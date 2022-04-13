Região Serrana: cidades promovem Páscoa com feiras e enfeites gigantes

Decoração de Páscoa em Santa Maria de Jetibá Crédito: Fonte: Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Maria de Jetibá

A época mais deliciosa do ano está chegando, a "Páscoa". Apesar de ser uma das datas mais importantes do cristianismo, uma vez que representa a ressurreição de Jesus Cristo, a festividade também se tornou sinônimo de muito chocolate e doces. O dia oficial é celebrado neste domingo (17), mas alguns municípios já estão no clima há mais tempo, como é o caso de Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo.

Desde o início de abril, Santa Teresa promove um belo encontro entre crianças e coelhinhos da páscoa na Praça Augusto Ruschi (Jardim). Na ocasião, os personagens fofinhos realizaram distribuições de chocolates artesanais teresenses. A Buona Pasqua, como é chamada, ainda conta com casa dos coelhos, produção de ovos de páscoa, coelhinhos teatrais, além de arte, esporte, caminhada, feira de empreendedorismo e festival gastronômico.

SANTA MARIA DE JETIBÁ

Com ornamentos exuberantes, o município de Santa Maria de Jetibá, conhecido por ser o mais pomerano do Espírito Santo, caprichou nesta Páscoa. Mantendo a cultura pomerana, que traz o ovo de galinha pintado como a estrela da festa, os adereços da cidade ganharam diversas cores e versões.

E para embarcar na festa da Páscoa Pomerana, a Rua do Lazer, próxima à prefeitura, está toda enfeitada. Por lá, ovos gigantes decorados, imagens de coelhos, ursos e chocolates em toda parte.

Além disso, a Árvore de Ovos, conhecida como “OOSTERËGERBOOM” na língua pomerana, é um dos grandes atrativos. São mais de 3 mil ovos (cascas) pendurados no local, produzidos por alunos da Rede Pública de Santa Maria de Jetibá.

A atividade curricular da Prefeitura visa ensinar e preservar a história pomerana para as crianças do município. Através da criatividade, os pequenos pintaram milhares de cascas de ovos durante as últimas semanas, adaptando a árvore tradicional. Depois, os alunos participaram de um momento simbólico, que é a montagem da “OOSTERËGERBOOM”.

Decoração de Páscoa de Santa Maria de Jetibá

SOBRE A TRADIÇÃO DA PINTURA DOS OVOS

A tradição vem do paganismo germânico. O período da páscoa Cristã coincidia com a transição do inverno para primavera, que comemorava a fertilidade através da adoração a deusa pagã "Ostara" (por isso em inglês páscoa é Easter e em alemão Ostern). Esse festival consistia em consumir ovos cozidos.

Decoração de Páscoa de Santa Maria de Jetibá Crédito: Fonte: Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Maria de Jetibá

Com o Cristianismo, a data passou a ser comemorada como a ressurreição de Cristo, assim, os ovos cozidos coloridos passaram a simbolizar a nova vida. Mas antes do século XIII, os ovos eram um alimento proibido durante a temporada da Quaresma.

O resultado foi que um grande número de ovos se acumulou antes da Páscoa, especialmente porque o início da primavera é uma boa época de postura para as galinhas. Para que o excesso de ovos não estragasse, eles eram cozidos e preservados e pintados para serem presenteados e consumidos na Páscoa.

Inclusive, os fazendeiros geralmente pagavam o aluguel, que muitas vezes vencia por volta da Páscoa, com os ovos que coletavam. Os demais foram decorados, levados à igreja para a dedicação e depois doados.

O tingimento de ovos começou na Igreja Latina Ocidental no século XII . Além do vermelho, também foram utilizadas as cores verde, azul, amarelo e preto. Além disso, os ovos eram decorados, soprados, escritos ou colados.

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