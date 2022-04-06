Vai começar a movimentação de carros alegóricos na Grande Vitória

Abre-alas da MUG em 2020: escola vai interditar três ruas da Glória para a passagem dos carros alegóricos Crédito: Fernando Madeira

Dizem que é impossível correr da energia do Carnaval. E, se você passar pelas ruas de Vitória nos próximos dias, vai ser difícil, mesmo! Apesar de a maioria das escolas construírem seus carros alegóricos na "cidade do samba" capixaba - terreno que fica anexo ao Parque Tancredão, próximo ao Sambão do Povo, outras escolas ainda precisam atravessar a ponte, interditar vias, ou simplesmente percorrer algumas das principais avenidas de Vitória, Vila Velha e Serra para levar as suas alegorias.

Do grupo B, que desfila na quinta-feira (7), a Independente de Eucalipto vai levar seus carros do terreno na Curva do Saldanha, o mesmo local onde estão sendo construídas as alegorias da Imperatriz do Forte, pela Avenida Jerônimo Monteiro, no centro de Vitória, a partir das 0h da quinta. Já a União Jovem de Itacibá, vai passar com os carros pela Rodovia José Sete, depois BR-262 e Segunda Ponte, chegando por fim ao Sambão do Povo.

Do grupo A, três escolas trazem as alegorias de outros municípios: a São Torquato, que vem do bairro de mesmo nome em Vila Velha; a Rosas de Ouro e o Império de Fátima, dos bairros Serra Dourada III e de Fátima, na Serra. A águia de Vila Velha, que vai ser a primeira escola a entrar no Sambão do Povo na sexta (8) de Carnaval, vai começar a tirar os carros do barracão um dia antes, às 18h de quinta-feira, e às 22h começa o transporte para o Sambão com a ajuda de um guincho. No bairro, nenhuma rua será interditada, e as alegorias vão passar pela Segunda Ponte até o Sambão.

Já a Rosas de Ouro vai sair do barracão, em Serra Dourada III, às 0h30 de sexta-feira (8), e vai trazer os carros pelas avenidas Audifax Barcelos, Civit, e depois pela BR 101, para não passar por dentro do bairro Porto Canoa. Por fim, o Império de Fátima, escola que vai encerrar os desfiles do Grupo A já na manhã do sábado (9), vai sair com os carros do Bairro de Fátima às 2h de sexta-feira e passar pelas avenidas das Paneleiras, Fernando Ferrari, Leitão da Silva, Beira-mar e Jerônimo Monteiro, até chegar no Sambão do Povo.

No Grupo Especial, a MUG anunciou a interdição em três ruas do bairro da Glória, em Vila Velha, para a passagem das alegorias, do barracão - que fica ao lado da quadra da escola - até a avenida Carlos Lindenberg. A partir das 22h da sexta-feira, as ruas Mourisco, Marajó e a Avenida Agenor Barbato vão ser interditadas para a passagem dos carros do Leão.

Depois, as alegorias da MUG encontram os carros da Boa Vista em cima da Segunda Ponte, ainda durante a madrugada da sexta para o sábado, e seguem juntos para o Sambão do Povo. A águia de Cariacica faz as alegorias em um barracão instalado debaixo da ponte, próximo à subida em Jardim América, e por isso não precisa de grandes deslocamentos até a ponte. Já a Imperatriz do Forte vai sair do barracão, que fica na Curva do Saldanha, em Vitória, às 21h30 da sexta, e não vai ser necessário interditar nenhuma via para o deslocamento até o Sambão.

Os casais de mestre-sala e porta-bandeira da Novo Império são benzidos pelo Padre Roberto na Basílica de Santo Antônio Crédito: Suzana Bremenkamp / Novo Império

JÁ BENZEU A BANDEIRA

A Novo Império já tá mais que abençoada para o desfile! A escola, que vai falar sobre Santo Antônio - padroeiro do bairro onde fica e da agremiação - ainda foi benzer a bandeira na Basílica de... Santo Antônio! A Missa da Família Imperiana aconteceu na noite de terça (5) e foi celebrada pelo reitor do Santuário-Basílica de Santo Antônio, padre Roberto Camilatto. Na homilia, padre Roberto lembrou a dedicação da escola e dos componentes, para o carnaval e em ações voltadas à comunidade.

O Padre também comentou sobre o fato de o Carnaval ser realizado durante a quaresma - e não antes, como a igreja Católica fixa a data - justificando que essa foi a melhor data encontrada pelas escolas para a realização do espetáculo. Sobre "quebrar a quaresma" com desfile, o Padre disse que isso não acontece, pois a quaresma "é o fiel quem faz, dentro de si, com suas atitudes diárias", e que o respeito da quaresma depende de cada um - inclusive o respeito a si próprio e aos outros componentes do desfile.

Por fim, os integrantes e as bandeiras - empunhadas pelo primeiro casal, Amanda Ribeiro e Kleyson Faria, e pelo segundo casal, Marcos Vinícius e Lívia Ferreira - foram abençoados e lhes foi desejado um excelente desfile, sob as bênçãos de Santo Antônio. Até o Padre Roberto ganhou de presente, uma camiseta do enredo da escola - estampada com Santo Antônio, é claro. Depois de tantos pedidos a Antônio, será que o "padim" vai conceder o único pedido da Família Imperiana e garantir a sétima estrela neste ano?

Descida da Ladeira da Piedade Crédito: Rafael Zambe/TV Gazeta

DESCIDA DA LADEIRA