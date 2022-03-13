5 programas na Grande Vitória para curtir o domingo com a família

A nossa primeira indicação de passeio é em Vila Velha. O projeto “Arte no Parque” acontece todos os domingos no Parque da Prainha, levando cultura e música. O espaço normalmente é tomado por chorinho e atividades para as crianças. Neste domingo (13), às 9h, a animação musical fica por conta da Independente de São Torquato, com bateria, passistas, mestre sala e porta bandeira, baianas, rainha e musas da bateria. Já para os pequenos, o evento terá atração infantil e contação de história da Tia Fran, que vai levar experiências literárias, jogos pedagógicos e diversões alusivas ao Dia Mundial da Água. Tudo gratuito!

O projeto "Viva Praça do Papa 2022" leva muita música e cultura para um dos locais mais conhecidos da capital capixaba de terça a domingo. Além da música, tem gastronomia, já que food trucks ficam por lá oferecendo diversos petiscos, a famosa feijoada e chopp artesanal. Sempre com um gênero musical diferente em cada dia da semana, no domingo acontece o Chorinho da Ilha, das 12h às 20h, com entrada franca. Neste domingo (13), em especial, além da banda de choro, o DJ Gustavo Ortega vai animar muito o deck da Praça do Papa. Endereço: Av. Nossa Sra. dos Navegantes - Enseada do Suá, Vitória.