Rainha do Alegre Rodeio Festival é de Bom Jesus do Norte

A candidata de Bom Jesus do Norte, Paloma Aparecida da Silva Figueira Velasco, 32 anos, conquistou o título de Rainha do Alegre Rodeio Festival, na noite deste sábado (16). O concurso da Rainha foi a primeira atração do festival que está acontecendo no Parque de Exposições de Alegre e contou, também, com o show da banda Badallados, que encerrou a noite.
Além do título, ela leva para casa uma moto Honda CG 160. Uma outra moto igual foi sorteada entre os público e também foi para o mesmo município da Rainha, Bom Jesus do Norte.
Também foram escolhidas a Princesa do Alegre Rodeio Festical, a 2ª Princesa e a Miss Simpatia. O título de Princesa ficou com Micaela Pagio do Rosário, 26 anos, de Conceição do Castelo, enquanto a 2ª Princesa é Maiara Alves Pereira, 25 anos, de Itapemirim. Késsya da Silva Cabral Fortunato, 22 anos, de Jerônimo Monteiro, foi escolhida a Miss Simpatia.
A RAINHA
Mãe da menina Nicole, de 13 anos, a Rainha do Alegre Rodeio Festival, Paloma Velasco, disse que estava muito emocionada com a conquista do título. “Essa é uma sensação maravilhosa e quero que essa sensação continue, porque estarei todos os dias do festival, se Deus quiser”, afirmou.
Ela destacou que teve o apoio incondicional de seu marido e seus amigos. “Ele foi quem me deu força quando desanimei, aguentou a TPM fora do tempo. Ele não desistiu de mim. Tive o apoio da minha filha, da minha mãe, minhas amigas e amigos, minha sogra, meus irmãos, todos me ajudaram”, contou.
As demais candidatas foram: Adriana da Silva Fagundes, 36 anos, de Alegre; Mayara Batista Leite, 24 anos, de Muniz Freire; Laryssa Bragança Chaves, 16 anos, também de Muniz Freire; Maria Carolina D’Agostin Charles, 18 anos, de Alegre; Eduarda Aparecida Vicentini Mauri – Duda, 18 anos, de Guaçuí; Ingrid Carlos Viana Pinheiro, 18 anos, também de Guaçuí; Maria Alice Viola, 27 anos, de Apiacá; Juliana Batista de Jesus, 25 anos, de Divino de São Lourenço; Larissi Ferreira Braga, 18 anos, de Ibitirama; Ana Caroline Fonseca Maraboti, 18 anos, de Jerônimo Monteiro; e Maria Aparecida Teixeira Lima, 33 anos, de Castelo.