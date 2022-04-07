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Desfiles de quinta

Escolas do grupo B cantam a força da natureza, das mulheres negras e da favela

Nesta quinta-feira (7), cinco agremiações passam pelo sambódromo, são elas: Unidos de Barreiros, Independente de Eucalipto, União Jovem de Itacibá, Mocidade Serrana e Tradição Serrana

Públicado em 

07 abr 2022 às 02:00
Any Cometti

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Any Cometti

Desfiles começam nesta quinta (7) pelo Grupo B no Sambão do Povo
Desfiles começam nesta quinta (7) pelo Grupo B no Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira
Nesta quinta (7), às 22h, começam os desfiles das escolas de samba no Sambão do Povo! Os portões do sambódromo serão abertos às 20h, com entrada gratuita. Quem quiser, poderá levar um quilo de alimento não perecível para doação.
A primeira escola a entrar na avenida será a Unidos de Barreiros, com o enredo "Nzinga: guerreiras, rainhas, negras", contando a história de uma dinastia de rainhas angolanas que desemboca em histórias de mulheres negras brasileiras. Depois, vem a Independente de Eucalipto, com o enredo "O Pássaro de Fogo".

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A terceira escola será a União Jovem de Itacibá, com o enredo "Nossos poetas decantam aspectos, facetas e elementos das quatro estações do ano: uma ode sublime às forças da natureza, à cultura e à vida". A quarta é a Mocidade Serrana, com o enredo "Favela: berço do samba e da Imperatriz", e a quinta é a Tradição Serrana, que vai falar sobre "A mágica do saber".

ENQUANTO ISSO, NOS ATELIÊS...

O estilista Rômulo Cosmoski - Romelete, para os íntimos - está só sorrisos depois de a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) anunciar que vai dedicar uma tenda no primeiro recuo da bateria, no início dos desfiles, à montagem final das roupas dos casais de mestre-sala e porta-bandeira. Rômulo e sua equipe de sete pessoas cuidam, ao todo, de 13 casais, entre os grupos de acesso A e especial. Só na MUG, o ateliê cuida de três casais! Para o estilista, o espaço facilita muito o trabalho de montagem das fantasias, principalmente da saia da porta-bandeira, que recebe os encaixes com penas e faisões a minutos de entrar na avenida.

DESTAQUES FORA DO AR

Além dos casais, Romelete deu conta da fantasia do destaque Alonso Gonzaga - esposo dele - que vai desfilar nos abre-alas da Piedade e da Chegou. Depois, Alonso embarca para o Rio de Janeiro, onde desfilará como destaque central no terceiro carro da Unidos de Padre Miguel (UPM). Rômulo também fez a fantasia do destaque da escola de São Paulo Camisa Verde e Branco, Roberto Matta.

HOLOGRAMAS

Você se lembra da comissão de frente da carioca Mocidade Independente de Padre Miguel, no ano em que a escola homenageou Elza Soares? As bailarinas ostentavam hologramas acima de suas cabeças, em que eram exibidas estrelas e, em determinado momento, formavam as letras do nome da cantora. No ateliê Aguiar Marins, dos estilistas Alexandre e Pether Aguiar, a tecnologia também vai ser usada neste ano! Eles só não revelam em quais fantasias... A princípio, o ateliê atende as rainhas da Jucutuquara, Schyrley Moura, e do Pega no Samba, Eduarda Lima, além da destaque da Andaraí Cátia Paganote, que é ex-paquita.

SETORIZAÇÃO

Já o estilista José Augusto, do ateliê que leva seu nome, optou por segmentar o atendimento às comissões de frente. O ateliê vai fazer mais de 100 peças, entre costuras e acessórios, das escolas Jucutuquara, Imperatriz do Forte, Mocidade da Praia e Pega no Samba. Três casais de mestre-sala e porta-bandeira e alguns destaques de chão também estão sob a batuta do estilista. "Mediante as dificuldades financeiras, algumas escolas nos propuseram trabalhar com materiais alternativos como E.V.A., palhas e recicláveis. Por outro lado, há quem esteja apostando em tecidos finos e bordados cravejados em pedrarias, sobretudo para os quesitos que são pontuáveis, como as comissões e casais", explicou José Augusto.

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