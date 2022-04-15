Festa da Penha ganha exposição fotográfica em shopping de Vila Velha

Serão 32 fotos expostas de 19 alunos do curso de Comunicação Social da Faesa dentro do projeto Procissão Fotográfica, realizado desde 2001 pela professora Zanete Dadalto. A exposição traz fotografias de mais de 20 anos de registro da história de homenagens à padroeira do Estado.

“O projeto coloca em prática a teoria aprendida em sala de aula e capta da sutileza de um gesto à demonstração de fé de um povo; do ritual eucarístico ao sincretismo religioso; das diversas romarias à gratitude de milhares de fiéis. Tudo registrado pelos olhares atentos e sensíveis de centenas de alunos do curso de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, orientados a respeitarem os fiéis e fotografarem gestos e imagens no momento do acontecimento”, diz Zanete Dadalto.