Liga-ES reconsidera resultado e muda a campeã do Grupo B do Carnaval de Vitória

Na última quarta-feira (13), a Mocidade Serrana havia sido declarada campeã do Grupo de Acesso B do Carnaval de Vitória, entretanto, na noite deste sábado (16), após reconsiderar a decisão, a Liga Independente do grupo de Acesso A e B das Escolas de Samba do Espírito Santo (Liga-ES), mudou o resultado e declarou a Unidos de Barreiros como campeão.
A troca três dias após o resultado até então oficial se deu "após a verificação dos recursos impetrados, de acordo com o regulamento do Carnaval 2022 e a apuração das penalidades que não foram aplicadas à Mocidade Serrana", informou a Liga-ES.
Com a decisão alterada, será a Barreiros que desfilará pela avenida do Sambão do Povo na sexta-feira do Carnaval de 2023, e terá o direito de disputar uma vaga no Grupo Especial, que ocorre no sábado.
Sem se alongar na divulgação sobre a mudança da campeã, a Liga-ES não detalhou na postagem oficial quais quesitos foram reavaliados para que o resultado fosse alterado.