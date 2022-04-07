Do "podrão" à moqueca, 6 dicas de onde matar a fome na madrugada

ABERTO NA MADRUGADA

Na Praia da Costa, a Dionizio's Lanches funciona até quatro da manhã às sextas e sábados. A lanchonete, aberta há seis anos na esquina da Rua Ceará com a Avenida Hugo Musso, está sob nova direção desde dezembro de 2021, mas mantém o cardápio original. O campeão de vendas é o X-Tudo (pão, carne, presunto, queijo, ovo, bacon, batata palha, alface e tomate/R$ 29,90), e o Mignonkão (foto) também faz sucesso. Exclusividade da casa, o sanduíche vem com filé acebolado, bacon, ovo, queijo, presunto, alface e tomate (R$ 31,90). Rua Ceará, 850, Vila Velha. (27) 3299-3999. FOTO: Ciro Trigo

Na Volta do Rabaioli, pertinho do Sambão do Povo, a saborosa moqueca do Bar da Cleir atrai notívagos de toda a Grande Vitória. Muito frequentado por figuras do samba capixaba, o botequim pertence à imperiana Cleir Santos, de 63 anos – mais de 20 deles dedicados à casa, que abre das 19h30 às 2h, de terça a sábado. Suas moquecas servem até quatro pessoas e são feitas com cação (R$ 65/foto) e dourado ou o peixe da época (R$ 70). Arroz, pirão e vinagrete acompanham, e o molho caseiro de pimenta é imperdível. Neste sábado (9), o bar estará fechado pois Cleir vai para a avenida desfilar com a Novo Império. Avenida Major Alfredo Pedro Rabaioli, 82, Caratoíra, Vitória. (27) 3222-0881. FOTO: Fernando Madeira

Na esquina mais concorrida do Triângulo, o Di Dom Dom Botequim (DDD) funciona após meia-noite todos os dias. De domingo a quinta, as portas se fecham à 1h, e às sextas e sábados o expediente vai até 2h. Na ampla carta de petiscos, vale pedir o pastel Buraco Quente (R$ 13,90 a unidade), recheado com costela bovina assada por dez horas, desfiada, temperada e misturada a três tipos de queijo. Rua João da Cruz, esquina com Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-0700. FOTO: Carlos Alberto Silva

Pizza, esfirra, macarrão na chapa, frango frito e o popular "podrão" são opções para os famintos na Korujão Lanches, em Vila Velha. A lanchonete atende até 1h de quinta a domingo, tanto no local como por delivery, e fica em frente à praça de Gaivotas. No ranking dos sandubas mais pedidos, destaque para o X-Coração (hambúrguer de picanha, coração de frango, queijo, presunto, ovo, bacon, catupiry, cebola, alface, tomate, milho, batata palha, ovo de codorna, passas e azeitona/R$ 25,99). Especialidade da casa, a pizza de carne-seca com banana-da-terra e cream cheese (R$ 55,99/foto) sai em dois tamanhos: médio, com seis fatias, e grande, com oito. Rua Jorge Rizk, 222, Praia das Gaivotas, Vila Velha. (27) 99726-8549. FOTO: Júlia Guazzelli

Quando o assunto é lanche na madrugada, um dos lugares mais lembrados é o Bicho Guloso. Prestes a completar 34 anos, a lanchonete de Jardim da Penha funciona até 4h30 da manhã às sextas e sábados, estendendo até 5h30, de acordo com o movimento. Nesses mesmos dias da semana, o Bicho Guloso Prime, em Jardim Camburi, atende até 3h. De domingo a quinta, ambas só fecham às 2h. Na pandemia, alguns produtos foram reformulados, ganhando mais qualidade, e o hambúrguer dos famosos "podrões" agora é um blend de maminha, chã de dentro e fraldinha. Avenida Dr. Pedro Feu Rosa, 625, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3200-3096. Prime: Av. Augusto Emílio Estelita Lins, 541, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-5455. FOTO: Bicho Guloso/Instagram