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Almoço tropeiro

Alegre Rodeio Festival anima a Semana Santa no Sul do Estado

O evento terá a Queima do Alho, com uma tonelada de costela de chão, almoço tropeiro e muito mais no Parque de Exposições de Alegre
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 10:59

Alegre Rodeio Festival
No evento haverá um almoço tropeiro, com uma tonelada de costela de chão Crédito: Alegre Rodeio Festival
O feriado de Semana Santa no Sul do Estado será de festa. Isso porque nos dias 16 e 17 será dado início ao Alegre Rodeio Festival, que contará com uma das maiores tradições das festas de peão do Brasil, que é a Queima do Alho, com uma tonelada de costela de chão, almoço tropeiro e muito mais no Parque de Exposições de Alegre.
Hoje, 16, acontece o Baile da Rainha do Rodeio, com um concurso que escolherá a rainha e as duas princesas. A vencedora, além da faixa, leva uma moto 0 km. A primeira e segunda princesas levam brindes e um prêmio em dinheiro. E o público presente também ganha prêmio, isso porque poderá concorrer a uma moto 0 km. 
Além do concurso, durante o Baile da Rainha, o público se divertirá com o show da banda capixaba Badallados, que traz no repertório músicas dos anos 60, 70, 80, Axé, Forró, Sertanejo e muito mais. Haverá também um set com DJ Massini. Os convites para a festa estão sendo vendidos com as concorrentes do concurso - e, no dia, na portaria do Parque de Exposições de Alegre.

QUEIMA DO ALHO

Já no domingo de Páscoa, dia 17, acontece a Queima do Alho. Haverá um almoço tropeiro, com uma tonelada de costela de chão, concurso de Berranteiros, chegada das comitivas e encontro de violeiro. O evento também terá muita música com show da banda de forró Os Gargantas de Ouro e da banda Beijo com Mel. A entrada custa R$ 10 - com consumo de alimentos à parte - e os ingressos serão vendidos na entrada do evento.

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