"Deu Praia": desbrave as belezas naturais de Urussuquara, em São Mateus

O "Deu Praia" viaja até o Litoral Norte do Espírito Santo , mais precisamente a São Mateus, na divisa com Linhares. Fomos desbravar as belezas da praia de Urussuquara, a cerca de 195 km da Capital, Vitória. A paisagem chama a atenção por causa do encontro do Rio Ipiranga com o mar. Um verdadeiro cenário paradisíaco.

Na língua tupi, "Urussuquara" significa "toca do uru grande", através da junção de uru ("uru"), que é uma ave, usu ("grande") e kûara ("toca"). A praia que leva o nome é um belo atrativo da região, especialmente no verão capixaba. No período da maré baixa, algumas pedras ficam expostas, formando piscinas naturais. Turistas de várias partes do Estado vão até São Mateus para conhecer a região.

A Praia de Urussuquara fica em São Mateus, Norte do Estado Crédito: Fernando Madeira

"Eu vim de Cachoeiro de Itapemirim para conhecer as praias da região e passar um pouco das férias aqui. Estava na praia do Pontal do Ipiranga e decidimos vir para cá. Consegui contemplar a parte do rio junto com o mar, que é bem bonita. O pôr do sol é maravilhoso e a praia é muito gostosa”, contou a médica Ludmila Brambati à reportagem de "HZ".

Sem muita infraestrutura, o carro fica estacionado a cerca de 100 metros da praia. Há poucas opções para comer no local, mas é possível encontrar alguns estabelecimentos do outro lado da orla. Também há opções de hospedagem em algumas pousadas da região. São cerca de seis lugares, com preços que variam entre R$ 120 e R$ 180 a diária.