Liga-ES reconsidera resultado e muda a campeã do Grupo B do Carnaval de Vitória

Com a mudança de resultado, a Barreiros foi declarada campeã do Grupo B do Carnaval de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Na última quarta-feira (13), a Mocidade Serrana havia sido declarada campeã do Grupo de Acesso B do Carnaval de Vitória, entretanto, na noite deste sábado (16), após reconsiderar a decisão, a Liga Independente do grupo de Acesso A e B das Escolas de Samba do Espírito Santo (Liga-ES), mudou o resultado e declarou a Unidos de Barreiros como campeão.

A troca três dias após o resultado até então oficial se deu "após a verificação dos recursos impetrados, de acordo com o regulamento do Carnaval 2022 e a apuração das penalidades que não foram aplicadas à Mocidade Serrana", informou a Liga-ES.

Com a decisão alterada, será a Barreiros que desfilará pela avenida do Sambão do Povo na sexta-feira do Carnaval de 2023, e terá o direito de disputar uma vaga no Grupo Especial, que ocorre no sábado.