a herança
Cantinho irá chamar de meu
O coração chega balança
Morada da poesia
Sinto a nostalgia
Guardo na memória
Costumes, momentos de pura alegria
Futebol e prosa na mesa do bar
Vai ecoar a esperança em meu tambor
Guiado pela forte oração
Em verde-rosa eu sigo a procissão!