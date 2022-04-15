Festas de São Benedito e São Sebastião agitam Serra e Vila Velha no fim de semana

A Banda de Congo Raízes da Barra participa do evento "Congo de Aleluia" Crédito: Reprodução/ Instagram @bandadecongo_raizes

Dia em que "malhamos" o Judas (opções para estampar o rosto do boneco não faltam), o Sábado de Aleluia também é um momento reservado para reflexão, expressões de fé e também de louvação à cultura capixaba.

Em Vila Velha e Serra, por exemplo, rolam as tradicionais rodas de congo, na Barra do Jucu, e derrubada do mastro, em Nova Almeida e Manguinhos, respectivamente. Os eventos deste fim de semana acontecem presencialmente, graças ao abrandamento da pandemia da Covid-19 no Espírito Santo.

Começando pelo município canela-verde, neste sábado (16), a partir das 16h30, na rua do campo de futebol do Barrense (Barra do Jucu), a Banda de Congo Raízes da Barra realiza o festejo "Congo de Aleluia".

O grupo, que é a caçula das bandas de congo da Barra, receberá as coirmãs Amores da Lua (Vitória) e Mestre Honório (Barra do Jucu) para celebrar a ressurreição de Cristo.

"O 'Congo de Aleluia' é uma roda cheia de simbolismos, em que comemoramos a ressurreição de Jesus. Um evento que realizaremos todos os anos porque remonta a união do catolicismo com o congo e outras religiões de matrizes africanas e indígenas. Um momento de Fé e alegria", afirmou Rosangela Caus, presidente da Banda de Congo Raízes da Barra.

Rosângela ainda destacou que, no período da manhã, será realizado o corte da madeira que moldará o mastro de São Benedito da Banda Raízes. “Às 7h30, seguimos para um sítio no Xuri (região de Vila Velha), em que nossos membros efetuam o corte da madeira, em um momento de fé e devoção a São Benedito. Ao meio-dia, retornamos à Barra do Jucu ao som dos tambores para anunciar a nossa comunidade que a missão foi cumprida", responde, explicando a tradição local. A programação é totalmente gratuita.

FÉ

Em outro ponto da Grande Vitória, a devoção a São Benedito, como também a São Sebastião, acontece na Serra. Em Nova Almeida, a "Derrubada dos Mastros de São Benedito e São Sebastião" começa às 17h deste sábado (16), na Praça da Igreja de Reis Magos, com a participação das bandas que recebem o nome dos padroeiros. Em Manguinhos, no mesmo dia, a "Derrubada do Mastro de São Sebastião" começa às 20 horas, na Praça Central da Vila, com a Banda Jovens de Manguinhos.

"Derrubada dos Mastros de São Benedito e São Sebastião" acontece na Serra Crédito: Edson Reis

No Domingo de Páscoa (17), a partir das 19h30, acontece a tradicional "Derrubada do Mastro de São Benedito", em frente à Igreja Matriz, na Serra Sede. A festa contará com a participação das Bandas de Congo São Benedito de Campinho da Serra II; Congo Folclórico São Benedito; Konshaça; Santo Expedito; e São Benedito e Nossa Senhora do Rosário de Pitanga, além da banda de música Estrela dos Artistas. A programação é gratuita.

EVENTOS CULTURAIS E FOLCLÓRICOS EM VILA VELHA E SERRA