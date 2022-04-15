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Exposição

Festa da Penha ganha exposição fotográfica em shopping de Vila Velha

A exposição “Procissão Fotográfica” estará aberta à visitação, no Boulevard Shopping Vila Velha, a partir deste sábado (16). Serão 32 fotos expostas de 19 alunos do curso de Comunicação Social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 10:00

Foto de Nossa Senhora da Penha
Foto de Nossa Senhora da Penha Crédito: Divulgação
As belas imagens de devoção e fé que acontecem durante a Festa da Penha - maior evento religioso do Espírito Santo e um dos maiores do Brasil - poderão ser vistas pelo público durante a exposição “Procissão Fotográfica”, que estará aberta à visitação no Boulevard Shopping Vila Velha, no bairro Jockey de Itaparica, a partir deste sábado (16).
Serão 32 fotos expostas de 19 alunos do curso de Comunicação Social da Faesa dentro do projeto Procissão Fotográfica, realizado desde 2001 pela professora Zanete Dadalto. A exposição traz fotografias de mais de 20 anos de registro da história de homenagens à padroeira do Estado.
“O projeto coloca em prática a teoria aprendida em sala de aula e capta da sutileza de um gesto à demonstração de fé de um povo; do ritual eucarístico ao sincretismo religioso; das diversas romarias à gratitude de milhares de fiéis. Tudo registrado pelos olhares atentos e sensíveis de centenas de alunos do curso de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, orientados a respeitarem os fiéis e fotografarem gestos e imagens no momento do acontecimento”, diz Zanete Dadalto.
Imagem da 14º Exposição Procissão Fotográfica
Imagem da 14º Exposição Procissão Fotográfica Crédito: Divulgação

FESTA DA PENHA

A Festa da Penha acontece neste ano entre os dias 17 e 25 de abril. Com muita fé e espiritualidade os fiéis poderão assistir as missas no campinho e participar das romarias e shows em 2022. Essa é a 452ª edição da festa religiosa mais tradicional do Espírito Santo e retoma à modalidade presencial após duas edições exclusivamente on-line.
  • Serviço: 
  • Exposição Procissão Fotográfica
  • Local: Boulevard Shopping Vila Velha
  • Quando: de 16/04 a 08/05, durante todo horário de funcionamento do shopping
Imagem da 14º Exposição Procissão Fotográfica
Imagem da 14º Exposição Procissão Fotográfica Crédito: Divulgação

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