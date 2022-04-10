Grupo especial: vote em qual escola merece o título do Carnaval de Vitória

Atenção: a votação foi encerrada às 19 horas desta segunda-feira, 11 de abril. Confira a escola vencedora na opinião do público.
O retorno das escolas ao Sambão do Povo reuniu o que há de melhor no Carnaval de Vitória: a cultura popular. Com muito brilho, alas coreografadas, grandes alegorias e bastante animação sob o comando da bateria, as agremiações do grupo especial atravessaram a avenida do samba e a folia só terminou na manhã deste domingo (10).
Estão na disputa a Unidos de Jucutuquara, Imperatriz do Forte, Novo Império, Independente de Boa Vista, Mocidade Unida da Glória (MUG), Unidos da Piedade e Andaraí.
E para você, quem merece o título de campeã do carnaval capixaba? A Gazeta preparou uma enquete para todo aquele que é fã da festa, torcedor apaixonado ou apenas admirador do espetáculo dar seu palpite.
Veja o resultado da votação:
- Independente de Boa Vista - 27,3%
- Novo Império - 22%
- Mocidade Unida da Glória - 20,3%
- Unidos da Piedade - 11,6%
- Unidos de Jucutuquara - 11,5%
- Andaraí - 4,5%
- Imperatriz do Forte - 2,8%