Até na praia: saiba onde tomar um café da manhã diferente no ES

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Tomar café da manhã na piscina é uma tendência (deliciosa, diga-se de passagem) que tem crescido nos últimos tempos, especialmente com o avanço e a popularidade das redes sociais. Se você é daqueles que gostam de ostentar ou quer ganhar mais likes e seguidores, esse luxo é um prato cheio, e bem "instagramável" - ou seja, ideal para fotografar e postar.

"Os capixabas gostam de fazer o desjejum em um lugar agradável, comendo uma fruta na piscina, especialmente em datas festivas, como aniversário e aniversário de casamento, por exemplo", adianta Danielle Amorim, funcionária de um hotel de Vitória que oferece esse estilo de café da manhã.

Para muita gente, o breakfast - como os britânicos chamam o desjejum - é a principal refeição do dia, e no Espírito Santo, é cada vez maior o grupo dos que escolhem desfrutar esse momento matinal de forma diferente, seja ela econômica ou luxuosa.

Aí vale fazer a refeição na piscina de um hotel, na praia ou até mesmo receber uma bandeja toda especial que pode ser apreciada em qualquer cantinho do Estado. O negócio é fugir da rotina.

Em um hotel de Vitória, o café da manhã pode ser pedido na piscina Crédito: Bernardo Bracony

Em um hotel de Vitória que serve café na piscina, localizado na Enseada do Suá, não é preciso se hospedar na suíte presidencial para se deliciar com o banquete de frutas, frios, café expresso e drinques. Os demais hóspedes também podem ter a experiência na piscina principal.

COM OS PÉS NA AREIA

O desjejum caprichado também virou moda nas praias mais concorridas da Capital. Em um quiosque da Curva da Jurema, a ideia de servir café da manhã com os pés na areia surgiu após quatro jovens empreendedores capixabas sentirem a necessidade de criar pratos leves, gostosos e saudáveis para serem degustados em contato com a natureza.

"Em alguns países da Europa, e até mesmo na Austrália, é muito comum tomar café da manhã na praia. O capixaba aceitou bem", explica um dos sócios da cafeteria, Pedro Amorim.

As toasts são uma tendência nos cafés da Curva da Jurema Crédito: Bernardo Bracony

O carro-chefe do local são as toasts, torradas feitas com fatias de pão sourdough, de longa fermentação. Bem coloridas, elas são fartamente cobertas com queijos, frutas, legumes, cremes e molhos. É de dar água na boca!

BANDEJAS AFETIVAS

Quem busca uma opção mais simples, mas não menos saborosa, pode optar pelas tradicionais cestas de café da manhã, que incluem mimos além das comidas e bebidas e podem ser levadas para qualquer lugar. Um desjejum itinerante, por assim dizer, e uma forma criativa de presentear alguém.

Cestas de café da manhã também são uma opção para presentear Crédito: Bernardo Bracony

A empreendedora capixaba Solange Miranda viu nessas bandejas com guloseimas matinais a oportunidade de ganhar uma renda extra, levando afeto para o dia a dia das pessoas.

"É uma forma de carinho e amor. Vejo como um presente singelo, muito mais que uma refeição. Antes, as pessoas passavam em uma padaria e compravam os produtos. Agora, com as cestas, ganharam um apelo emocional. Saber que o meu trabalho proporciona um dia especial a uma pessoa é gratificante", comenta.