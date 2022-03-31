Sabores da Itália

Festival Santa Teresa Gourmet agita o feriado nas montanhas

A oitava edição do evento será entre 20 e 24 de abril, com shows gratuitos no Centro de Santa Teresa e pratos especiais nos restaurantes da cidade
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 31 de Março de 2022 às 17:44

O festival Santa Teresa Gourmet - A Itália é Aqui chega à sua oitava edição no feriado de Tiradentes, levando para a Cidade dos Colibris uma intensa programação gastronômica, cultural e turística entre os dias 20 e 24 de abril.
A programação cultural é gratuita, e no circuito de restaurantes os pratos especiais custarão de R$ 6 a R$ 92. Essas criações, na maioria individuais, ficarão disponíveis nos estabelecimentos por mais duas semanas após o fim do festival.  
A estrutura do evento será montada na Praça da Cultura e contará com praça de alimentação, palcos e cozinha-show - nela o público poderá assistir, de quinta a sábado, a 15 aulas com chefs renomados e workshops com experts em vinho, cerveja, chocolate e café.
Confira a seguir detalhes do Santa Gourmet 2022, desde as opções criadas pelos restaurantes até a programação completa de aulas-show e atrações musicais.

Culinária, cerveja e música na praça

Desde a sétima edição do festival, em 2021, as atrações concentram-se na Praça da Cultura, instalada próximo à rodoviária. Lá os visitantes contarão com uma praça de alimentação, da qual participam Cantina da Nonna, Confeitaria Cesconetto; as cervejarias locais Berger Beer, Três Santas, Teresense e Zamprogno; o açougue Reisen; a charcutaria artesanal Morada Nova e a hamburgueria Law Burger. Na mesma área haverá cachaçaria; adega com vinhos, queijos e delicatéssen; drinques de gim e shows musicais. Na quadra ao lado fica a Santa Mercearia, onde estará a Santa Cozinha, para as aulas com os chefs; atrações musicais com som acústico; café colonial com produtos da agroindústria e artesanato; exposição de flores e uma segunda praça de alimentação com cerveja artesanal, embutidos e pão com linguiça.

