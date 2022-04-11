Carnaval de Vitória: leitores elegem Boa Vista como a favorita ao título

Desfile da Independente de Boa Vista Crédito: Fernando Madeira

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Independente de Boa Vista - 27,3%

Novo Império - 22%

Mocidade Unida da Glória - 20,3%

Unidos da Piedade - 11,6%

Unidos de Jucutuquara - 11,5%

Andaraí - 4,5%

Imperatriz do Forte - 2,8%



O resultado oficial do desfile sairá na próxima quarta-feira (13), quando serão reveladas as notas dadas pelos jurados para cada quesito. O resultado da grande campeã do carnaval capixaba só deve sair no início da noite, após divulgadas as vencedoras dos grupos de acesso B e A.

BOA VISTA

Atual campeã do Carnaval de Vitória, a Independente de Boa Vista cantou a lenda do pássaro de fogo, encantando o público que aclamava a escola a cada ala que passava na avenida.

Carnaval 2022 - Desfile da Independente de Boa Vista

NOVO IMPÉRIO

Com o samba-enredo "Santo Antônio, olhai por nós", a escola fez uma oração ao santo padroeiro da comunidade, que dá também nome ao bairro onde está situada a agremiação em Vitória. O desfile foi encerrado com quase 60 minutos e chegou na dispersão com gritos de "é campeã". A arquibancada cantou e vibrou junto com a escola, sobretudo nas paradinhas.

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MOCIDADE UNIDA DA GLÓRIA

A Gazeta.

Nem todos os amuletos (tema do enredo da escola) livraram a Mocidade Unida da Glória (MUG) de problemas no Sambão do Povo . Ao entrar na avenida, a agremiação de Vila Velha viu o carro abre-alas quebrar, precisou correr no sambódromo, mas acabou passando do tempo. Ainda assim, terminou o desfile sendo aplaudida pelo público presente e ficou em terceiro na votação do público de

Com o enredo "O leão em caravana traz ao palco folia a imagem e a semelhança com um quê de fantasia", a MUG abriu o desfile com a "Caravana da Alegria", uma comissão de frente com 15 integrantes que carregavam bonecos de diferentes tipos e formatos. Era contagiante a energia dos componentes, que, de forma lúdica, representavam diferentes amuletos.

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VEJA OS MELHORES MOMENTOS DOS SETE DESFILES DO GRUPO ESPECIAL