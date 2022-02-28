Coisa de cinema? Labirinto real vira sensação em Marechal Floriano

Parece até cena de um filme de suspense, mas não é. Não tem aquele imaginário de criança, quando você pensava em entrar em um labirinto de verdade? Pois saiba que existe uma passagem desse tipo por essas bandas e não fica muito longe de Vitória. A família do produtor rural Sereno Rubert, que mora em Victor Hugo, distrito de Marechal Floriano, tem um labirinto para chamar de seu.

Sereno conta que a ideia de criar a passagem veio de suas filhas, que sempre tiveram esse sonho. Em 2018 elas começaram a colocar a mão na massa e desenharam um protótipo. Depois, plantaram mudas de cipreste, também conhecidas como ‘cedrinho’, e esperaram três anos até ficarem do tamanho ideal.

"A ideia não foi minha, tenho que reconhecer. As minhas filhas e a minha esposa pesquisaram na internet os formatos e desenharam no papel. Elas sempre gostaram desse joguinho de labirinto e queriam fazer um vivo. Até que chegaram em uma área que coubesse no nosso terreno. Desenhamos no chão, fizemos a escala e plantamos as mudinhas. Depois de três anos ficou pronto", detalha.

Labirinto em Victor Hugo, Marechal Floriano Crédito: Carlos Palito

O labirinto capixaba ocupa uma área de quase 300m². Segundo o empresário, o local faz sucesso entre os turistas. Ele diz que pessoas de todas as idades ficam curiosas para entrar e conhecer. Até pedido de casamento já rolou lá dentro!

"Vem garotada, pessoas com crianças e até adultos. Vem gente de 0 a 80 anos (risos). Mas um público que gosta muito daqui são os casais jovens, sempre tem algum. Já teve até pedido de casamento no labirinto, acredita?", revelou Sereno.

O local fica no Km 71 da BR 262, em Marechal Floriano, e o acesso é gratuito. Sereno garante que, além de ser fácil chegar até a propriedade, também não é difícil encontrar a saída do labirinto. E brinca dizendo que "às vezes até demora para sair, mas até hoje não achamos nenhuma ossada (risos)".

Labirinto em Victor Hugo, Marechal Floriano Crédito: Carlos Palito