Festival Santa Teresa Gourmet agita o feriado nas montanhas

Culinária, cerveja e música na praça
Desde a sétima edição do festival, em 2021, as atrações concentram-se na Praça da Cultura, instalada próximo à rodoviária. Lá os visitantes contarão com uma praça de alimentação, da qual participam Cantina da Nonna, Confeitaria Cesconetto; as cervejarias locais Berger Beer, Três Santas, Teresense e Zamprogno; o açougue Reisen; a charcutaria artesanal Morada Nova e a hamburgueria Law Burger. Na mesma área haverá cachaçaria; adega com vinhos, queijos e delicatéssen; drinques de gim e shows musicais. Na quadra ao lado fica a Santa Mercearia, onde estará a Santa Cozinha, para as aulas com os chefs; atrações musicais com som acústico; café colonial com produtos da agroindústria e artesanato; exposição de flores e uma segunda praça de alimentação com cerveja artesanal, embutidos e pão com linguiça.
CIRCUITO GASTRONÔMICO
Circuito gastronômico nos restaurantes, praça de alimentação, aulas de culinária, shows musicais e outras atrações.
Quando: de 20 a 24 de abril de 2022.
Onde: Praça da Cultura (próximo à rodoviária), com entrada franca, e em mais de 30 estabelecimentos de Santa Teresa.
Mais informações: @festivalsantateresagourmet (Instagram).
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO*
- Praça da Cultura:
- 18h – Abertura da praça de alimentação
- Palco Mercearia:
- 19h – Renato Sabadini (MPB)
- Palco Sicoob:
- 20h30 – Marcos Silva e Banda (pop e MPB)
- Praça da Cultura:
- 10h – Abertura da praça de alimentação
- Espaço Santa Cozinha:
- 15h – Aula-show sobre chocolate com Marcos Redighieri (Capitão Redighieri)
- 16h – Aula-show com as chefs Cacau Viana e Priscila Magna
- 17h – Mostra "Receitas das Nonnas", com receitas tradicionais das famílias teresenses. Em seguida, aula-show "Receitas das Nonnas - Projeto Viver e Reviver (PMST)"
- 18h – Aula sobre cafés especiais de Santa Teresa com a mestre de torra e barista Joici Rasseli (Claids Biscoitos)
- 19h – Aula-show com a chef Suzi Zamprogno (Cervejaria e Restaurante Zamprogno). Tema: risoto de banana-da-terra com iscas de tilápia.
- 20h – Aula-show com os chefs Alessandro Eller e Cynthia Amorim
- Palco Mercearia:
- 13h – Carlos Henrique (MPB/Caipira)
- Palco Sicoob:
- 15h – Brasil Pandeiro (chorinho/Samba)
- 20h – Nino do Val (regional/MPB)
- 22h – Robson Carias (black music)
- Rota Country:
- 21h – Thiago e Leandro (sertanejo)
- Praça da Cultura:
- 18h – Abertura da praça de alimentação
- Espaço Santa Cozinha:
- 18h – Aula-show com os chefs Juarez Campos (Casa do Chef Juarez/Oriundi) e Verônica Subtil (Pousada Vale dos Pássaros)
- 19h – Aula-show com a chef Ana Venturim. Tema: O Segredo das Massas Saborizadas
- 20h – Aula-show com a chef Kamila Zamprogno (Cafe Haus) e Nenê do Rosário
- Palco Mercearia:
- 21h – Marcos Bifão Acústico (MPB)
- Palco Sicoob:
- 19h – Clube do Vinil
- 21h30 – Ferna Jazz (Rock/Jazz)
- Rota Country:
- 21h – Felipe Falzino
- Praça da Cultura:
- 10h – Abertura da praça de alimentação
- Espaço Santa Cozinha:
- 15h – Aula-show com a culinarista Elaine Charpinel (Rama Quitutes Veganos)
- 16h – Aula sobre cafés especiais de Santa Teresa com a mestre de torra e barista Joici Rasseli (Claids Biscoitos)
- 17h – Aula-show com a chef Larissa Mattedi
- 18h – Aula-show sobre cerveja artesanal com Juca Lima, mestre cervejeiro. Temas: "O lugar do Brasil na cultura da cerveja" e "Cozinhando com cerveja", esta com o chef Guilhermo Spindola (Cervejaria Três Santas)
- 19h – Aula-show com os chefs André Mombrine e Luciano Faé (restaurantes Terrazzo e Dom Apetitto). Tema: "Os segredos da carne"
- 20h – Aula sobre vinhos com o chef e sommelier Paulo Gaudio. Tema: "Mundo do vinho e suas harmonizações"
- Palco Mercearia:
- 12h – Rain Sarth (forró pé-de-serra)
- Palco Sicoob:
- 14h – Grupo Kizomba (Samba Raiz)
- 18h30 – Gruppo folk Il Ballerini (infantil)
- 19h – Gruppo Folkloristico do Circolo Trentino Di Santa Teresa
- 20h30 – Marcos Bifão (pop rock/MPB)
- Rota Country:
- 21h – Eder de Oliveira
- Toca do Rota:
- 21h – Banda Soul Pop e DJ Guily
- Praça da Cultura:
- 10h – Abertura da praça de alimentação
- Palco Mercearia:
- 12h – Sampaiada
- Palco Sicoob:
- 12h – Gardênia Marques (samba e bossa)
- 14h30 – Gruppo Folkloristico do Circolo Trentino Di Santa Teresa
- 20h – Capital Secreta
- 22h – Encerramento