CONHEÇA 25 PRATOS E PETISCOS DO FESTIVAL 

NHOQUE IRRESISTÍVEL

Armazém Caravaggio - Nhoque de aipim recheado com frango sobre redução do seu próprio molho. O prato é acompanhado por emulsão de couve, chips de aipim, quiabo, gema curada e farofa de farinha de banana verde. Quanto: R$ 34 (individual). Mais informações: (27) 99747-3449. FOTO: Rodrigo Borçato
Cantina da Nonna (Projeto Viver e Reviver) - Nhoque de abóbora com molho de linguiça artesanal. Quanto: R$ 30 (individual). Funcionamento exclusivo durante o festival, na Praça da Cultura. Mais informações: (27) 99830-0120.
Confeitaria Cesconetto - Cannoli com dois tipos de recheio: creme de ricota com frutas cristalizadas e cereja e creme de confeiteiro com gotas de chocolate. Quanto: R$ 8 a unidade. Na praça de alimentação da Praça da Cultura. (27) 99738-0618. FOTO: Rodrigo Borçato.  
Fabricio Bar e Restaurante - Origens: risoto de polenta, linguiça de porco, queijo da roça, ovo, quiabo frito e crisp de couve. Quanto: R$ 64 (individual). Mais informações: (27) 99812-0509. FOTO: Rodrigo Borçato. 
Café 43 - fatia de pão ciabatta com queijo minas e ragu de linguiça + pudim de café. Quanto: R$ 30 (individual). Mais informações: (27) 99945-4343. FOTO: Rodrigo Borçato.
Law Burger - Delação Premiada: pão de brioche, hambúrguer de 160g, queijo prato, costela suína especial desfiada, sour cream e bacon caramelizado e flambado na cachaça. Quanto: R$ 34,90 (individual). (27) 99868-2717. FOTO: Rodrigo Borçato
Cantina & Ristorante Romanha - Ravióli de banana-da-terra com queijo da roça curado (opções de molho: bolonhesa, branco, pesto, tomate fresco, ragu linguiça, ragu de carne seca e 4 queijos). Quanto: R$ 53 (individual). Mais informações: (27) 99877-4105. FOTO: Rodrigo Borçato
Cervejaria Teresense - Costela de porco ao molho barbecue com batata rústica. Quanto: R$ 89,90 (para duas pessoas). Mais informações: (27) 99707-6062. FOTO: Rodrigo Borçato
Cervejaria Três Santas - Harmonização de cerveja defumada (Rauch Helles) com pastéis recheados de pernil marinado na cerveja e queijo provolone. Quanto: R$ 20 (cerveja/caneca de 500ml) e R$ 45 (tábua de pastéis para duas pessoas). Mais informações: (27) 99232-6343 e 99687-9007. FOTO: Rodrigo Borçato
Restaurante Villa Theodora - Risoto de rabada. Quanto: R$ 59,90 (individual). Mais informações: (27) 2235-8128 e 99938-0553. FOTO: Rodrigo Borçato
Restaurante Cafe Haus - capeletti de linguiça sobre cama de purê de abóbora com farofinha crocante de linguiça. Quanto: R$ 69 (individual). FOTO: Rodrigo Borçato 
Café Zanoni - Quindim (R$ 6 a unidade) e cheesecake com geleia de frutas vermelhas (R$ 15 a fatia). Mais informações: (27) 99837-3558 e 99639-4435. FOTO: Rodrigo Borçato
Vinícola e Restaurante Tomazelli - Rocambole italiano acompanhado de almôndegas. Opções de recheio: frango e catupiry ou presunto e queijo. Quanto: R$ 55 (individual). Mais informações: (27) 99871-1965, 99898-9138 e 99965-7738. FOTO: Rodrigo Borçato
Hosteria Alla Botte - Risoto de pera, gorgonzola e nozes. Quanto: R$ 55 (individual). Mais informações: (27) 99974-6309. FOTO: Rodrigo Borçato
Bar Elite - Trio Italiano: linguiça, queijo e polenta fritos. Os produtos são feitos de forma artesanal e com ingredientes regionais. Quanto: R$ 62 a porção. Mais informações: (27) 99701-7190. FOTO: Rodrigo Borçato
Ninho do Colibri Botequim - Ravióli de ricota com maçã verde na manteiga e alecrim, creme de provolone e picanha. Quanto: R$ 55 (individual). Mais informações: (27) 99650-0206. FOTO: Rodrigo Borçato
Kyoto - Kiéber de salmão com camarão acompanhado de molho tonkatsu. Quanto: R$ 66 a porção com oito unidades (serve até duas pessoas). Mais informações: (27) 99830-8081. FOTO: Rodrigo Borçato 
Mistura Fina - Pizza marguerita (queijo, tomate e manjericão) com oito fatias. Quanto: R$ 65. Mais informações: (27) 99701-7190. FOTO: Rodrigo Borçato
Restaurante Sabor Italiano - Brasato de carneiro com polenta e palmito. Quanto: R$ 65 (individual). Mais informações: (27) 99989-3243.
Cervejaria e Restaurante Villaggio Zamprogno - Capelone caprese e lombo suíno preparado com cerveja da casa. Quanto: R$ 52 (individual). Mais informações: (27) 99793-3815 e 99862-3423. FOTO: Rodrigo Borçato 
Afago Chás e Cafés Especiais - Waffle de café com caramelo salgado, crocante de castanhas e morango. Quanto: R$ 20 (individual). Mais informações: (27) 99811-5600. FOTO: Rodrigo Borçato
Santa Forneria - Focaccia de longa fermentação com socol fatiado, antepasto de cogumelo e castanha-do-Pará, pimentões braseados e rúcula. Quanto: R$ 23 (individual). Mais informações: (27) 99828-2555. FOTO: Santa Forneria/Divulgação
Boteco do Lazer - Torresmo de barriguinha suína. Quanto: a partir de R$ 6 a unidade. Mais informações: (27) 99861-7023. FOTO: Rodrigo Borçato
Giardino Ristorante - Risoto de canela com abacaxi e crocante de Parma acompanhado de costela suína defumada e cozida em sous vide por 32 horas. Quanto: R$ 92 (individual). Mais informações: (27) 99837-9513. FOTO: Lívia Marrochi
Gioconda Cantina Italiana - Nhoque de banana-da-terra recheado de gorgonzola ao molho manteiga e sálvia, acompanhado de ancho de novilha e pétalas de cebola roxa com gremolata. Quanto: R$ 82 (individual). FOTO: Lívia Marrochi

CIRCUITO GASTRONÔMICO

Delicatéssen, pub, açougue e fábrica de biscoitos também fazem parte do circuito gastronômico do festival. Além dos restaurantes Manzo Grill (self-service com churrasco) e Santa Sfiha, são atrações Casa dos Espumantes (espumantes de produção própria), Casa Dei Liquori (licores cremosos) e Capitão Redighieri (chocolates artesanais), além do Sítio Pietra (cachaça artesanal com banana). 
O Magazzino Fioravante servirá uma seleção de frios e queijos italianos a R$ 40 (Trio Itália: queijo grana padano, presunto de Parma e salame milanês). Já o Red Rock Music Pub, na Rua do Lazer, terá um drinque especial feito de gim, tônica, morango, limão e tonalizante preto (R$ 22).  
8º FESTIVAL SANTA TERESA GOURMET 
Circuito gastronômico nos restaurantes, praça de alimentação, aulas de culinária, shows musicais e outras atrações.
Quando: de 20 a 24 de abril de 2022.
Onde: Praça da Cultura (próximo à rodoviária), com entrada franca, e em mais de 30 estabelecimentos de Santa Teresa.   
Mais informações: @festivalsantateresagourmet (Instagram). 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO*

