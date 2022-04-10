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Desfiles no Sambão

Grupo especial: vote em qual escola merece o título do Carnaval de Vitória

Após a apresentação das sete agremiações que fazem parte da elite da folia, A Gazeta quer saber a sua opinião sobre qual delas deve ganhar a disputa em 2022
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2022 às 08:38

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 08:38

Carnaval 2022 - Escolas de samba
Cenas dos desfiles de Jucutuquara, Imperatriz, Novo Império, Boa Vista, MUG, Piedade e Andaraí Crédito: Fernando Madeira, Carlos Alberto Silva e Rodrigo Gavini
Atenção: a votação foi encerrada às 19 horas desta segunda-feira, 11 de abril. Confira a escola vencedora na opinião do público.
O retorno das escolas ao Sambão do Povo reuniu o que há de melhor no Carnaval de Vitória: a cultura popular. Com muito brilho, alas coreografadas, grandes alegorias e bastante animação sob o comando da bateria, as agremiações do grupo especial atravessaram a avenida do samba e a folia só terminou na manhã deste domingo (10)
Estão na disputa a Unidos de Jucutuquara, Imperatriz do Forte, Novo Império, Independente de Boa Vista, Mocidade Unida da Glória (MUG), Unidos da Piedade e Andaraí.
E para você, quem merece o título de campeã do carnaval capixaba? A Gazeta preparou uma enquete para todo aquele que é fã da festa, torcedor apaixonado ou apenas admirador do espetáculo dar seu palpite. 
Veja o resultado da votação:
  1. Independente de Boa Vista - 27,3%
  2. Novo Império - 22%
  3. Mocidade Unida da Glória - 20,3%
  4. Unidos da Piedade - 11,6%
  5. Unidos de Jucutuquara - 11,5%
  6. Andaraí - 4,5%
  7. Imperatriz do Forte - 2,8%

OS DESTAQUES DE CADA ESCOLA

Jucutuquara

Imperatriz do Forte

Novo Império

Boa Vista

Mocidade Unida da Glória

Unidos da Piedade

Andaraí

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