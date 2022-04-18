Rainha do Alegre Rodeio Festival é de Bom Jesus do Norte

Paloma Aparecida da Silva Figueira Velasco, 32 anos, conquistou o título de Rainha do Alegre Rodeio Festival Crédito: Divulgação/Alegre Rodeio Festival

A candidata de Bom Jesus do Norte, Paloma Aparecida da Silva Figueira Velasco, 32 anos, conquistou o título de Rainha do Alegre Rodeio Festival, na noite deste sábado (16). O concurso da Rainha foi a primeira atração do festival que está acontecendo no Parque de Exposições de Alegre e contou, também, com o show da banda Badallados, que encerrou a noite.

Além do título, ela leva para casa uma moto Honda CG 160. Uma outra moto igual foi sorteada entre os público e também foi para o mesmo município da Rainha, Bom Jesus do Norte.

Também foram escolhidas a Princesa do Alegre Rodeio Festical, a 2ª Princesa e a Miss Simpatia. O título de Princesa ficou com Micaela Pagio do Rosário, 26 anos, de Conceição do Castelo, enquanto a 2ª Princesa é Maiara Alves Pereira, 25 anos, de Itapemirim. Késsya da Silva Cabral Fortunato, 22 anos, de Jerônimo Monteiro, foi escolhida a Miss Simpatia.

A RAINHA

Mãe da menina Nicole, de 13 anos, a Rainha do Alegre Rodeio Festival, Paloma Velasco, disse que estava muito emocionada com a conquista do título. “Essa é uma sensação maravilhosa e quero que essa sensação continue, porque estarei todos os dias do festival, se Deus quiser”, afirmou.

Ela destacou que teve o apoio incondicional de seu marido e seus amigos. “Ele foi quem me deu força quando desanimei, aguentou a TPM fora do tempo. Ele não desistiu de mim. Tive o apoio da minha filha, da minha mãe, minhas amigas e amigos, minha sogra, meus irmãos, todos me ajudaram”, contou.