*A programação está sujeita a alterações, que poderão ser feitas de última hora pela organização do evento. 
20/04/2022 – QUARTA-FEIRA
  • Praça da Cultura:
  • 18h – Abertura da praça de alimentação 
  • Palco Mercearia:
  • 19h – Renato Sabadini (MPB)
  • Palco Sicoob:
  • 20h30 – Marcos Silva e Banda (pop e MPB)
21/04/2022 – QUINTA-FEIRA
  • Praça da Cultura:
  • 10h – Abertura da praça de alimentação
  • Espaço Santa Cozinha:
  • 15h – Aula-show sobre chocolate com Marcos Redighieri (Capitão Redighieri)
  • 16h – Aula-show com as chefs Cacau Viana e Priscila Magna 
  • 17h – Mostra "Receitas das Nonnas", com receitas tradicionais das famílias teresenses. Em seguida, aula-show "Receitas das Nonnas - Projeto Viver e Reviver (PMST)"
  • 18h – Aula sobre cafés especiais de Santa Teresa com a mestre de torra e barista Joici Rasseli (Claids Biscoitos)
  • 19h – Aula-show com a chef Suzi Zamprogno (Cervejaria e Restaurante Zamprogno). Tema: risoto de banana-da-terra com iscas de tilápia.
  • 20h – Aula-show com os chefs Alessandro Eller e Cynthia Amorim 
  • Palco Mercearia:
  • 13h – Carlos Henrique (MPB/Caipira)
  • Palco Sicoob:
  • 15h – Brasil Pandeiro (chorinho/Samba)
  • 20h – Nino do Val (regional/MPB)
  • 22h – Robson Carias (black music)
  • Rota Country:
  • 21h – Thiago e Leandro (sertanejo)
Cerveja Cacau Beer produzida em Santa Teresa pela cervejaria Teresense e pela Capitão Redighieri
Cerveja com nibs de cacau da Capitão Redighieri é atração no evento  Crédito: Rodrigo Borçato
22/04/2022 – SEXTA-FEIRA
  • Praça da Cultura:
  • 18h – Abertura da praça de alimentação 
  • Espaço Santa Cozinha:
  • 18h – Aula-show com os chefs Juarez Campos (Casa do Chef Juarez/Oriundi) e Verônica Subtil (Pousada Vale dos Pássaros)
  • 19h – Aula-show com a chef Ana Venturim. Tema: O Segredo das Massas Saborizadas
  • 20h – Aula-show com a chef Kamila Zamprogno (Cafe Haus) e Nenê do Rosário
  • Palco Mercearia:
  • 21h – Marcos Bifão Acústico (MPB)
  • Palco Sicoob:
  • 19h – Clube do Vinil
  • 21h30 – Ferna Jazz (Rock/Jazz)
  • Rota Country:
  • 21h – Felipe Falzino
23/04/2022 – SÁBADO
  • Praça da Cultura: 
  • 10h – Abertura da praça de alimentação 
  • Espaço Santa Cozinha:
  • 15h – Aula-show com a culinarista Elaine Charpinel (Rama Quitutes Veganos)
  • 16h – Aula sobre cafés especiais de Santa Teresa com a mestre de torra e barista Joici Rasseli (Claids Biscoitos)
  • 17h – Aula-show com a chef Larissa Mattedi 
  • 18h – Aula-show sobre cerveja artesanal com Juca Lima, mestre cervejeiro. Temas: "O lugar do Brasil na cultura da cerveja" e "Cozinhando com cerveja", esta com o chef Guilhermo Spindola (Cervejaria Três Santas)
  • 19h – Aula-show com os chefs André Mombrine e Luciano Faé (restaurantes Terrazzo e Dom Apetitto). Tema: "Os segredos da carne"
  • 20h – Aula sobre vinhos com o chef e sommelier Paulo Gaudio. Tema: "Mundo do vinho e suas harmonizações"
  • Palco Mercearia:
  • 12h – Rain Sarth (forró pé-de-serra)
  • Palco Sicoob:
  • 14h – Grupo Kizomba (Samba Raiz)
  • 18h30 – Gruppo folk Il Ballerini (infantil)
  • 19h – Gruppo Folkloristico do Circolo Trentino Di Santa Teresa
  • 20h30 – Marcos Bifão (pop rock/MPB)
  • Rota Country:
  • 21h – Eder de Oliveira
  • Toca do Rota:
  • 21h – Banda Soul Pop e DJ Guily
24/04/2022 – DOMINGO
  • Praça da Cultura:
  • 10h – Abertura da praça de alimentação 
  • Palco Mercearia:
  • 12h – Sampaiada
  • Palco Sicoob:
  • 12h – Gardênia Marques (samba e bossa)
  • 14h30 – Gruppo Folkloristico do Circolo Trentino Di Santa Teresa
  • 20h – Capital Secreta
  • 22h – Encerramento 

