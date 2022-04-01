Estilista ensina a preparar o abadá para a folia no Sambão do Povo

Estilista Stael Magesck ensina a customizar abadá Crédito: Fernando Madeira

Carnaval é o momento de brilhar muito! Então, nada de ser basiquinho nos abadás e camisetas de escolas que usamos nessa época. A estilista Stael Magesck, que também é destaque-performance da Unidos da Piedade, dá algumas dicas para quem quer ousar no brilho, nos cortes ou no caimento do abadá.

Para ela, a primeira coisa que precisa ser observada ao customizar um abadá é o ponto do corpo que mais se quer destacar. "Quando me pedem um abadá customizado, pergunto o que a pessoa quer e analiso o corpo dela, para saber quais pontos ela quer destacar ou disfarçar. Quem tem um busto muito bonito, por exemplo, e quer valorizar, faço um decote mais aberto", explicou. Depois, é só juntar brilhos, fitas e paetês, e fazer a festa. Confira as dicas!

CORTE PARA VALORIZAR O CORPO

Dicas de como preparar o abadá de carnaval Crédito: Fernando Madeira

Stael diz que a maioria das clientes dela preferem que o abadá fique como uma blusinha, com a barra mais ajustada à cintura. Para que esse efeito fique bonito, ela recomenda que se faça um corte vertical, da barra traseira da camiseta para o meio das costas. Depois, é só dar um nó!

DECOTE COM CORRENTES

Aprenda a customizar o abadá

Outra dica é abrir um decote, nas costas ou no busto, em formato de V. Para não errar no formato, o ideal é dobrar a camiseta ao meio e fazer um corte diagonal até o ponto em que se quer finalizar o decote.

Depois, é claro, tem que decorar! Stael recomenda que as barras do decote recebam um acabamento em passamanarias ou galões, que são fitas decoradas que se compra em lojas de aviamentos. Para fazer o efeito, nada melhor do que lançar mão do tradicional: linha, agulha e alguns pontinhos feitos à mão, mesmo.

Outra dica de Stael é colocar correntes, de um lado para outro, passando pelo meio do decote. O detalhe dá um belo caimento e proporciona brilho à peça.

PENDURICALHOS

Penduricalhos dão movimento à roupa Crédito: Fernando Madeira

Stael ensina um "pulo do gato" para fazer penduricalhos com pedaços de cordões: amarrar uma das pontinhas dos fios com elásticos ou com um arame bem fininho e passar cola em volta. Dessa forma, os cordões ficam todos presos e com as outras pontinhas soltas, para dar movimento à peça. E, sabe como usá-los? Veja na dica a seguir!

Stael Magesck ensina a customizar o abadá

MANGAS ESTILOSA

Nesse calor, incomoda bastante a manga do abadá ou da camisa prendendo os braços. Não à toa, muita gente puxa as mangas para cima. Mas, para ficar mais elegante, Stael recomenda fazer um corte no meio das mangas, para ficarem mais soltinhas. Além disso, a barra da manga pode ser cortada. Depois, é possível fazer uma gola no formato canoa, indo de um ombro ao outro, e usar a própria barra da manga para fazer um lacinho no ombro. Aqui, pode usar o penduricalho que foi feito na dica acima, para decorar a manga! Basta amarrar, no nó feito com a barra do tecido, as pontinhas que foram coladas. Fica um sucesso!

GOLA DA CAMISA

Capriche no enfeite da gola da camisa Crédito: Fernando Madeira

Para Stael, outro detalhe que deixa a peça muito elegante é colocar os brilhos próximos ao rosto, como se imitassem os brilhos dos colares e acessórios. Por isso, os galões e as passamanarias também podem ser costurados, à mão ou até mesmo em uma máquina de costura, na gola do abadá.

PARA BRILHAR MUITO

Invista em pedrarias para brilhar Crédito: Fernando Madeira

Para quem gosta de muito brilho e luxo, Stael recomenda as pedrarias. Elas são vendidas em pacotinhos com quantidades generosas em lojas de aviamentos e podem ser coladas tanto dentro de um desenho do abadá - como vemos acima, no coração - quanto de forma aleatória ao longo da peça. Para colar, pode ser usada a cola quente, cola fria de silicone ou cola de tecido.

MATERIAIS USADOS

Cola, tesoura, patês e criatividade para decorar o abadá Crédito: Fernando Madeira