Carnaval de Vitória: leitores elegem Boa Vista como a favorita ao título

A escola de samba Independente de Boa Vista, de Cariacica, é a favorita ao título de campeã do carnaval capixaba segundo os leitores de A Gazeta. Ela foi a mais votada entre as agremiações que desfilaram no grupo especial do Carnaval de Vitória no sábado (9), e recebeu 27,3% dos votos.
Ao todo, 2,1 mil pessoas participaram da enquete, que terminou às 19h desta segunda-feira (11). Em segundo lugar, ficou a Novo Império, de Vitória, com 22% dos votos; e em terceiro a Mocidade Unida da Glória (MUG), de Vila Velha, com 20,3%.
- Independente de Boa Vista - 27,3%
- Novo Império - 22%
- Mocidade Unida da Glória - 20,3%
- Unidos da Piedade - 11,6%
- Unidos de Jucutuquara - 11,5%
- Andaraí - 4,5%
- Imperatriz do Forte - 2,8%
O resultado oficial do desfile sairá na próxima quarta-feira (13), quando serão reveladas as notas dadas pelos jurados para cada quesito. O resultado da grande campeã do carnaval capixaba só deve sair no início da noite, após divulgadas as vencedoras dos grupos de acesso B e A.
BOA VISTA
Atual campeã do Carnaval de Vitória, a Independente de Boa Vista cantou a lenda do pássaro de fogo, encantando o público que aclamava a escola a cada ala que passava na avenida.
A escola de Cariacica atravessou o Sambão do Povo na esperança de conquistar o terceiro título consecutivo e se consagrar como tricampeã. A agremiação investiu em belas fantasias, algumas delas luxuosas, além de grandes carros alegóricos com muitos detalhes de brilho e cor.
Carnaval 2022 - Desfile da Independente de Boa Vista
NOVO IMPÉRIO
Em segundo lugar na votação do público, a Novo Império foi a terceira escola a desfilar no Sambão do Povo no sábado. A agremiação empolgou o público com as paradinhas e coreografia da bateria, que é mais conhecida como orquestra capixaba de percussão.
Com o samba-enredo "Santo Antônio, olhai por nós", a escola fez uma oração ao santo padroeiro da comunidade, que dá também nome ao bairro onde está situada a agremiação em Vitória. O desfile foi encerrado com quase 60 minutos e chegou na dispersão com gritos de "é campeã". A arquibancada cantou e vibrou junto com a escola, sobretudo nas paradinhas.
MOCIDADE UNIDA DA GLÓRIA
Nem todos os amuletos (tema do enredo da escola) livraram a Mocidade Unida da Glória (MUG) de problemas no Sambão do Povo. Ao entrar na avenida, a agremiação de Vila Velha viu o carro abre-alas quebrar, precisou correr no sambódromo, mas acabou passando do tempo. Ainda assim, terminou o desfile sendo aplaudida pelo público presente e ficou em terceiro na votação do público de A Gazeta.
Com o enredo "O leão em caravana traz ao palco folia a imagem e a semelhança com um quê de fantasia", a MUG abriu o desfile com a "Caravana da Alegria", uma comissão de frente com 15 integrantes que carregavam bonecos de diferentes tipos e formatos. Era contagiante a energia dos componentes, que, de forma lúdica, representavam diferentes amuletos.