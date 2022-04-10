Apuração do Carnaval acontece na próxima quarta-feira (13)

O desfile da Independente de Boa Vista foi um dos que levantaram o público no Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira

Correção O horário do evento de apuração da escola campeã do Carnaval de Vitória será a partir das 15h30, desta quarta-feira (13), no Sambão do Povo, ao contrário do que havia sido publicado anteriormente, como sendo às 16h.

Depois de três dias de festas no Sambão do Povo, é hora de fazer uma "paradinha" e esperar até a próxima quarta-feira (13). É quando vão acontecer as apurações dos desfiles das escolas de samba de Vitória , e finalmente saberemos quem foi a campeã de cada grupo de acesso, além da campeã do Grupo Especial.

O evento vai acontecer a partir das 15h30 no Sambão do Povo e, como sempre, terá acesso liberado para o público e torcidas nas arquibancadas. Começa com a apuração do Grupo B, lendo nota por nota, de cada jurado. Depois, continua com a apuração do Grupo A. E, finalmente, terminaremos a noite sabendo a campeã do Grupo Especial de Vitória.

Em média, todo esse processo deve demorar cerca de 3h a 3h30. Ou seja: só saberemos por volta das 18h30 quais serão as campeãs do Carnaval de Vitória.

A foto de um sonho

Abre-alas da Jucutuquara de 2022 durante teste de movimento Crédito: Vanderson Cesar

A foto acima é de um dos carnavalescos da Jucutuquara, Vanderson Cesar, em um dos ensaios da ferragem do abre-alas da escola, que desfilou ontem todo bonito, em tons de verde. No carro, a coruja, símbolo da escola, vinha articulada e com movimentos, coisa que há anos não se via na escola. Tanto que muitos integrantes da velha guarda ficaram emocionados ao ver a alegoria.

CANTA, BOA VISTA

Como cantava a Boa Vista! Desde os ensaios técnicos, chamou a atenção o coro forte da escola de Itaquari. Além de contar com quesitos fortes - uma comissão de frente comandada por Márcia Cruz, que tem garantido a nota máxima nos últimos anos, e um casal de mestre-sala e porta-bandeira impecáveis, Vanessa Benittez e Bruno Simpatia - a comunidade da Boa Vista acredita e defende o samba com todo amor. E não é, afinal, um quesito também? Vamos conferir o sucesso dessa atuação na nota de harmonia da escola.

NA CONTRAMÃO

Uma pena que o tripé da comissão de frente da Novo Império não tenha entrado na avenida! A escola se organizou direitinho para a entrada na linha amarela, e os integrantes chegaram a ensaiar usando a alegoria. Porém, ele se movia de forma desigual, e a escola não teve outra opção que não abandoná-lo a minutos do desfile. O acontecimento também gerou uma cena inusitada: um caminhão guincho entrou na contramão do Sambão do Povo, em direção ao desfile da escola, que já estava na pista. Depois, o motorista deu meia-volta e tudo se resolveu. O tripé foi retirado pelos próprios componentes, que o empurraram até a dispersão.

CONFIANÇA

Mesmo tendo atrasado em um minuto a saída da escola da pista de desfile, integrantes da MUG continuam confiantes no título. Eles acreditam que, mesmo com a pontuação que a escola deve perder por conta do atraso de um minuto, é possível chegar ao campeonato. Na quarta-feira, estaremos lá para conferir!

ALÔ, GENTE BOA