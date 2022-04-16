Alegre Rodeio Festival anima a Semana Santa no Sul do Estado

No evento haverá um almoço tropeiro, com uma tonelada de costela de chão Crédito: Alegre Rodeio Festival

O feriado de Semana Santa no Sul do Estado será de festa. Isso porque nos dias 16 e 17 será dado início ao Alegre Rodeio Festival, que contará com uma das maiores tradições das festas de peão do Brasil, que é a Queima do Alho, com uma tonelada de costela de chão, almoço tropeiro e muito mais no Parque de Exposições de Alegre.

Hoje, 16, acontece o Baile da Rainha do Rodeio, com um concurso que escolherá a rainha e as duas princesas. A vencedora, além da faixa, leva uma moto 0 km. A primeira e segunda princesas levam brindes e um prêmio em dinheiro. E o público presente também ganha prêmio, isso porque poderá concorrer a uma moto 0 km.

Além do concurso, durante o Baile da Rainha, o público se divertirá com o show da banda capixaba Badallados, que traz no repertório músicas dos anos 60, 70, 80, Axé, Forró, Sertanejo e muito mais. Haverá também um set com DJ Massini. Os convites para a festa estão sendo vendidos com as concorrentes do concurso - e, no dia, na portaria do Parque de Exposições de Alegre.

QUEIMA DO ALHO