5 programas na Grande Vitória para curtir o domingo com a família

Para a maioria das pessoas, o domingo também é sinônimo de descanso. É aquele dia em que as pessoas buscam relaxar e descontrair antes de voltar para a rotina na segunda-feira. Há quem goste de ir à praia, outros preferem um parque ou até mesmo uma volta no shopping. Mas pensando em programas especialmente voltados para a família, que tal conhecer alguns lugares bem legais na Grande Vitória?
Caso você tenha criança pequena ou uma família grande, não se preocupe. Certamente vai encontrar algum programa perfeito dentro ou perto da capital. Por isso, ‘HZ’ listou 5 lugares que valem a pena serem explorados no domingão e, assim, renovar as energias para a semana seguinte.
RICO CAIPIRA
A nossa primeira indicação de passeio é em Vila Velha. O projeto “Arte no Parque” acontece todos os domingos no Parque da Prainha, levando cultura e música. O espaço normalmente é tomado por chorinho e atividades para as crianças. Neste domingo (13), às 9h, a animação musical fica por conta da Independente de São Torquato, com bateria, passistas, mestre sala e porta bandeira, baianas, rainha e musas da bateria. Já para os pequenos, o evento terá atração infantil e contação de história da Tia Fran, que vai levar experiências literárias, jogos pedagógicos e diversões alusivas ao Dia Mundial da Água. Tudo gratuito!
O projeto "Viva Praça do Papa 2022" leva muita música e cultura para um dos locais mais conhecidos da capital capixaba de terça a domingo. Além da música, tem gastronomia, já que food trucks ficam por lá oferecendo diversos petiscos, a famosa feijoada e chopp artesanal. Sempre com um gênero musical diferente em cada dia da semana, no domingo acontece o Chorinho da Ilha, das 12h às 20h, com entrada franca. Neste domingo (13), em especial, além da banda de choro, o DJ Gustavo Ortega vai animar muito o deck da Praça do Papa. Endereço: Av. Nossa Sra. dos Navegantes - Enseada do Suá, Vitória.
Aos amantes da natureza, o Parque Botânico da Vale, em Jardim Camburi, Vitória, é uma boa opção. Fundado em maio de 2004, o local proporciona uma experiência imersiva com a fauna e a flora ao longo dos 33 hectares de Mata Atlântica. Por lá, mais de 140 espécies de árvores, além de aves migratórias, lontras e répteis, como o jacaré de papo amarelo podem ser apreciados. O Parque funciona de terça a domingo, das 8h às 17h - atualmente é preciso fazer o agendamento no site da Vale. Os visitantes inscritos receberão a confirmação da inscrição após o preenchimento dos dados solicitados, devendo apresentar a comprovação na portaria no parque. Endereço: Av dos Expedicionarios, s/n, Jardim Camburi, Vitória-ES. Mais informações: (27) 3333-6200.
Uma dica para quem quer contato com a natureza é, sem dúvidas, a Fazenda Parque Vale do Moxuara, em Cariacica. Dentro de um dos mais tradicionais cartões postais do Espírito Santo, o local é o maior complexo de esportes de aventura do Espírito Santo, contando com arvorismo, tirolesa, escalagem, passeio a cavalo e outras atividades radicais. Além disso, a estrutura oferece almoços temáticos com personagens, ao sabor da gastronomia rústica de fogão à lenha. Gostou? Então que tal curtir o domingo por lá? A Fazenda funciona das 10h às 18h, sendo permitida a entrada somente até às 16h. Somente a entrada custa R$ 30, mas existem os passaportes que dão direito a alguns passeios. O valor varia conforme a quantidade de atrações inclusas, tendo a opção de R$ 59 e R$ 129. Os assinantes do Clube A Gazeta possuem desconto de 30% para o titular da assinatura e mais 4 acompanhantes. O cupom é válido até o dia 31/03/2023.
Com mais de 40 atividades recreativas, restaurante com uma deliciosa comida caseira e uma experiência de tirar o fôlego na roça, a fazenda Rico Caipira tem tudo para uma família se divertir. O passaporte para curtir o dia inteiro por lá custa R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), mas assinantes do Clube A Gazeta possuem desconto de 10% para o titular da assinatura e mais 4 acompanhantes. O lazer está garantido com Bike Cart, pedalinho, passeio a cavalo, casinha da árvore, tirolesa, trenzinho, teatro e muito mais. O local fica em Morada da Barra, Vila Velha, seguindo pela Rodovia do Sol.